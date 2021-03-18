В соборе Св. Петра и Павла отметят день рождения Баха

21 мар­та 2021 года в Кафед­раль­ном собо­ре св. Пет­ра и Пав­ла прой­дет кон­церт, посвя­щен­ный дню рож­де­ния Иоган­на Себастья­на Баха. В вече­ре при­мет уча­стие титу­ляр­ный орга­нист Пап­ской Бази­ли­ки св. Миха­и­ла в Мад­ри­де Дани­эль Саль­ва­дор. В про­грам­ме: орган­ная музы­ка пред­ста­ви­те­лей семей­ства Бахов.

Мы гово­рим Бах — под­ра­зу­ме­ва­ем Иоганн Себастьян. Одна­ко дина­стия, к кото­рой при­над­ле­жал вели­чай­ший из когда-либо жив­ших ком­по­зи­то­ров, насчи­ты­ва­ла несколь­ко поко­ле­ний музы­кан­тов, извест­ных по всей Гер­ма­нии. Их мастер­ство и авто­ри­тет были столь огром­ны, что сама фами­лия «Бах» была в то вре­мя сино­ни­мом про­фес­сии музыканта.

21 мар­та в день рож­де­ния Баха орга­нист-вир­ту­оз и неве­ро­ят­ный эру­дит Дани­эль Саль­ва­дор испол­нит сочи­не­ния шест­на­дца­ти раз­ных Бахов — бли­жай­ших и даль­них род­ствен­ни­ков Иоган­на Себастья­на! В сте­нах неого­ти­че­ско­го собо­ра гости кон­цер­та смо­гут насла­дить­ся зву­ча­ни­ем леген­дар­но­го орга­на. Постро­ен­ный в 1898 году немец­кой фир­мой W. Sauer, в нача­ле 2000‑х годов орган был береж­но отре­ста­ври­ро­ван и сохра­нил свою уни­каль­ную механику.

В про­грам­ме:

Иоганн Ген­рих Бах (1615 – 1692). Хораль­ная пре­лю­дия Erbarm’ dich mein, o Herre Gott;

Иоганн Кри­стоф Бах (1642 – 1703). Пре­лю­дия и фуга ми-бемоль мажор;

Иоганн Миха­эль Бах (1648 – 1694). Хораль­ная пре­лю­дия Dies sind die heil’gen zehn Gebot’;

Иоганн Нико­лаус Бах (1666 – 1734). Хораль­ная пре­лю­дия Nun freut euch, lieben Christen g’mein;

Иоганн Кри­стоф Бах II (1668 – 1692). Intonatio et fuga (Тран­скрип­ция Д. Сальвадора);

Иоганн Бер­н­хард Бах (1676 – 1749). Чакона;

Иоганн Людвиг Бах (1677 – 1731). Ария для тру­бы (Тран­скрип­ция Д. Сальвадора);

Иоганн Лоренц Бах (1695 – 1773). Пре­лю­дия ре мажор (Тран­скрип­ция Д. Сальвадора);

Виль­гельм Фри­де­ман Бах (1710 – 1784). Хораль­ная пре­лю­дия Was mein Gott will, das gscheh allzeit;

Карл Филипп Эмма­ну­ил Бах (1714 – 1788). Сона­та для орга­на ре мажор (Allegro), Wq. 70/5–3;

Гот­ф­рид Ген­рих Бах (1715 – 1739). Менуэт;

Иоганн Эрнст Бах (1722 – 1781). Фан­та­зия и фуга фа мажор;

Иоганн Кри­стоф Фри­дрих Бах (1732 – 1795). Вари­а­ции на тему Ah, vous dirai-je, maman;

Иоганн Кри­сти­ан Бах (1735 – 1782). Фуга на тему B‑A-C‑H;

Иоганн Миха­эль Бах III (1745 – 1820). Шесть стро­чек для орга­на (Тран­скрип­ция Д. Сальвадора);

Виль­гельм Фри­дрих Эрнст Бах (1759 – 1845). Токката.

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