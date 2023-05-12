ВЕНА (Австрия): «Зеркало» Андрея Тарковского покажут в программе «Воспоминания и находки» в музее кино

Искусство фотографии не бывает одиноко. Во всяком случае, столица Австрии в наступающем июне посвятит истории и современной фотографической ленте целый месяц. Фестиваль FOTO WIEN объединит музеи, галереи, а также учебные заведения. Отрадно, что русское кино будет представлено на фестивале.

В программу «Воспоминания и находки» вошли ленты из США, Швейцарии, Франции, СССР (России) и Ирана. Одновременно США и Швейцарию представляют фотограф и режиссёр-документалист Роберт Франк и его фильм «Леденцовая гора» (1987), главным героем которого стал гитарист Джулиус (Кевин Дж. О’Коннор). Франция солирует «Пленницей пустыни» (1990) Раймонда Депардона. Картина, к слову, получила «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, а также награду «Бронзовая лошадь» на международном кинофестивале в Стокгольме.

Иран представляет Аббас Киаростами – режиссёр, удостоенный множества наград на международной арене кинематографа. Его фильм – «Ветер унесёт нас» (1999). СССР (Россия) отмечена фильмом Андрея Тарковского «Зеркало» (1974). В 1980-м году картина получила приз «Давид ди Донателло» как лучший иностранный фильм, показанный в Италии.

«Фильм – переплетение автобиографии и русской истории в виде поэтически связанных фрагментов в загадочном взаимодействии личных эпизодов, следующих в свою очередь логике сновидения, а также документальных архивных материалов. Фильм – поиск утраченного времени – воспоминания и переосмысление настоящего посредством обращения к эпизодам прошедших войн: Гражданской – в Испании, Великой Отечественной – в СССР. Национальный эпос и семейная история. В центре повествования – история женщины: матери и жены. Кинорассказ не поддается линейному осмыслению, оно монтажно – взгляд в зеркальный шкаф: мистическое отражение бесконечности», – такова аннотация к картине.

Марина Абрамова, по материалам зарубежных СМИ.

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