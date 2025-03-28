Светская премьера фильма «Падение короны» от создателей «Жанны Дюбарри»

В кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера фильма «Падение короны» от создателей «Жанны Дюбарри» и продюсера Паоло Соррентино. Картину на премьере представили продюсер Ксения Мельниченко и директор по кинопрокату RWV Film Дарья Рязанцева.

Премьеру посетили: Алла Сигалова, Ирина Хакамада, Олеся Судзиловская и Сергей Дзебань, Митя Фомин, Елена Валюшкина, Александр Анатольевич, Сергей Комаров, Саша Морозова, Сергей Филин с супругой Марией, Елена Старостина, Анна Легчилова, Юлия Беретта, Алиса Вокс, Александра Попова, Изабель Эйдлен, Яхина Татьяна, Карен Арутюнов, Евгения Ахременко, Анна Ещенко, Иван Мулин, Алена Чехова, Полина Гренц, Багаудинова Меседа, Мария Гончарук, Анастасия Кувшинова, Рыцарева Анна, Ольга Сташкевич, Антон Пампушный, Надежда Гуськова, Илья Гуров и другие.

Картина «Падение короны» режиссера Джанлуки Йодиче повествует о последних днях жизни Людовика XVI и знаменитой Марии-Антуанетты. Мучительно проживая народные волнения и государственный переворот, король с семьей оказывается изолирован от внешнего мира и помещен в тюрьму в ожидании приговора. Об этом периоде заточения короля и королевы с детьми известно мало.

На премьере гости размышляли о роли Марии-Антуанетты в истории, ее нововведениях и влиянии на мир моды. Многие из присутствующих поделились, что ее история вдохновляет, несмотря на неоднозначность, поэтому оторваться от фильма было невозможно.

Актер Александр Анатольевич (на фото) открылся с неожиданной стороны и рассказал о своих любимых героях: «Мой любимый исторический персонаж: Текумсе (из фильмов про индейцев и ковбоев), и вообще все, что снято по мотивам исторических событий. Какие-то персонажи вымышленные, какие-то нет. В общем, я всегда любил все фильмы про индейцев и завоевателей Дикого Запада».

Актриса Татьяна Яхина (на фото) поделилась, откуда она черпает вдохновение для образов и провела модный ликбез: «Мой сегодняшний образ — собирательный. И исторический, и современный. При его создании я, конечно, обратилась к интернете. Прошерстила все, что связано с Марией-Антуанеттой. Открыла для себя очень много нового, например то, что она отменила корсеты и ввела моду на высокий каблук, шлепки и чокеры».

Певица Саша Морозова (на фото) рассказала, как готовилась к премьере и чем вдохновлялась: «Вообще я давно мечтала собрать подобный кружевной образ. А тут появился замечательный повод. Раньше я всегда выходила в чем-то подобном на сцену, но мне сказали: это уже всем надоело. Так что спасибо Марии-Антуанетте и создателям фильма за то, что я наконец могу почувствовать себя собой».

Певица Меседа Багаудинова (на фото) поделилась впечатлениями от просмотра картины: «Отличный фильм, хоть и психологически тяжелый. Слезы сдерживать было невозможно. То, как психологически подводили к финалу — это гениально. Кино замечательное и эмоциональное».

Картина режиссера Джанлуки Йодиче повествует о последних днях жизни Людовика XVI и знаменитой Марии-Антуанетты. События фильма разворачиваются в 1972 – 1973 годах, на пике Французской революции, когда правление династии Бурбонов подошло к концу. Мучительно проживая народные волнения и государственный переворот, король с семьей оказывается изолирован от внешнего мира и помещен в тюрьму в ожидании приговора.

Об этом периоде заточения короля и королевы с детьми известно мало. «Падение короны» предлагает взглянуть на драматический период нескольких месяцев жизни последней королевской семьи Франции.

Идея фильма пришла Джанлуке Йодиче после того, как он прочитал книгу о суде над Людовиком XVl. По словам продюсеров картины, они хотели с уважением отнестись к личной драме двух монархов в период уничтожения их авторитета и веры в то, что они являются наместниками бога на земле. Момент (или период), когда впервые в истории народ страны решил судьбу своих королей, стал одним из решающих событий Великой Французской революции, навсегда изменив мировую историю.

Фото © Геннадий АВРААМЕНКО