«Сергей Эйзенштейн. Контуры замысла» – к 80-летию создания исторической киноэпопеи «Иван Грозный»

Галерея Веллум совместно с Эйзенштейн-центром, РГАЛИ, ГИИ представляют масштабный выставочный проект к 80-летию создания исторической киноэпопеи Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». Первая часть фильма вышла на экраны в январе 1945 года и имела оглушительный успех. Сергей Эйзенштейн (1898-1948) – великий советский режиссер с мировым именем, сценарист, теоретик искусства, педагог. Он создал современный киноязык, предвосхитил компьютерную графику. В 1941 году он был эвакуирован в Алма-Ату, где снял свой шедевр – фильм «Иван Грозный».

Выставочный проект «Сергей Эйзенштейн. Контуры замысла» позволяет проследить историю создания одной из самых знаменитых кинолент культового советского режиссера, совершившего революцию в этом медиа.

Центр экспозиции – рисунки режиссера Сергея Эйзенштейна, которые послужили эскизами костюмов и прообразами героев в фильме «Иван Грозный». Эти рисунки, лица, фотографии и хроника – память эпохи.

В экспозиции представлены архивные документы и рисунки, относящиеся к трехлетнему пребыванию Сергея Эйзенштейна в Алма-Ате и работе над всеми сериями Ивана Грозного, – это циклы «Классические мотивы», «Цирк» и «Эротика». Подобные исторические артефакты позволяют проследить процесс разработки образов героев, выделить акценты в сценах и костюмах. Видны массивные, монументальные и недвижимые образы бояр, тонкость и какая-то тревожность царской невесты Анастасии, силуэт монаха, повторяющий линии шатров. Еще интереснее увидеть наброски к работе над третьей серией, которая так и не была снята.

Отдельным блоком представлены рисунки С. Эйзенштейна, не имеющие отношения к работе над исторической драмой, но выполненные в тот же период. Это четкие, графические листы, напоминающие зарисовки Матисса или японские ксилографии, а также экспрессивные яркие произведения, будто дикие мотки линий. Такое «закулисье» режиссерской работы – уникальный опыт, приоткрывающий завесу к образу мысли гения кино.

Важным дополнением к выставке стали фрагменты кинохроники, эпизоды из третьей части фильма, сцены, не вошедшие в фильм и фотографии со съемок, а также показ фильма Наума Клеймана «Неизвестный Иван Грозный».