Фонд поддержки регионального кинематографа открывает прием заявок на создание документальных фильмов

Фонд поддержки регионального кинематографа, учреждённый Союзом кинематографистов России в феврале 2022 года, открывает приём заявок на конкурс документального кино «Россия – взгляд в будущее».
Заявку на участие можно отправить с 10 марта по 11 апреля через платформу www.script.moviestart.ru.
Общий бюджет на производство составляет 150 миллионов рублей, 50% из которых будет направлено на поддержку киноальманахов хронометражем 75-90 минут, а 50% – на создание отдельных короткометражных документальных фильмов продолжительностью 15-25 минут.
«Учреждение Фонда поддержки регионального кино – это большое событие не только для Союза кинематографистов, но и для отрасли в целом, – отметила Лариса Солоницына, председатель Совета Фонда, первый заместитель председателя Союза кинематографистов России, директор ФГБУК «Государственный центральный музей кино». – Мы знаем, что в регионах России в последние годы идет активное развитие, происходит множество интересных и ярких событий. Цикл документальных фильмов «Россия-взгляд в будущее», который будет представлен в дальнейшем широкой зрительской аудитории, покажет уникальную региональную специфику и самобытность героев нашей огромной страны».
В Совете Фонда также уточнили, что организация призвана оказывать содействие прежде всего кинематографистам в субъектах РФ. В том случае если проект заявляет компания из Москвы и Санкт-Петербурга, обязательным условием является привлечение не менее 40% съёмочной группы из региона.
С проектами-лауреатами конкурса будет заключаться договор, при этом Фонд будет обладать правами на создаваемые в рамках конкурса фильмы для дальнейшего продвижения на телеканалы, онлайн-платформы и в кинопрокате.
Срок реализации поддерживаемых Фондом фильмов – до 1 декабря 2022 года.
Приоритетные темы для конкурсного отбора:
- Культурное наследие регионов России,
- Достижения России в области науки и технологий, здравоохранения, образования, спорта и военного искусства,
- Популяризация профессий и темы «Человек Труда»,
- Сохранение исторической памяти,
- Развитие креативных индустрий и арт-кластеров в регионах России,
- Развитие Арктики.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку, которая включает в себя:
- анкету-справку о компании,
- копию Устава или копию паспорта (для ИП),
- справку об отсутствии задолженности по налогам или гарантийное письмо о предоставлении такой справки не позднее даты заключения договоров с победителями конкурсного отбора,
- краткий синопсис проекта (до 900 знаков),
- синопсис проекта (до 5400 знаков),
- режиссерскую экспликацию (до 5400 знаков),
- лимит затрат,
- календарно-постановочный план,
- информацию о руководителе и авторах проекта,
- сведения о других участниках проекта,
- письма от региональных органов власти и партнеров,
- презентацию проекта,
- видеоматериалы (при наличии) и другую информацию, которая, по мнению заявителя, может иметь значение для принятия решений при оценке заявок.
Подробнее об условиях участия в конкурсе «Россия – взгляд в будущее» можно узнать на сайте www.fundregion.ru.
Фонд поддержки регионального кинематографа учрежден общероссийской общественной организацией «Союз кинематографистов России» 18 февраля 2022 года. Впервые его концепция была озвучена в конце ноября 2021 года в рамках «Сибирской креативной недели» в Красноярске. Основными целями Фонда являются поддержка и развитие регионального кинематографа, повышение его конкурентоспособности, а также популяризация регионального кино в России и за рубежом.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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