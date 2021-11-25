В Санкт-Петербурге состоится XVI Международный фестиваль научно-популярных и образовательных фильмов «Мир знаний»

С 1 по 6 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге пройдет XVI Международный фестиваль научно-популярных и образовательных фильмов «Мир знаний». «Мир знаний»: фильмы о мире и людях, которые меняют этот мир.

В программе фестиваля – показы лучших научных и исследовательских фильмов, снятых за прошедший год. В конкурсе – пять российских премьер. Впервые на фестивале представлена панорамная программа российского научного и исследовательского кино. Также впервые на «Мире знаний» пройдет уникальный для России практический интенсив «Лаборатория научного кино».

Это масштабный междисциплинарный проект на стыке науки и искусства, исследующий возможности перевода научного знания на язык кино и ищущий точки пересечения художественных и академических практик.

Тема киносмотра этого года – «Мы не можем жить без космоса».

В честь 60-летия полета Юрия Гагарина в космос 12 апреля 2021 года на «Ленфильме» силами творческой команды «Мира Знаний» при поддержке Киностудии им. М. Горького открылась выставка «Космос Павла Клушанцева», посвященная режиссеру-изобретателю советской космической утопии на экране. На фестивале этого года организаторы уделяют космической теме особое внимание.

Мероприятия пройдут на нескольких городских площадках. Зрителей ждут залы киноцентра «Ленфильм» и открытой киностудии «Лендок». Специальные события пройдут в Новой Голландии, а также в книжном магазине «Порядок слов».

Константин Шавловский, программный директор фестиваля «Мир знаний»: «Отталкиваясь от важной даты – 60-летие первого полета человека в космос – мы можем поразмышлять не только об освоении космоса, но и о том, как изменилось наше воображение. Воображение – двигатель научного прогресса, именно мечтами о лучшем будущем питаются все великие открытия. Главной мечтой XX века было освоение космоса – что стало с нашими мечтами и можем ли мечтать о будущем как прежде?»

ФИЛЬМЫ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Фильмами открытия XVI Международного фестиваля научно-популярных и образовательных фильмов «Мир знаний» станут новые работы Киностудии им. М. Горького. На большом экране впервые будет показан документальный фильм с элементами анимации, посвященный 100-летию со дня рождения академика Андрея Дмитриевича Сахарова, «Сахаров просит слова» режиссера Григория Курдяева. Картина расскажет о первых двух годах жизни академика в горьковской ссылке, а также о его работе над ядерным проектом и общественной деятельности. В фильм вошли кадры из Нижнего Новгорода, снятые в квартире, в которой жил Сахаров, интервью с родственниками и знакомыми академика, учеными и правозащитниками из России, Израиля и США.

Вторая премьера в рамках церемонии открытия фестиваля – это фильм «Арктика. Очищение» режиссера Алексея Кобылкова, которая расскажет зрителям о ежегодной экспедиции в рамках проекта «Волонтеры Арктики» экосоциологической организации «Зеленая Арктика». Зрители увидят тяжелый труд и быт добровольцев в условиях Крайнего Севера, какие трудности им приходится преодолевать вдали от цивилизации – без смартфонов, интернета и даже водопровода – в окружении красивой, но опасной арктической природы, услышат подлинные истории об их судьбах и путешествиях.

Фильмом закрытия фестиваля станет российская премьера документального полнометражного фильма «Корова», снятого классиком британского кинематографа Андреа Арнольд, лауреаткой премии «Оскар» и неоднократной участницей конкурсной программы Каннского кинофестиваля. Картина – медитативное исследование жизни коровы Лумы. Арнольд, которая вынашивала идею этого фильма несколько лет, предлагает принципиальный и жалостливый взгляд на жизнь животных на закате эпохи антропоцена. «Корову» сложно отнести к жанру научно-популярного кино – это грандиозный документальный фильм-событие, выходящий за границы жанров. О «Корове» можно говорить и как об экологическом блокбастере, и как о примере «женского» взгляда в современном кино.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС

В конкурсной программе МКФ «Мир знаний» представлены десять фильмов, в создании которых участвовали девять стран. Конкурсная программа «Мира знаний» состоит из документальных блокбастеров года: большинство отобранных в конкурс картин участвовали и побеждали на крупнейших международных кинофестивалях документального и научно-популярного кино.

В этом году в конкурсной программе неожиданно проявился северный акцент. Авторы фильмов «Мамонт» (Бельгия, режиссер Лисбет де Солер, премьера на фестивале Visions du Reel), «Гипотеза Зимова» (Россия, Франция, режиссер Денис Снегирев, мировая премьера) и «Ягодник» (Россия, режиссер Илья Желтяков, премьера на МКФ «Послание к человеку») смотрят в будущее через прошлое, всматриваясь в северные болота Ленобласти и сибирскую вечную мерзлоту. Эта локализация, возможно, призвана напомнить, что «Мир знаний» ежегодно проходит в Петербурге, а жители города на Неве неравнодушны к проблемам северных стран.

В будущее человечества так или иначе пытаются заглянуть и другие фильмы программы, посвященные нейронауке, проблемам климата и глобального потепления. Например, героями фильма «Решение» (Дания, режиссер Пернилле Гроуз Гронкъер, премьера фестиваля CPH:DOX) стали одиннадцать ведущих ученых из различных областей науки, которые разрабатывают контурную карту современности, пытаясь понять, каким увидят наше время потомки, и одновременно обдумывают стратегию развития человечества.

Нашлось в конкурсной программе место и фильмам, посвященным более локальным областям научного знания: «О, это Грец» (Норвегия, режиссер Гуннар Холл Дженсон, премьера фестиваля CPH:DOX) расскажет о том, как исследования звука и современная музыка связаны с нацистской Германией, «Чуткий спящий» (Бельгия, режиссер Борис вам дер Аворт, премьера на фестивале в Кракове) – о способах решения проблемы нарушения сна, которой страдает режиссер фильма, а «Гриб говорит» (Швейцария, режиссер Марион Найманн, премьера на фестивале Visions du Reel) откроет зрителям тайны царства грибов.

Особняком в программе стоит «Сатурн и далее» Деклана Кларка – экспериментальный и очень личный фильм-эссе. Включая в картину об изобретении электричества историю своей семьи, режиссер проводит удивительные связи между болезнью Альцгеймера и радиовещанием. Заглядывая в будущее, авторы фильмов конкурсной программы «Мира знаний» вынуждены то и дело обращаться к прошлому планеты и ее видимых и невидимых обитателей.

Все показы в рамках международной программы пройдут на площадке открытой киностудии «Лендок».

Жюри международного конкурса

Клим Шипенко (Россия) – режиссер, сценарист, продюсер, актер. Первый в мире режиссер, совершивший реальную командировку в космос для съемок фильма. Двукратный лауреат премии «Золотой орел» в категории «Лучший игровой фильм» (за «Салют-7» в 2018 году и за «Текст» в 2020 году). Режиссер самого кассового в России и СНГ (более 3 млрд руб. кассовых сборов) российского фильма «Холоп».

Катерина Суворова (Казахстан) – режиссер, выпускница Высших режиссерских курсов и Werner Herzog’s Rouge Film School. Ее дебютный полнометражный фильм «Завтра море» стал первым казахстанским фильмов в библиотеке Netflix. Мировая премьера этой картины о новой жизни Аральского моря прошла на международном фестивале в Локарно (Locarno IFF).

Диана Карклин (Германия) – дистрибьютор документального кино, представитель Rise and Shine World Sales, одного из ведущих мировых агентств, работающих с главными фестивальными хитами документального кино. Диана Карклин регулярно дает мастер-классы, посвященные дистрибьюции документального кино, а также выступает в качестве жюри на международных питчингах и фестивалях документального кино.

Алексей Семихатов (Россия) – доктор физико-математических наук, популяризатор науки. Главный научный сотрудник ФИАН. Ведущий программы «Вопрос науки» на телеканале «Наука». Член жюри премии «Просветитель» сезонов 2009-2015 гг.

Также на фестивале второй год подряд будет работать жюри молодых ученых, которое присудит специальный приз одному из фильмов международной программы.

РОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА

Впервые на кинофестивале «Мир знаний» будет представлена панорамная программа российского научного и исследовательского кино. Она объединит лучшие научно-популярные и образовательные фильмы, снятые в России за последние два года. Все фильмы российской программы представят их авторы, после показов состоятся обсуждения с участием съемочным групп.

Самыми ожидаемыми фильмами российской программы станут показ обладателя Гран-При МКФ «Послание к человеку» фильма «Клетки» Дмитрия Лукьянова, петербургская премьера фильма «Сахаров. Две жизни» Романа Супера и Ивана Проскурякова, мировая премьера фильма Дарьи Хреновой «Невидимая надежда», а также специальный показ фильма «Жизнь человека. Последнее интервью» Сергея Карпова, посвященного легендарному хирургу-онкологу Андрею Павленко.

Всего в российскую программу вошли 11 фильмов. Также впервые на фестивале будет работать жюри популяризаторов науки, в которое войдут создатели и ведущие популярных YouTube каналов и интернет-ресурсов, посвященных научному знанию. Жюри наградит лучший фильм российской программы – таким образом на фестивале появляется еще один конкурс.

МЫ НЕ МОЖЕМ ЖИТЬ БЕЗ КОСМОСА

Космической теме посвящены несколько событий и программ фестиваля.

В рамках программы специальных событий на фестивале «Мир знаний» пройдет российская премьера фильма «Гравитация», созданного телеканалом «Наука». Фильм посвящен одной из сил фундаментальных взаимодействий. Ей подчиняется всё, что есть во Вселенной. Фильм расскажет, как работает всемирное тяготение, и покажет результаты уникальных опытов и экспериментов. Его автор, физик и математик, научный куратор Политехнического музея Алексей Семихатов также вошел в жюри «Мира знаний».

Своеобразной рифмой к мировой премьере фильма «Гравитация» станет показ фильма «Невесомость» Томаса Варрете в рамках детской программы, собранной куратором кинофестиваля Ксенией Гапченко. В этом документальном фильме группа учеников средней школы из Сан-Хосе, штат Калифорния, соревнуются в национальном турнире по кодированию спутников на борту Международной космической станции.

Забытому космосу посвящена авторская программа американского исследователя кино, профессора факультета кинематографии Школы искусств Tisch Нью-Йоркского университета Дэна Стрейбла «Потерянные в космосе». В программу вошли короткометражные фильмы разных лет и стран: «Метеориты» (1947) Павла Клушанцева, «За пределами Луны» (1961) Роберта Эоля Барнса, «Проект «Аполлон» (1968) Эда Эмшвиллера и «Обозревая небо» (2007) Джинны Лиотты.

Дэн Стрейбл – профессор факультета кинематографии Школы искусств Tisch Нью-Йоркского университета, заместитель председателя магистерской программы по архивированию и сохранению движущихся изображений. С 1999 года Дэн организует проводимый раз в два года Orphan Film Symposium – четырехдневное международное собрание архивистов, кинематографистов, ученых и кураторов, посвященное изучению, сохранению и творческому повторному использованию забытых движущихся изображений. Дэн преподает курсы по истории кино, документального кино, кураторства и архивных исследований.

Наконец, темой традиционного лектория «Мира знаний», подготовленного в этом году командой исследователей артели «Поле», станет «Космическая утопия». Ученые и исследователи расскажут о малых аэрокосмических музеях, космосе в представлении последователей учения «ВсеЯСветной грамоты», комическом интернете и любительском космосе. В работе лектория примут участие визуальный документалист, сооснователь артели «Поле» Сергей Карпов; антрополог ИМЛИ РАН (Пушкинский дом) Светлана Тамбовцева; исследователь истории интернета, координатор клуба интернета и общества Леонид Юлдашев и антрополог из института общественных наук РАНХиГС Денис Сивков.

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОГО КИНО

В рамках кинофестиваля «Мир знаний» состоится первый в России практический интенсив для создателей научного и исследовательского кино. За 5 дней участники лаборатории смогут получить рекомендации от профессионалов документального и научно-популярного кино, увидеть хиты научно-популярного кино этого и прошлого года, а также обсудить их с авторами из разных стран и посетить лекции и мастер-классы. По итогам работы лаборатории ее участники смогут представить свои проекты на закрытом питчинге представителям крупнейших киностудий России, онлайн платформ, продюсерских и дистрибьюторских компаний. Призовой фонд закрытого питчинга составит 300 тысяч рублей.

Заявки в лабораторию принимаются до 26 ноября 2021 г. Подать заявку можно на сайте лаборатории.

Лаборатория пройдет при поддержке АНО «Национальные приоритеты» в рамках продвижения национального проекта «Наука и университеты» и Года науки и технологий в России.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ И АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ

В рамках программы специальных событий фестиваля состоится паблик-ток «Фильмы, которые меняют общество», участие в котором примут режиссер Клим Шипенко; режиссер и журналист Роман Супер; режиссер и продюсер Сергей Карпов; директор Фестиваля актуального научного кино Ирина Белых и руководитель кинофестивального продвижения документального департамента Киностудии им. М. Горького Мария Безенкова. Модераторы мероприятия: директор департамента кинематографии и цифрового развития, Министерство культуры РФ Светлана Максимченко и программный директор кинофестиваля «Мир знаний» Константин Шавловский. Участники обсудят поддержку социально-значимого кино, а также перспективы развития документалистики и производства научных и исследовательских фильмов в России.

На «Ленфильме» в рамках специального показа картины «Гравитация» состоится встреча с авторами фильма, которые раскроют зрителям все тайны самой слабой, но удивительной силы, которой пронизано мироздание. На площадке «Порядок слов» состоится презентация сборника рассказов «Время обнимать и уклоняться от объятий» куратора фестиваля «Мир знаний» Дмитрия Безуглова.

На площадке «Ленфильма» также пройдут показы в рамках семейной программы фестиваля «Мир знаний». Картины отобрала продюсер, куратор кинопрограмм ЦДК и Еврейского московского кинофестиваля Ксения Гапченко. Общей темой станет преодоление и принятие себя. Герои соревнуются, побеждают и проигрывают, пытаются следовать за своими мечтами и целями, борются с первыми трудностями и достойно принимают все вызовы, которые готовит реальность. Своими знаниями, умениями, терпением и ироничным отношением к разным ситуациям герои тестируют окружающий мир и несмотря ни на что продолжают идти дальше. Среди картин программы: «Невесомость» (реж. Томас Верретте, США, 2018), «Ярмарка идей» (реж. Даррен Фостер, США, 2018), «Волшебный лагерь» (реж. Джудд Эрлих, США, 2012), «Джига» (реж. Сью Борн, Великобритания, 2011).

На «Ленфильме» пройдет ретроспектива великого документалиста Семена Райтбурта, подготовленная к 100-летию со дня рождения режиссера в сотрудничестве с международным фестивалем архивных фильмов, Госфильмофондом РФ, ВГИКом и Российским государственным архивом кинофотодокументов (РГАКФД).

Программа «Галлюцинация искусственной жизни» куратора фестиваля киноведа, арт-критика, преподавателя бакалавриата «Современное искусство» НИУ ВШЭ, члена интернационального жюри фестиваля короткометражного фильма в Оберхаузене Карины Караевой объединила фильмы, отражающие тему «нового человека» и рассказывающие о его возможностях или сверхвозможностях, включающих определенную форму разочарования в историческом, антропологическом и исследовательском смысле.

В рамках «Мира знаний» на «Ленфильме» стартует масштабный проект к 100-летнему юбилею легендарного французского документалиста Криса Маркера. В течение декабря пройдут кинопоказы, международная конференция и откроется выставка. На фестивале будут показаны «Статуи тоже умирают», его ранний фильм, созданный вместе с Аленом Рене; фотофильм «Взлетная полоса», до сих пор остающийся самой известной работой режиссера – именно она вдохновила Терри Гиллиама на создание «12 обезьян»; «Прекрасный месяц май», который считается одной из вершин жанра «синема верите», то есть «киноправды». Показы проходят при поддержке Французского института в Санкт-Петербурге.

В заключительный день кинофестиваля гостей ждет уникальный показ одного из самых известных документальных фильмов XX века «Человек с киноаппаратом» в сопровождении инклюзивного оркестра «Антон тут рядом». Инклюзивный оркестр «Антон тут рядом» – это музыка на стыке джаза, рока и электроники – все, что принято называть spiritual free jazz. Участники оркестра – люди с расстройствами аутистического спектра и без особенностей развития: профессиональные музыканты, начинающие гитаристы, люди, впервые взявшие в руки барабан.

XVI Международный фестиваль научно-популярных и образовательных фильмов «Мир Знаний» организован Киностудией им. М. Горького при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, АНО «Национальные приоритеты», портала национальныепроекты.рф, социальной сети «ВКонтакте». Фестиваль проводится в рамках Года науки и технологий.

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