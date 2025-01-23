Светская премьера сериала «Подслушано в Рыбинске» с Тимофеем Трибунцевым и Рузилем Минекаевым

в кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера сериала «Подслушано в Рыбинске». За производство отвечает кинокомпания 1-2-3 Production. Режиссером выступил Петр Тодоровский («Здоровый человек», «Полет»), автором идеи и сценария — Иван Баранов («Капельник», «Красный 5»). Позже проект выйдет в эфире телеканала НТВ. Представляем долгожданный трейлер и делимся фото со светской премьеры.

Светскую премьеру сериала посетили его создатели и актеры. Среди звездных гостей присутствовали: Денис Шведов, Нино Нинидзе, Алена Михайлова, Гриша Верник, Софья Синицына, Григорий Калинин, Юлия Волкова и др.

В большом зале кинотеатра проект представили генеральные продюсеры: Давид Кочаров — генеральный продюсер онлайн-кинотеатра PREMIER и видеосервиса RUTUBE, Георгий Шабанов – продюсер онлайн-кинотеатра START, Елена Торчинская – главный продюсер 1-2-3 Production; Петр Тодоровский – режиссер сериала.

В центре сюжета иронического детектива — немолодой журналист рыбинской газеты Юра (Тимофей Трибунцев). Юра невыносимо устал от своей однообразной работы, он все чаще пьет и, похоже, вот-вот разведется с женой. Но судьба дает ему шанс – Юра получает необычный дар, он начинает предвидеть преступления. Пытаясь проверить одно из видений, он находит тело актрисы местного театра – и становится главным подозреваемым в ее убийстве.

Юре предстоит доказать свою невиновность, но для этого нужно найти настоящего преступника. Помогать ему в этом будет поклонник актрисы, простой пацан Ширмик (Рузиль Минекаев).

Самобытный Рыбинск стал не просто местом действия, но и главным героем сериала. Иван Баранов, шоураннер и сценарист проекта, постарался во всех деталях передать атмосферу родного города.

«В сериале «Подслушано в Рыбинске» я хочу выразить уважение городу и запечатлеть те места, где провел свою юность. Например, прототип Ширмика, которого играет Рузиль — мой друг детства, который всегда попадал в какие-нибудь приключения. А в основу сюжета вошли мои мысли, фантазии и страхи», – рассказывает автор идеи и сценария Иван Баранов.

Другие роли в сериале исполнили Антон Васильев, Варвара Володина, Юлия Хлынина, Михаил Кремер, Григорий Калинин, Светлана Колпакова, Ирина Крючкова, Сергей Дьяков, Анатолий Кот, Сергей Козин и другие.