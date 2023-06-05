Суперхит «Moscow Calling» впервые перевыпустили на русском языке!

Недавно продюсер и основатель группы «Парк Горького» Стас Намин официально представил публике нового солиста. Им стал Сергей Арутюнов. Новый солист группы «Парк Горького» Сергей Арутюнов и автор суперхита «Moscow Calling» Алексей Белов впервые перевыпустили его на русском языке. Песня приобрела свой истинный патриотичный смысл.

Арутюнов уже известен широкой аудитории своим хитом «На Заре 2020» и участием в шоу Голос, где он стал самым рейтинговым участником. И, если ранее репертуар группы строился на песнях на английском языке, то сейчас Арутюнов вдохнул новую идею в творчество группы, создав вместе с Алексеем Беловым не только новую «Moscow Calling» на английском языке, но и русскую версию с патриотичным смыслом — «Моscow Calling (Мне Хочется Жить)».

Первый релиз Сергея Арутюнова в качестве солиста группы «Парк Горького» уже можно послушать и скачать на всех цифровых площадках.

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