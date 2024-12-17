«Золотой Граммофон» увидела вся Москва: трансляция Премии на городских медиафасадах МАЕР

12 декабря в «ВТБ Арене» состоялась XXIX Церемония вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон». Грандиозное шоу прошло при аншлаге, но увидеть его в режиме реального времени смогло гораздо больше зрителей, чем вместил концертный зал: лучшие моменты транслировались на крупнейших столичных медиафасадах МАЕР.

Самые большие рекламные поверхности Москвы на один вечер превратились в сцену концертного зала. Лучшие фрагменты концерта и красной дорожки Церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон» можно было увидеть в самых разных уголках столицы.

А, главное, в режиме реального времени экраны МАЕР показали, кто же стал лауреатом самой авторитетной, долгожданной и масштабной музыкальной Премии страны.

Яркие фрагменты Церемонии на медиафасадах, безусловно, придали городу новогоднего настроения. Охват трансляции на медиафасадах составил 920 тысяч.

«Золотой граммофон» – знак качества российской эстрады, проверенный годами, символ того, что с российской музыкой «Всё будет хорошо»! Медиахолдинг МАЕР уже традиционно поддерживает премию. Цифровые приглашения на это грандиозное событие на наших медиаэкранах увидели шесть миллионов человек. Но самое главное, в этом году мы вышли на новый уровень. В режиме реального времени мы показали лауреатов церемонии на наших уличных телевизорах», – рассказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

«Русское Радио» развивает мульти-платформенную коммуникацию с аудиторией. Наше партнерство с оператором наружной рекламы МАЕР демонстрирует то, как большие данные в соединении с традиционной outdoor рекламой и зрелищным контентом позволяют расширить контакт со зрителем и создать абсолютно новый формат взаимодействия. Мы рады, что с каждым годом наше сотрудничество становится теснее и плодотворнее, и надеемся, что в будущем наше взаимодействие станет еще шире и продуктивнее», — говорит управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

«Русское Радио» и МАЕР объединяет давняя дружба. Компании реализовали множество ярких маркетинговых проектов на столичных медиафасадах, позволяя как можно большему числу жителей и гостей столицы узнавать о самых интересных событиях радиостанции.