Актер, режиссер и педагог Амаду Мамадаков рассказал о кино, идеологии и бизнесе

Актер, режиссер и педагог Амаду Мамадаков прославился в начале нулевых, став героем военного кинематографа. В фильме «Звезда» он сыграл рядового Темдекова, в сериале «Солдаты» – повара Вакутагина, в картине Федора Бондарчука «9 рота» – старшего сержанта Курбаши Эркенбаева по прозвищу «Медицина». Но были роли, от которых он отказался.

Впрочем, и в России кино – это идеология, инструмент управления людьми, уверен Мамадаков. Если бы у него была возможность снять фильм с неограниченным бюджетом, он бы работал над картиной «объединяющей народы». Этого сейчас сильно не хватает в общественной повестке, уверен режиссер.

Амаду Мамадаков рассказал, что при создании фильма на рекламу закладывается половина бюджета, а вот рыночных ставок для актеров в российском кинематографе нет – как сторгуешься.

О российском кинематографе:

У нас в стране кино – это практически только идеология. Это инструмент управления людьми, обществом. Когда на экраны вышел фильм «Офицеры», количество желающих стать офицером было огромное. И сейчас многие говорят: «Мы пошли в армию после сериала «Солдаты»!»

Еду в метро, два здоровенных амбала зажали меня, смотрят сверху вниз, говорят, что их обманули: «Мы пошли в армию, думали, как в кино».

О Голливуде:

Голливуд сделал из кино бизнес и идеологию. Он прямо назвался фабрикой иллюзий. Принято считать, что Оскар – вершина актёрского мастерства, потому что это продиктовано западными структурами. Они захватили полностью кинорынок, весь земной шар.

О возвращении собственного кино:

Искусство форматирует сознание людей. Нам нужно срочно переформатировать нашу молодёжь. Мы уже упустили ее часть – Гарри Поттерское поколение. Сейчас идёт возвращение в собственное кино. Начали снимать свои фильмы: «Три богатыря», «Баба Яга», русские народные сказки. Классные фильмы.

Про фильм с неограниченным бюджетом:

Если бы была возможность снять такой фильм, он был бы объединяющим народы. Все думаю вокруг этого. Какой же такой найти секрет и снять такой фильм, который всех объединит? Сейчас так не хватает объединяющей идеи. Каждый сам по себе. Раньше – по своим семьям, а сейчас – по своим интересам.

Об эталоне кинематографа:

На «Оскар» я лично не ориентируюсь. Для меня золотая эпоха – советский кинематограф. Это эталон, вершина, пик развития нашего кино, несмотря на цензуру.

О ролях, от которых отказался:

В 2018-2019 годах польская кинокомпания отправила мне приглашение на участие в фильме, но полностью сценарий не присылала. Все говорили потом-потом. <…> Я отказался и не жалею, потому что это идеологический фильм абсолютно. Еще я отказался от фильма «Яйца Чингисхана». Меня оттолкнуло уже одно название: есть фундаментальные вещи, над которыми нельзя шутить.

О рекламе:

Реклама — это мощный двигатель: при создании фильма половину бюджета ты сразу закладываешь на рекламу. Потому что мир так обустроен. Чёртов мир. Без рекламы никак.

О финансах:

Российское кино не создавалось как бизнес. И сейчас здесь нет конкретных ставок. Все как на рынке: как сторгуешься.

Я родом с Алтая, у алтайцев – мировоззрение кочевого народа, которое не требует много материальных вещей. Достаток – это то, что даётся природой. Алтаец лишнего не берет. И у меня такое мировоззрение. Касаемо денег, я не запрашиваю какие-то суммы. Мне сколько даётся, столько беру. На этом интерес не ставлю.

О счастье:

Для счастья денег не надо. Счастье – это быть рядом с близкими, чтобы все были живы и здоровы, чтобы не было войны, чтобы достаток был, да минимальные вещи – еда, дом, охрана, жена.

О зрителях:

Что зритель хочет от театра? Получить эмоциональное очищение. Катарсис. Театр всегда идёт впереди зрителя. Развлекая зрительный зал, ты вкладываешь сидящим в нем людям важные вещи, о которых они в обычной жизни не думают.

О творчестве:

На репетицию простых людей не допускают, потому что нельзя нас видеть в этот момент: мы бездарные, мы некрасивые, мы ужасные, капризные, мы нервные.

Волнение – это хорошо. Если ты не волнуешься, значит, ты мёртвый. Нужно суметь совладать с этим волнением и направить его в нужное русло. Палочка-выручалочка, это партнёр.

Об актерах и режиссерах:

Актёрство – это зависимая профессия, это – краска режиссера. Режиссура даёт больше свободы, позволяет со стороны смотреть на многие вещи. И все равно режиссер полностью зависим.

Текст составлен по материалам видеоинтервью Глебу Клементьеву.