150 слушателей из Египта принимают участие в новых онлайн-курсах русского языка от РУДН

Совместная история России и стран африканского континента в сфере образования поистине богата: за 30 лет прошлого века СССР подготовил более 60 000 дипломированных специалистов из Африки. Интерес к российскому образованию не ослабевает и сегодня, оно считается престижным и все больше африканцев стремятся его получить. Так, за последние 4 года число студентов из Египта в российских вузах выросло в 5 раз – сегодня в стране обучаются 12 357 египтян. Университеты России замечают эту заинтересованность и организуют курсы русского языка для граждан Египта.

В середине сентября для жителей Египта были запущены 3 программы дополнительного образования по русскому языку как иностранному от Российского университета дружбы народов (РУДН). Курсы помогут египтянам выучить «великий и могучий» даже в условиях отсутствия языковой среды благодаря применению актуальных практик преподавания и современных методик обучения. Курсы стали новым этапом сотрудничества двух стран, они проходят на базе Центра открытого образования в Египте, который был основан РУДН в 2019 году совместно с Институтом коптских исследований в Каире.

На курсах дети и взрослые, планирующие обучение в России или трудовую деятельность совместно с российскими компаниями, смогут освоить русский язык. Для этого им предлагаются 3 программы: на элементарный уровень с нуля; на базовый уровень для тех, кто уже владеет языком (с включением материалов по русской истории и культуре); а также курс «Занимательный русский язык (А1)», рассчитанный на детей 12-17 лет. Юные слушатели познакомятся с языком в игровой форме, научатся читать и писать небольшие тексты на повседневные темы, принимать участие в простых диалогах на русском.

Программа предусматривает дистанционные занятия с преподавателями языка, а также выполнение заданий на геймифицированной онлайн-платформе. Интерактивность как одна из главных достоинств курсов делает процесс обучения более эффективным и увлекательным. По итогам у слушателей будет возможность определить свой уровень владения языком, на безвозмездной основе пройти государственное тестирование по русскому как иностранному, в случае успешной сдачи экзамена получить сертификат государственного образца.

Обучение продлится до 25 ноября, а тестирование пройдет до 30 декабря 2022 года. Длительность каждого курса составляет не менее 144 часов. Жители Каира могут подключаться к онлайн-занятиям как из дома, так и из образовательного центра на базе Института коптских исследований. Регистрация и выбор программ доступны на сайте Института Русского языка РУДН: https://ru.rudn.ru/

«На данный момент на наших курсах обучается 203 слушателя из Египта, в том числе монахи и монахини. Это диаспора египетских коптов, духовных деятелей, которые проявили интерес к русскому языку. Весьма ответственно для нас обучать наших друзей, которые не просто оказывают поддержку русской диаспоре и христианам в Египте, но и вне зависимости от национальной и конфессиональной принадлежности людей реализуют для них гуманитарные проекты, строят школы, обучают детей и взрослых. Нам очень отрадно оказаться полезными для тех, кто продвигает высокие общечеловеческие ценности, мир и согласие. Кстати, на начальном этапе изучения русского мы привлекаем преподавателей, владеющих арабским, поскольку требуется объяснять особенности произношения и чтения через родной язык наших слушателей. А домашнее задание они выполняют на учебной платформе, где все подсказки и задания уже даны на их родном языке. Таким образом, учащиеся чувствуют себя комфортно и мягко погружаются в мир русского», – Рубцова Дина Николаевна, доцент, преподаватель русского языка Российского университета дружбы народов.

К новым курсам русского языка присоединятся более 250 египтян, из которых не менее 50 смогут пройти тестирование по русскому как иностранному. Проект реализуется в партнерстве с Институтом коптских исследований в Каире. Однако, в ходе набора на курсы проявили интерес к программам и смогли присоединиться к ним не только жители Египта, но и 9 других стран: Палестины, Турции, Сирии, Ливана, Пакистана, Саудовской Аравии, Ирана, Италии и Швеции.

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