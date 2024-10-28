В Лондоне открывается персональная выставка Владимира Чернышева

Владимир Чернышев. Без названия. Из серии «Красная река». 2023

Artwin Gallery при поддержке коллекционера Зои Галеевой откроет первую персональную выставку Владимира Чернышева в Лондоне, Великобритания. Новые работы художника из Нижнего Новгорода будут представлены в выставочном пространстве Frieze – No. 9 Cork Street, Frieze. В экспозицию вошли 7 графических работ, 2 деревянных объекта, мурал и фотодокументация загородных рисунков и инсталляций.

Ленд-арт проекты Чернышева, чередующиеся со студийными практиками, объединяют различные подходы к исследованию дихотомии мира-в-себе и наших представлений о нем, раскрывая роль нечеловеческих агентов – Времени, Природы, химических реакций и биологических циклов в процессе трансформации произведений. Выбор материалов (дерево, канифоль, гудрон, сажа и т.д.) указывает на неуловимость, но неизбежность распада и/или перехода.

Выставка «Heavy Water» объединяет документацию лэнд-арт проектов, новые работы на дереве и крупноформатную графику, созданную при помощи сажи и воска. Также специально для проекта в Лондоне художник создаст мурал – эфемерное произведение, которому предстоит исчезнуть. Партнером выставки является Зоя Галеева — коллекционер, меценат ГМИИ им. Пушкина и патрон МСИ «Гараж».

«В этом году моя страсть к коллекционированию оформилась в фонд поддержки современного искусства, в основе которого не только развитие и работа с нашим собранием, но и многоплановая поддержка художников и культурных институций. Первым нашим таким проектом станет персональная выставка Вовы Чернышева в Artwin Gallery в лондонском пространстве No. 9 Cork Street, Frieze», — говорит Зоя Галеева.

«Для меня этот проект объединяет самые важные направления, с которыми я работаю последние несколько лет— крупноформатная графика и фотодокументация ленд-арт инсталляций. Я помню как мы познакомились с Зоей, тогда, несколько лет назад, она приобрела в свою коллекцию цветную графику с изображением замка, а прямо сейчас я строю сам Замок, процесс его инсталлирования наряду с другими работами будет показан на выставке Heavy Water в Лондоне. Мне очень ценна эта связь и я очень благодарен за то, что мы делаем проект вместе», — рассказывает Владимир Чернышев.

«Мы впервые увидели проект Вовы Чернышева десять лет назад, когда он начинал свою карьеру, и сразу поверили в него. В тот же год с большим успехом прошла его первая выставка в галерее Tabula. Его художественная практика с тех пор развивается и приобретает новые интересные формы. Новый проект Вовы был показан весной этого года в Kunstverein Dresden, и теперь Artwin Gallery показывает его в выставочном пространстве, курируемой ярмаркой Frieze, No.9 Cork Street в Лондоне, Великобритания», — делится Мариана Губер-Гогова, основательница галереи.