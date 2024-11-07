Российский винодельческий форум представил «Историю виноделия СССР в этикетках»

Уникальная экспозиция подлинных советских винных этикеток представлена в рамках Третьего Российского винодельческого форума в Москве.

В основу экспозиции легла коллекция, собранная основателем дизайн-студии UNIQA Алексеем Якушиком. Она познакомит гостей форума с этикетками вин из разных винодельческих регионов СССР. Большая часть из них расположена на территории современной России – в Кубани, Ставрополье, в Ростовской области, Дагестане, Чечне, Ингушетии и Крыму. В то же время, будут представлены и этикетки из Грузии, Армении, Молдовы, Азербайджана, Узбекистана и других стран, ранее входивших в Советский Союз. Отдельный стенд экспозиции будет посвящен игристым винам – их производили как в РСФСР, так и в других союзных республиках.

Выставка уже побывала в Крыму и Краснодарском крае. С января по апрель этого года она была представлена в рамках экскурсионного маршрута винодельни WINEPARK, а в начале лета переехала в винные подвалы «Фанагории». При этом на Российском винодельческом форуме она будет дополнена экспонатами, которые ранее не выставлялись.

Кроме того, в деловую программу РВФ включен доклад Алексея Якушика «Секреты винного брендинга. Как винодельческому предприятию разработать свой бренд, не прибегая к услугам дорогостоящего агентства». В своем выступлении Алексей, занимающийся разработкой дизайна вина и других напитков на протяжении более чем двадцати лет, обобщит свой богатый опыт в области построения винных брендов.

Организаторами РВФ выступают Фонд Росконгресс и Ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» (ФСРО АВВР) при поддержке Правительства Российской Федерации. Соорганизатор – Россельхозбанк. Стратегический научный партнер – НИЦ «Курчатовский институт».