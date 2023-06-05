В кругу друзей: творческий вечер Салихат Валиевой в Московском доме национальностей

Встреча с истинным талантом – всегда праздник и событие, особенно в кругу друзей. Именно таким – праздничным и теплым – получился творческий вечер члена Президиума Московского центра культуры Дагестана, Почетного работника общего образования РФ по классу вокала, певицы Салихат Валиевой, который прошел третьего июня в Московском доме национальностей.

Сила искусства легко преодолевает время, расстояние и языковые барьеры. Познакомившись с историей и культурой солнечного Дагестана благодаря профессиональному документальному фильму, гости вечера услышали язык горцев в удивительно светлых и искренних песнях, исполненных Салихат Валиевой.

Своим талантом поделились со зрителями и такие яркие артисты, как автор и исполнитель Елена Седова; обладатель премии «Национальное достояние России», российский певец Николай Бурьяновский; певец Вячеслав Ольховский; солист Москонцерта и лауреат международных конкурсов Илья Ушуллу; член Союза писателей Дагестана, автор-исполнитель Фатима Лакия; оперная певица Ольга Балашова; оперная певица, лауреат международных конкурсов Татьяна Тронза – Вселикая; Заслуженная артистка Южной Осетии, солистка государственного фольклорного ансамбля песни и танца "Нохчо" Таиса Парсанова; российский певец и автор песен Олег Успенский; Народный артист Дагестана Марио Али Дюранд Сутуев; Заслуженный артист России Владимир Михайлов («MASTER»); Заслуженный артист России Артур Готфрид; Заслуженный артист России Александр Новиков (саксофон); автор и исполнитель Олеся Корнеева. Бессмертные оперные арии и советские шлягеры, авторские песни и инструментальные мелодии незаметно соединили сердца зрителей, создав подлинно дружескую атмосферу вечера.

Концерт в Московском доме национальностей состоялся при содействии Московского центра культуры Дагестана, известного своей общественной и культурно-просветительской работой.

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