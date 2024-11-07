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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваРоссийский винодельческий форум представил «Историю виноделия СССР в этикетках»

Российский винодельческий форум представил «Историю виноделия СССР в этикетках»

editor
By editor
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винная этикетка

Уникальная экспозиция подлинных советских винных этикеток представлена в рамках Третьего Российского винодельческого форума в Москве.

В основу экспозиции легла коллекция, собранная основателем дизайн-студии UNIQA Алексеем Якушиком. Она познакомит гостей форума с этикетками вин из разных винодельческих регионов СССР. Большая часть из них расположена на территории современной России – в Кубани, Ставрополье, в Ростовской области, Дагестане, Чечне, Ингушетии и Крыму. В то же время, будут представлены и этикетки из Грузии, Армении, Молдовы, Азербайджана, Узбекистана и других стран, ранее входивших в Советский Союз. Отдельный стенд экспозиции будет посвящен игристым винам – их производили как в РСФСР, так и в других союзных республиках.

Выставка уже побывала в Крыму и Краснодарском крае. С января по апрель этого года она была представлена в рамках экскурсионного маршрута винодельни WINEPARK, а в начале лета переехала в винные подвалы «Фанагории». При этом на Российском винодельческом форуме она будет дополнена экспонатами, которые ранее не выставлялись.

Кроме того, в деловую программу РВФ включен доклад Алексея Якушика «Секреты винного брендинга. Как винодельческому предприятию разработать свой бренд, не прибегая к услугам дорогостоящего агентства». В своем выступлении Алексей, занимающийся разработкой дизайна вина и других напитков на протяжении более чем двадцати лет, обобщит свой богатый опыт в области построения винных брендов.

Организаторами РВФ выступают Фонд Росконгресс и Ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» (ФСРО АВВР) при поддержке Правительства Российской Федерации. Соорганизатор – Россельхозбанк. Стратегический научный партнер – НИЦ «Курчатовский институт».

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