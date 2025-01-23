Реликвии тульского партизана передали в Музей Победы

В фонды Музея Победы поступила коллекция предметов участника Великой Отечественной войны, члена партизанского отряда «Осоавиахим» Виктора Николаевича Тисова. Реликвии передали родственники героя.

«Виктор Николаевич Тисов родился в Туле. В 1924 году был призван в ряды Красной армии, служил при штабе Балтийского флота. После демобилизации окончил заочные курсы Института журналистики, работал в управлении связи, затем в редакциях газет «Металлостройка» и «Дзержинец». С 1939 по 1951 годы работал в органах НКВД-МГБ. Во время Великой Отечественной войны Виктор Николаевич активно участвовал в организации партизанского движения на территории Тульской области. Он был членом партизанского отряда «Осоавиахим» под командованием Николая Есипова, который действовал в Одоевском, Черепетском и Белёвском районах с октября 1941 по март 1942 года. После войны Виктор Николаевич посвятил себя журналистской и партийной работе», — рассказали в Музее Победы.

За свои заслуги Виктор Тисов был удостоен многих правительственных наград, среди которых орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги», знак «Почетный сотрудник госбезопасности», почетная грамота Тульского обкома КПСС и облисполкома.

В дар на вечное хранение в Музей Победы поступили личные вещи и документы Виктора Тисова. Среди них – гимнастерка летняя начальствующего состава ГУГБ НКВД образца 1935 года, штык с ножнами от самозарядной винтовки Токарева, военный билет, фотографии 1930-1960-х годов. Фонды музея пополнил архивный снимок послевоенного периода, на котором запечатлены участники партизанского отряда «Осовиахим», в том числе один из организаторов партизанского движения в Тульской области в 1941-1942 годах Николай Есипов, сам Виктор Тисов, вместе с членами тульского партийного актива. Предметы будут использоваться в качестве экспонатов на выставках музея.