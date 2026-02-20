Выставка архитектора Сергея Чобана «Что имеем (не) храним» открылась в ГМА им. А.В. Щусева

Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева при поддержке Министерства культуры Российской Федерации представит выставку архитектора Сергея Чобана «Что имеем (не) храним».

Пространство Аптекарского приказа, где пройдет выставка, будет условно разделено на два тематических блока. Первый посвящен проектам и постройкам самого Сергея Чобана, а второй – размышлениям архитектора о наследии эпохи модернизма и о том, насколько сегодня актуальны идеи ее мастеров. Авторы выставки обращаются к теме художественного языка современной архитектуры, сформировавшегося преимущественно в эпоху послевоенного модернизма.

Основу повествования составят 43 рисунка Сергея Чобана, переданных архитектором в дар Музею в 2024 году. Они выполнены в разных техниках и материалах – углем, пастелью, карандашом, тушью. Каждый рисунок (или серия рисунков) формирует пару с одной или несколькими фотографиями: с их помощью зритель может проследить процесс рождения и кристаллизации архитектурного образа и оценить, насколько близко к первоначальному замыслу был в итоге реализован тот или иной проект. Специально для этой выставки цикл фотографий самых известных объектов московского и ленинградского модернизма выполнил архитектурный фотограф Андрей Белимов-Гущин.

Среди изображенных объектов будут как широко известные проекты Сергея Чобана – бизнес-центр «Лангензипен», реконструкция Нижегородских пакгаузов и комплекс «Пресня-Сити» вместе с Центром изучения конструктивизма «Зотов», так и новые постройки, реализованные за последние три года. Также посетители смогут увидеть работы Сергея Чобана, на которых запечатлены ключевые произведения архитектуры 1940-1980-х годов.

«Музей с момента своего основания был не только местом повествования об истории архитектуры, но и площадкой для дискуссий о путях развития архитектуры современной. Музейное собрание пополнялось материалами, отражавшими самые актуальные тенденции, которые с годами становились историей. Сегодня профессиональная практика архитекторов претерпела существенные изменения: творческий процесс в цифровую эпоху фактически не оставляет о себе материальных свидетельств, кроме реализованных зданий. Однако музейные специалисты очень хорошо знают, насколько уязвимо архитектурное наследие, и что архитектурный процесс не может быть объективно описан только через реализованные проекты. Сергей Чобан относится к числу мастеров, сочетающих безусловную практикоориентированность с размышлениями о преемственности в профессии и вызовах, которые стоят перед ней сегодня. Выставка «Что имеем (не) храним» – это совместная попытка Музея и одного из самых успешных отечественных архитекторов ответить на вопрос: как вписать в историю архитектуру сегодняшнего дня?», говорит Наталья Шашкова, директор Музея архитектуры им. А.В. Щусева.

«Анализируя сюжеты и проблематику отобранных Музеем работ, мы вместе сформулировали три основополагающих вопроса, которые стали ключевыми для этой экспозиции. Первый: что останется от современных поколений архитекторов, при том что мы строим все менее долговечные здания и все меньше рисуем рукой? Второй: нужно ли архитектору сохранять навык рисования рукой? Лично я убежден, что сегодня рисунок для архитектора – это самый простой и надежный способ не только фиксации собственных творческих поисков, но и коммуникации – как с людьми, так и с искусственным интеллектом.

И, наконец, третий вопрос касается перспектив сохранения архитектуры модернизма. Рисуя современные здания, построенные по проектам самых известных мировых архитекторов, я постоянно убеждался в активных перекличках со зданиями архитекторов советского модернизма.

Это неудивительно: и те, и другие имеют общих учителей – мастеров советского и западного авангарда. Современные нам здания продолжают ту же линию развития архитектуры. Именно поэтому серьезное внимание к наследию второй половины XX века кажется мне особенно важным: это и сохранение запаса актуальных решений, и уважение к работам предшественников, формирующее фундамент того отношения, которое нынешнее и следующие поколения, надеюсь, проявят и к нашей работе», — рассказывает Сергей Чобан, архитектор, автор выставки.