В соборе Св. Петра и Павла отметят день рождения Баха

21 марта 2021 года в Кафедральном соборе св. Петра и Павла пройдет концерт, посвященный дню рождения Иоганна Себастьяна Баха. В вечере примет участие титулярный органист Папской Базилики св. Михаила в Мадриде Даниэль Сальвадор. В программе: органная музыка представителей семейства Бахов.
Мы говорим Бах — подразумеваем Иоганн Себастьян. Однако династия, к которой принадлежал величайший из когда-либо живших композиторов, насчитывала несколько поколений музыкантов, известных по всей Германии. Их мастерство и авторитет были столь огромны, что сама фамилия «Бах» была в то время синонимом профессии музыканта.
21 марта в день рождения Баха органист-виртуоз и невероятный эрудит Даниэль Сальвадор исполнит сочинения шестнадцати разных Бахов — ближайших и дальних родственников Иоганна Себастьяна! В стенах неоготического собора гости концерта смогут насладиться звучанием легендарного органа. Построенный в 1898 году немецкой фирмой W. Sauer, в начале 2000‑х годов орган был бережно отреставрирован и сохранил свою уникальную механику.
В программе:
- Иоганн Генрих Бах (1615 – 1692). Хоральная прелюдия Erbarm’ dich mein, o Herre Gott;
- Иоганн Кристоф Бах (1642 – 1703). Прелюдия и фуга ми-бемоль мажор;
- Иоганн Михаэль Бах (1648 – 1694). Хоральная прелюдия Dies sind die heil’gen zehn Gebot’;
- Иоганн Николаус Бах (1666 – 1734). Хоральная прелюдия Nun freut euch, lieben Christen g’mein;
- Иоганн Кристоф Бах II (1668 – 1692). Intonatio et fuga (Транскрипция Д. Сальвадора);
- Иоганн Бернхард Бах (1676 – 1749). Чакона;
- Иоганн Людвиг Бах (1677 – 1731). Ария для трубы (Транскрипция Д. Сальвадора);
- Иоганн Лоренц Бах (1695 – 1773). Прелюдия ре мажор (Транскрипция Д. Сальвадора);
- Вильгельм Фридеман Бах (1710 – 1784). Хоральная прелюдия Was mein Gott will, das gscheh allzeit;
- Карл Филипп Эммануил Бах (1714 – 1788). Соната для органа ре мажор (Allegro), Wq. 70/5–3;
- Готфрид Генрих Бах (1715 – 1739). Менуэт;
- Иоганн Эрнст Бах (1722 – 1781). Фантазия и фуга фа мажор;
- Иоганн Кристоф Фридрих Бах (1732 – 1795). Вариации на тему Ah, vous dirai-je, maman;
- Иоганн Кристиан Бах (1735 – 1782). Фуга на тему B‑A-C‑H;
- Иоганн Михаэль Бах III (1745 – 1820). Шесть строчек для органа (Транскрипция Д. Сальвадора);
- Вильгельм Фридрих Эрнст Бах (1759 – 1845). Токката.