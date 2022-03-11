Светлана ШЕТРАКОВА: «Сергей Есенин – суперзвезда из прошлого века»

Знаете ли вы где жил в Москве Сергей Есенин? Почему он так популярен среди молодых людей сегодня? Что связывает Есенина и Филатова? Расскажет директор Московского государственного музея Сергея Есенина Светлана Шетракова.

– Светлана Николаевна, спасибо за то, что пригласили АртМосковию в гости, признаюсь честно, в музее мы впервые. Он такой, как сейчас модно говорить экологичный: деревянный, уютный, небольшой. Скажите, как долго здесь жил поэт и как удалось сохранить это здание до наших дней?

– Дом, где мы с вами сейчас находимся в Большом Строченовском переулке – это первый есенинский адрес в Москве и единственное место, в котором с 1911 по 1918 годы поэт жил и был официально прописан. Здесь в Замоскворечье около 30 лет жил отец поэта Александр Никитич Есенин, который работал с мальчишеских лет в мясной лавке купца Крылова и дослужился до старшего приказчика. Впервые молодой Серёжа Есенин появился здесь в 1911 году, сюда из родного Константинова он приехал к отцу в 16-летнем возрасте и поднимался в квартиру №6 именно по этим ступенькам. Именно в этой атмосфере было написано множество произведений поэта.

Этот дом был всегда деревянным, какое-то время даже бесхозным, позже здесь были коммунальные квартиры. Дом несколько раз горел, последний пожар был в начале 90-х годов, дом тогда сильно пострадал, но поклонники поэта встали на защиту здания, обратились к правительству Москвы, написав на нём плакат от руки: «Люди, сберегите этот дом, в нём жил великий русский поэт». В 1991 году появилось Распоряжение Правительства Москвы о восстановлении мемориального дома и создании музея поэта на основе нашего дара первой музейной экспозиции, созданной на общественных началах. На неполном первом этаже здания проходила разнообразная работа музея, заявившая о себе не только в стране, но и за рубежом.

– Почему все-таки решили сделать музей поэта именно здесь, ведь адресов, связанных с именем Есенина в Москве много?

– Вы правы, мест, которые так или иначе связаны с жизнью и творчеством поэта в Москве, конечно, очень много: от издательств и квартир друзей и знакомых, в которых бывал поэт, до официальных адресов, где он непосредственно жил. По поводу квартиры на улице Москвина (ныне – Богословский переулок), где поэт снимал квартиру с Анатолием Мариенгофом – мне когда-то посчастливилось заручиться поддержкой Михаила Александровича Шолохова, с которым много говорили о том, как важен и необходим музей Есенина в Москве. Были идеи создать музей и по другим адресам, но не всё увенчалось успехом, а дом в Замоскворечье поистине мемориальный и, повторяю, единственно место, где поэт был прописан. И не случайно, это место после создания Музея стало притягивать к себе огромное количество посетителей из самых разных уголков планеты.

– За годы работы музей здорово расширился, сегодня у него есть ещё несколько отдельных помещений. Что представлено там и не возникает ли у посетителей путаницы, где музей настоящий?

– Все три наши площадки – это Московский государственный музей Сергея Александровича Есенина. То место, где мы находимся с вами сейчас – это мемориальный дом-музей, где жил поэт. Здесь наши гости могут увидеть личные вещи Есенина и его родных, рукописи и прижизненные публикации, раритетные документы, фотографии поэта и почувствовать атмосферу, где рождались его удивительные стихи. Уникальные фонды Музея хранятся в отдельном помещении и постоянно используются в выставочных музейных экспозициях. За последние годы музей оформил в собственность прекрасное здание бывшего особняка М.К. Геппенера, имеющего тоже непосредственное отношение к жизни и творчеству Есенина, — «Есенин-центр», где также проходят мероприятия, выставки, перформансы, спектакли, поэтические акции и запланировано многое другое, о чём мы ещё, надеюсь, в ближайшем будущем, обязательно поговорим. На Дмитровском районе Москвы для огромного количества поклонников Есенина, а главное подрастающего поколения, с 2014 уже работает Есенинский культурный центр. В фасадной части здания проходит много тематических мероприятий для школьников от мастер-классов до квестов, разнообразных выставок, а в настоящее время, в частности, открыта выставочная экспозиция, посвященная творческому наследию Сергея Есенина и Николая Рубцова. Все жители отдаленного от центра Северного округа Москвы могут в непосредственной близости от дома проводить свой досуг в атмосфере есенинской поэзии.

– Какое мероприятие музея нужно обязательно посетить этой весной?

– Наш музей не ограничивается только экскурсионными программами, мы предлагаем целую палитру и внемузейных нестандартных пешеходных, самокатных, автобусных литературно-музыкальных путешествий по есенинской столице. Художественный руководитель музея – Влад Маленко участвует в создании многих проектов при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В настоящее время в «Есенин-центре» открылась грантовая выставка «Леонид Филатов — Нина Шацкая. Мастер и Маргарита, время любви», которая посвящена истории жизни и любви народного артиста России, актёра, поэта Леонида Филатова и его супруги, заслуженной артистки РФ, Нины Шацкой. Интересное художественное решение оформления выставки знакомит посетителей с всероссийским фестивалем молодой поэзии имени Леонида Филатова «Филатов Фест», который был организован в 2014 году поэтом, актером и режиссёром, выходцем из Театра на Таганке Владом Маленко и проводится с той поры ежегодно. На выставке через стихи поэта, письма, личные и архивные фото супругов можно познакомиться с историей жизни и любви Филатова и Шацкой.

– Есенина часто называют «крестьянским поэтом», но большую часть своей жизни он прожил в Москве. Как вы считаете, насколько сильно столица повлияла на творчество поэта?

– Есенин побывал во многих странах мира и был первым советским поэтом, посетившим Америку, но именно оттуда он написал: «Лучшее, что я видел в этом мире, это всё-таки Москва». Москва для Есенина – это его главная любовь, где написан основной пласт его произведений, гле прошли основные его жизненные вехи и место, где он был похоронен. По его произведениям чаще всего создают его автобиографический образ, связанный больше всего с «Москвой кабацкой», создав образ хулиганом всея Руси. Поэт был ярким и интересным человек, влюбляющего в себя всех окружающих, многое человеческому было не чуждо. При жизни он был настолько популярен, что следили практически за каждым его шагом. Стихи Есенина часто воспринимаются буквально, но его произведения и образ самого поэта очень неоднозначен, а в простоте восприятия его творческого наследия кроется настоящая незаурядность поэта полная образов и смыслов.

Я уверена, что если бы он жил в наше время, то наверняка был бы не только популярным поэтом, коим и остаётся по сей день. Благодаря своей многогранности Есенин проявлял себя во многих направлениях, так и сегодня он смог бы быть актёром и блогером.

Есенин настолько опережал свое время, что, наверное, поэтому так популярен среди молодых людей сейчас, они совершенно не отождествляют его с человеком из прошлого века, для них он практически близкий знакомый с соседнего двора. Ещё не одно поколение будет разгадывать тайну и загадку есенинского поэтического образа. Даже я, изучая поэта и живя творчеством Есенина всю жизнь, могу с уверенностью сказать, что пока ещё нахожусь на подступах к пониманию его гениальности.

Беседовала Любовь НИКИТИНА,

Фото из личного архива Светланы ШЕТРАКОВОЙ

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.