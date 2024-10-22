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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Рассыпая «Жемчуг»: стартовали съёмки семейной драмы со Светланой Ходченковой, Евгением Цыгановым, Сергеем Гилевым и Ириной Пеговой

editor
By editor
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жемчуг

Компания Pan-Altantic Studio объявляет о старте съёмок первого российско-индийский проекта — семейной драмы «Жемчуг». Историю об оставшейся без родителей девочке из Ханты-Мансийска, попадающей в приёмную семью из Москвы, снимет сценарист и режиссёр Тина Баркалая («Сказки Гофмана»). В главных ролях: Светлана Ходченкова, Евгений Цыганов, Сергей Гилев и Ирина Пегова. Также в съемках примет участие культовая звезда советского кино Эра Гарафовна Зиганшина («Снежная королева», «Небесные ласточки», «Похороните меня за плинтусом»). Для Дарьи Полунеевой, которая дебютировала в фильме Юрия Быкова «Хозяин», работа в «Жемчуге» станет первой главной ролью. Генеральный продюсер фильма – Екатерина Филиппова («Сказки Гофмана», «Нина», «Человек, который удивил всех»).

Крупная металлургическая компания, в которой работает москвич Роман Мухин (Евгений Цыганов), опекает детский дом в Ханты-Мансийске. Руководство ненавязчиво рекомендует Роману, в целях карьерного роста, взять на попечение ребёнка из этого приюта. Елена (Светлана Ходченкова), жена Романа, не против – она надеется, что ещё один ребёнок укрепит их брак, ведь у пары давно кризис в отношениях.

Супруги летят в Ханты-Мансийск и из всех детей выбирают 11-летнюю Марту (Дарья Полунеева), девочку с непростым характером – она прямая, колкая, себе на уме. А ещё Марта, в отличие от других ребят, не хочет уезжать из Ханты-Мансийска – потому что тут живет её бабушка Сталина Григорьевна. Пожилая женщина, понимая, что не сможет обеспечить ребёнка, уговаривает внучку согласиться и переехать. Так, Марта оказывается в Москве. Однако с переездом девочки отношения между супругами только ухудшаются, а конфликты в семье обостряются. В надежде всё исправить, супруги решают организовать путешествие в Индию – в страну, в которой мечтала побывать Марта.

Екатерина Филиппова, генеральный продюсер фильма:

«В этой истории поднимаются очень серьезные и социально-значимые темы опекунства и приёмного родительства. Эти вопросы действительно сложные для кино, ведь легко можно уйти в морализаторство или дидактические материалы «как правильно». Поэтому мы хотим показать другой взгляд на проблему – взгляд маленькой, но отважной девочки, которая очень рано понимает, что нельзя предавать себя».

Тина Баркалая, режиссёр:

«Мне хочется привлечь внимание к проблеме опекунства и родительства, применив нестандартный взгляд, добиться того, чтобы зритель наблюдал за непростой жизнью героев, замерев у экранов – именно так, как мы знаем, смотрят индийское кино. Как и в дебютной работе, в «Жемчуге» я добиваюсь “сказочного реализма” – это история о ребенке, который для того, чтобы уйти от каких-то внутренних проблем, кошмаров и неприятностей, придумывает себе мир, где ему легче. Наша главная героиня Марта живет своими фантазиями, в которых ей намного лучше, чем в реальной жизни.

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