Студент Московского Губернского колледжа искусств завоевал «серебро» на региональном чемпионате WorldSkills Russia

Студент Рузского филиала Московского Губернского колледжа искусств Максим Федоренко стал серебряным призером VIII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) среди студентов профессиональных образовательных учреждений в компетенции «Столярное дело».

Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные, континентальные и мировые чемпионаты. Участники совершенствуют свои навыки, соревнуясь по шести блокам профессий: строительной отрасли, информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта.

Второе место в столь престижном соревновании – большой успех Максима Федоренко и Павла Сергеевича Андронычева, преподавателя по дисциплине «Технология исполнения изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов».

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