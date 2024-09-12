Светский показ детского детективного сериала «Любопытная Варвара»

В кинотеатре «Художественный» прошел светский показ детского детективного сериала Wink.ru «Любопытная Варвара», победившего на фестивале «Пилот» в этом году. Проект про девочку-сыщика гостям представили исполнители главных ролей, продюсеры сериала и другие. Восьмисерийный детектив пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Чистые», «Балет», «Фишер» и другие).

Новый сериал гостям премьеры представили актеры Полина Айнутдинова, Людмила Артемьева, Вероника Журавлева, Сергей Федоров и Анастасия Тодореску, продюсеры Дмитрий Табарчук, Полина Иванова, шоуранер Карен Оганесян, режиссер Юрий Коробейников, исполнительный директор Института развития интернета Елена Лапина, продюсер Wink Originals Кирилл Ашумов.

На светской премьере были также замечены актеры Дмитрий Чеботарев, Владимир Селиванов, Юлия Хамитова, Кай Гетц, телеведущая и модель Анастасия Князева, режиссер и сценарист Алексей Нужный, режиссер Антон Маслов, телеведущий Григорий Погосян и другие.

«“Любопытная Варвара” — сериал о любви, о детстве, обо всем прекрасном, что у нас было, когда мы были маленькими, как мы все это воспринимали и как это любили. Это было ярко, весело и очень по-доброму!» — рассказал режиссер Юрий Коробейников.

«В сериале столько драйва, столько эмоций, радости, мастерства и профессионализма!» — поделилась актриса Людмила Артемьева.

«Это очень добрый, милый и смешной сериал» — добавила актриса Полина Айнутдинова, исполнившая роль Варвары.

«Нам очень важно создавать проекты, которые можно смотреть всей семьей, а также развивать направление детского контента в онлайн-кинотеатре Wink.ru. Поэтому мы рады, что линейка Wink Originals пополнилась таким интересным и ярким во всех смыслах проектом, как “Любопытная Варвара”. Надеюсь, вы эту радость с нами тоже разделите! И отдельно хотелось бы сказать большое спасибо нашим партнерам, с которыми мы сегодня представляем этот проект, — ИРИ и НМГС, а также “Карго”», — поделился продюсер Wink Originals Кирилл Ашумов.

«Мы очень рады запустить в эфир этот увлекательный детектив с такими талантливыми актерами. Я очень горжусь, что режиссером проекта выступил именно Юра Коробейников, большой профессионал и прекрасный человек» — сказал генеральный директор «НМГ Студии» Дмитрий Табарчук.

«Для ИРИ важно, чтобы на рынке было больше проектов для детской и подростковой аудитории. Сделать контент, который захочется показать ребенку и посмотреть всей семьей, — непростая, но вполне реальная задача, и “Любопытная Варвара” — наша первая ласточка в этом направлении. Приключения главной героини продолжатся и во втором сезоне, который также выйдет при нашей поддержке!» — сказала исполнительный директор ИРИ Елена Лапина.