Светская хроника

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Дерзкое ограбление вдовы Александра Градского! Неизвестные вынесли из дома мэтра сто миллионов рублей! Почему Марина Коташенко обратилась в полицию лишь через семь часов после случившегося? Кто мог сообщить преступникам о деньгах, которые женщина прятала под кроватью? Из-за чего возлюбленную музыканта подозревают в обмане? И что на самом деле произошло в тот роковой день?

Эксклюзивное интервью Игоря Саруханова! Почему певец развелся в шестой раз? Что мешает звезде наладить личную жизнь? С кем живут дети артиста? Чем сейчас зарабатывает на жизнь легенда 90-х? И как он справился с алкогольной зависимостью?

Анастасия Макеева впервые в жизни сменила фамилию! Правда, что таким образом она пытается забеременеть? Зачем актриса увлеклась духовными практиками? Сколько стоит ее консультация как психолога? И как артистка готова помочь бывшей жене Романа Малькова начать новую жизнь?

Валерий Леонтьев рассказал о планах на будущее! Чего он ждет от нового 2022 года? Что помогает артисту держать себя в форме? Как Леонтьев перенес коронавирус? Зачем он уничтожает свои старые концертные наряды? И правда ли, что солист итальянской группы Maneskin копирует стиль российской звезды?

Узнавайте первыми новости из жизни своих кумиров. Программа «Светская хроника» на Пятом канале 21 января в 23:45.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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