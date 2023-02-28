Роман Курцын, Полина Гагарина и Павел Прилучный озвучили героем новой анимации «Коты Эрмитажа»

Главного героя мультфильма - рыжего кота Винсента озвучил актер Роман Курцын: «Мой герой - кот, так как этот мультфильм про котов, то мой кот - тоже кот!) Он жил на необитаемом острове и вдруг неожиданно попал в мир, где существуют другие коты, где есть мыши. Да еще и сразу в "Эрмитаж". И он абсолютно не понимает, что с этим делать. Он не знает, что коты едят мышей, что мыши не едят котов. У него даже имени нет! Ему предстоит найти друзей, любовь и пережить множество приключений».

«Мой кот - аферист по принуждению, то есть попал случайно в обстоятельства, при которых должен был врать. Это как снежный ком, который катится, катится, катится. Он завирается до такой степени, что уже сам не понимает где правда, а где ложь. Это такой современный Фигаро, мне кажется, Ревизор. Я бы назвал его именно таким - КотоФигаро», - отмечает актер.

Певица Полина Гагарина о своем персонаже: «В мультфильме “Коты Эрмитажа” я озвучиваю роскошную красавицу-кошку Клеопатру. Она дама с характером и может сама за себя постоять в любой ситуации. При встрече с котом Винсентом - главным героем - она начинается меняться буквально на глазах. Этот открытый в общении и достаточно простой кот заставляет ее измениться в лучшую сторону: она становится добрее и внимательнее к своим друзьям, находит настоящую любовь».

Актер Павел Прилучный о своем герое: «Мой герой - кот Макс, вожак стаи котов. Отважный, самовлюбленный, достаточно ироничный. А еще творческий, и это для него очень важно!».

Юный кот по имени Винсент в компании мыши Мориса спасается от наводнения в старинном клавесине, который подбирают моряки и отправляют в Санкт-Петербург, где он попадает в Эрмитаж. Там Винсент знакомится с элитным кошачьим отрядом, что столетиями охраняет произведения искусства от мышей и прочих вредителей. Винсент мечтает обрести настоящую кошачью семью, но не хочет терять и своего друга Мориса, спасшего ему жизнь. Винсенту приходится скрывать приятеля, у которого к тому же есть одна «маленькая слабость» – Морис обожает грызть шедевры живописи. Ситуация максимально усложняется, когда в Эрмитаж прибывает одна из величайших картин человечества – «Мона Лиза», сгрызть которую – мечта всех мышей. Но ни Винсент, ни Морис, ни коты Эрмитажа не подозревают, что картину собираются похитить. И теперь Винсенту придется проявить всю свою изворотливость и смелость, чтобы спасти шедевр, защитить честь музея и завоевать любовь кошки по имени Клеопатра из египетского зала.

Напомним, что «Коты Эрмитажа» выйдут в прокат 23 марта 2023 года.

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