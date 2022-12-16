УФА: Международный кинофестиваль «Свой путь» объявляет прием заявок!

Международный кинофестиваль «Свой путь», который состоится в России в феврале 2023 года, объявил прием заявок. В конкурсе могут участвовать игровые и документальные картины 2020-2022 годов производства. Проект пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фестиваль призван вдохновлять людей на поиск своего пути в жизни и развитие лучшего в себе и одновременно содействовать появлению фильмов о людях (этносах, народах, странах и др.), успех которых стал возможен благодаря следованию своим путем.

Уникальность формата смотра состоит в том, что успешные, состоявшиеся люди из разных сфер жизни общества (артисты, писатели, путешественники, блогеры), станут не просто приглашенными гостями, а примут активное участие в обсуждении фильмов вместе со зрителями, ответят на интересующие их вопросы.

Конкурсные мероприятия пройдут в Уфе, а также кинофестиваль пройдет еще в четырех регионах России (Тула, Ростов-на-Дону, Кострома, Москва) в формате «Свой путь. Избранное». В этих регионах фильмы-победители будут выбираться по результатам зрительского голосования.

К участию в конкурсной программе приглашаются игровые и неигровые фильмы (короткий метр – до 50 минут, полный метр – от 50 минут), производством не ранее 2020 года, соответствующие целям и задачам Фестиваля.

В конкурсную и внеконкурсную программы Фестиваля включаются фильмы, заявленные к участию правообладателями – киноорганизациями, телекомпаниями, независимыми кинематографистами из Российской Федерации и других стран.

Заявки принимаются до 5 января 2023 г. (включительно).

Даты проведения фестиваля: 9-15 февраля 2023 года. Место проведения: Уфа.

Заявку можно заполнить онлайн на официальном сайте фестиваля «Свой путь».

С регламентом фестиваля можно ознакомиться по ссылке, а также за новостями фестиваля можно следить на странице проекта Вконтакте.

Фестиваль «Свой путь» реализуется при поддержке ПФКИ. По всем вопросам участия в мероприятиях Международного кинофестиваля «Свой путь» можно обращаться по электронному адресу: info@mywayfestival.ru.

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