Фонд поддержки регионального кинематографа открывает прием заявок на создание документальных фильмов

Фонд поддержки регионального кинематографа, учреждённый Союзом кинематографистов России в феврале 2022 года, открывает приём заявок на конкурс документального кино «Россия – взгляд в будущее».

Заявку на участие можно отправить с 10 марта по 11 апреля через платформу www.script.moviestart.ru.

Общий бюджет на производство составляет 150 миллионов рублей, 50% из которых будет направлено на поддержку киноальманахов хронометражем 75-90 минут, а 50% – на создание отдельных короткометражных документальных фильмов продолжительностью 15-25 минут.

«Учреждение Фонда поддержки регионального кино – это большое событие не только для Союза кинематографистов, но и для отрасли в целом, – отметила Лариса Солоницына, председатель Совета Фонда, первый заместитель председателя Союза кинематографистов России, директор ФГБУК «Государственный центральный музей кино». – Мы знаем, что в регионах России в последние годы идет активное развитие, происходит множество интересных и ярких событий. Цикл документальных фильмов «Россия-взгляд в будущее», который будет представлен в дальнейшем широкой зрительской аудитории, покажет уникальную региональную специфику и самобытность героев нашей огромной страны».

В Совете Фонда также уточнили, что организация призвана оказывать содействие прежде всего кинематографистам в субъектах РФ. В том случае если проект заявляет компания из Москвы и Санкт-Петербурга, обязательным условием является привлечение не менее 40% съёмочной группы из региона.

С проектами-лауреатами конкурса будет заключаться договор, при этом Фонд будет обладать правами на создаваемые в рамках конкурса фильмы для дальнейшего продвижения на телеканалы, онлайн-платформы и в кинопрокате.

Срок реализации поддерживаемых Фондом фильмов – до 1 декабря 2022 года.

Приоритетные темы для конкурсного отбора:

Культурное наследие регионов России,

Достижения России в области науки и технологий, здравоохранения, образования, спорта и военного искусства,

Популяризация профессий и темы «Человек Труда»,

Сохранение исторической памяти,

Развитие креативных индустрий и арт-кластеров в регионах России,

Развитие Арктики.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку, которая включает в себя:

анкету-справку о компании,

копию Устава или копию паспорта (для ИП),

справку об отсутствии задолженности по налогам или гарантийное письмо о предоставлении такой справки не позднее даты заключения договоров с победителями конкурсного отбора,

краткий синопсис проекта (до 900 знаков),

синопсис проекта (до 5400 знаков),

режиссерскую экспликацию (до 5400 знаков),

лимит затрат,

календарно-постановочный план,

информацию о руководителе и авторах проекта,

сведения о других участниках проекта,

письма от региональных органов власти и партнеров,

презентацию проекта,

видеоматериалы (при наличии) и другую информацию, которая, по мнению заявителя, может иметь значение для принятия решений при оценке заявок.

Подробнее об условиях участия в конкурсе «Россия – взгляд в будущее» можно узнать на сайте www.fundregion.ru.

Фонд поддержки регионального кинематографа учрежден общероссийской общественной организацией «Союз кинематографистов России» 18 февраля 2022 года. Впервые его концепция была озвучена в конце ноября 2021 года в рамках «Сибирской креативной недели» в Красноярске. Основными целями Фонда являются поддержка и развитие регионального кинематографа, повышение его конкурентоспособности, а также популяризация регионального кино в России и за рубежом.

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