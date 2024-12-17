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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Золотой Граммофон» увидела вся Москва: трансляция Премии на городских медиафасадах МАЕР

editor
By editor
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Золотой-Граммофон
Фото © пресс-служба «Русской Медиагруппы»

12 декабря в «ВТБ Арене» состоялась XXIX Церемония вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон». Грандиозное шоу прошло при аншлаге, но увидеть его в режиме реального времени смогло гораздо больше зрителей, чем вместил концертный зал: лучшие моменты транслировались на крупнейших столичных медиафасадах МАЕР.

Самые большие рекламные поверхности Москвы на один вечер превратились в сцену концертного зала. Лучшие фрагменты концерта и красной дорожки Церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон» можно было увидеть в самых разных уголках столицы.

А, главное, в режиме реального времени экраны МАЕР показали, кто же стал лауреатом самой авторитетной, долгожданной и масштабной музыкальной Премии страны. 

Яркие фрагменты Церемонии на медиафасадах, безусловно, придали городу новогоднего настроения. Охват трансляции на медиафасадах составил 920 тысяч.

«Золотой граммофон» – знак качества российской эстрады, проверенный годами, символ того, что с российской музыкой «Всё будет хорошо»! Медиахолдинг МАЕР уже традиционно поддерживает премию. Цифровые приглашения на это грандиозное событие на наших медиаэкранах увидели шесть миллионов человек. Но самое главное, в этом году мы вышли на новый уровень. В режиме реального времени мы показали лауреатов церемонии на наших уличных телевизорах», – рассказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

«Русское Радио» развивает мульти-платформенную коммуникацию с аудиторией. Наше партнерство с оператором наружной рекламы МАЕР демонстрирует то, как большие данные в соединении с традиционной outdoor рекламой и зрелищным контентом позволяют расширить контакт со зрителем и создать абсолютно новый формат взаимодействия. Мы рады, что с каждым годом наше сотрудничество становится теснее и плодотворнее, и надеемся, что в будущем наше взаимодействие станет еще шире и продуктивнее», — говорит управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

«Русское Радио» и МАЕР объединяет давняя дружба. Компании реализовали множество ярких маркетинговых проектов на столичных медиафасадах, позволяя как можно большему числу жителей и гостей столицы узнавать о самых интересных событиях радиостанции.

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