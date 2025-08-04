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Реликвии героя СВО передали в Музей Победы

editor
By editor
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герой сво - реликии в музей победы
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

Вдова участника специальной военной операции Евгения Кравченко передала на вечное хранение в Музей Победы награды и вещи своего супруга.

«Когда только началась специальная военная операция, муж сказал, что если придет повестка, он сразу пойдет. И как только получил повестку, отправился защищать интересы страны. Мы поддержали его решение, никто не отговаривал, ни мать его, ни я, ни наши дочери. Мы все понимали, что это важно», — рассказала Екатерина Кравченко.

Евгений Кравченко с сентября 2022 года участвовал в специальной военной операции, командовал взводом в звании гвардии лейтенанта. В июне 2023 года он был награжден орденом Мужества. Спустя два месяца в ходе выполнения боевого задания разведгруппа, в которой служил воин, подверглась обстрелу кассетными обстрелами. Евгений Кравченко погиб, выполняя задачу и спасая товарищей. Он был посмертно награжден вторым орденом Мужества.

«Вещи мужа привезли его сослуживцы, и они же предложили передать их часть в Музей Победы, вот я привезла фотографии, рюкзак, часы, шеврон и копии орденов. Мы, конечно, гордились, когда он получил первый орден Мужества. Он очень смелый и отзывчивый, и сослуживцы его очень ценили. Они на связи с нами и поддерживают нас. И спасибо им, что они подсказали передать вещи и таким образом сохранить память о нашем дорогом сыне, муже и отце», — добавила Екатерина.

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