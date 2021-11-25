Студент Московского Губернского колледжа искусств завоевал «серебро» на региональном чемпионате WorldSkills Russia

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Студент Рузского филиала Московского Губернского колледжа искусств Максим Федоренко стал серебряным призером VIII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) среди студентов профессиональных образовательных учреждений в компетенции «Столярное дело».

Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные, континентальные и мировые чемпионаты. Участники совершенствуют свои навыки, соревнуясь по шести блокам профессий: строительной отрасли, информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта.

Второе место в столь престижном соревновании – большой успех Максима Федоренко и Павла Сергеевича Андронычева, преподавателя по дисциплине «Технология исполнения изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов».

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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