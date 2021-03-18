Ural Music Night 2021 завершает прием заявок от музыкантов

У артистов будет возможность выступить перед многотысячной аудиторией зрителей «Уральская Ночь музыки» в седьмой раз пройдет в столице Урала. 25 июня пройдут офлайн концерты на 100 сценах, многие из которых будут транслироваться онлайн, а также конференция по актуальным вопросам музыкальной индустрии.
Ural Music Night стал самым большим музыкальным событием в мире в 2020 году. В 2020 году было подано более 1300 заявок.
Заявки от музыкантов из любого города и из любой страны принимаются до 22 марта, вне зависимости от жанров и стилей. Заполнить несложную анкету можно на сайте: https://crm.uralmusicnight.ru/. Музыканту необходимо указать контактные данные группы, ссылку на музыкальный материал, приложить фото- и видео-материалы и технический райдер.
«В последние дни мы получаем большой объем заявок. Приятно, что музыканты из разных городов хотят выступить у нас на фестивале. Несмотря на пандемию и закрытые границы, у многих артистов из других стран все равно есть большое желание приехать в наш город. Многие в своих постах отмечают, как они соскучились по музыкальным событиям и концертам. Уверена, Ural Music Night – это лучшая ночь, чтобы влюбиться в Екатеринбург, — рассказывает про прием заявок на Ural Music Night исполнительный директор фестиваля Наталия Шмелькова.
После закрытия приема заявок, начнется их экспертная оценка. В качестве жюри выступят 100 представителей музыкальной индустрии организаторы фестивалей, журналисты, лейблы, промоутеры, продюсеры, представители концертных площадок. Они будут оценивать качество музыкального материала, эмоциональный отклик и опыт концертной деятельности и участия в музыкальных фестивалях.
Фестиваль традиционно поддерживает молодые и актуальные группы: помогает артистам выступить перед многотысячной аудиторией и заявить о себе и своем творчестве.
В 2021 году оргкомитет «Ночи Музыки» запустил онлайн-курс, в рамках которого проходят сессии вопросов и ответов, лекции и вебинары, которые помогают музыкантам подать заявку.
18 марта в 19:00 состоится последний онлайн-вебинар «Как подать заявку на фестиваль». Спикеры расскажут о том, как грамотно заполнить заявку, об условиях участия, системе отбора и других важных аспектах фестиваля Ural Music Night. Необходима предварительная регистрация по ссылке: https://pclad.timepad.ru/event/1579404/
Даже после окончания приема заявок, онлайн-интенсив продолжится и 3 апреля затронет более практические темы: авторское право, привлечение средств (спонсоринг, фандрайзинг), общение со СМИ, звукорежиссура и техническая подготовка к выступлению.
Фото – Григорий ВОРОБЕЦОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.