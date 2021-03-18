Ural Music Night 2021 завершает прием заявок от музыкантов

У арти­стов будет воз­мож­ность высту­пить перед мно­го­ты­сяч­ной ауди­то­ри­ей зри­те­лей «Ураль­ская Ночь музы­ки» в седь­мой раз прой­дет в сто­ли­це Ура­ла. 25 июня прой­дут офлайн кон­цер­ты на 100 сце­нах, мно­гие из кото­рых будут транс­ли­ро­вать­ся онлайн, а так­же кон­фе­рен­ция по акту­аль­ным вопро­сам музы­каль­ной индустрии.

Ural Music Night стал самым боль­шим музы­каль­ным собы­ти­ем в мире в 2020 году. В 2020 году было пода­но более 1300 заявок.

Заяв­ки от музы­кан­тов из любо­го горо­да и из любой стра­ны при­ни­ма­ют­ся до 22 мар­та, вне зави­си­мо­сти от жан­ров и сти­лей. Запол­нить неслож­ную анке­ту мож­но на сай­те: https://crm.uralmusicnight.ru/. Музы­кан­ту необ­хо­ди­мо ука­зать кон­такт­ные дан­ные груп­пы, ссыл­ку на музы­каль­ный мате­ри­ал, при­ло­жить фото- и видео-мате­ри­а­лы и тех­ни­че­ский райдер.

«В послед­ние дни мы полу­ча­ем боль­шой объ­ем заявок. При­ят­но, что музы­кан­ты из раз­ных горо­дов хотят высту­пить у нас на фести­ва­ле. Несмот­ря на пан­де­мию и закры­тые гра­ни­цы, у мно­гих арти­стов из дру­гих стран все рав­но есть боль­шое жела­ние при­е­хать в наш город. Мно­гие в сво­их постах отме­ча­ют, как они соску­чи­лись по музы­каль­ным собы­ти­ям и кон­цер­там. Уве­ре­на, Ural Music Night – это луч­шая ночь, что­бы влю­бить­ся в Ека­те­рин­бург, — рас­ска­зы­ва­ет про при­ем заявок на Ural Music Night испол­ни­тель­ный дирек­тор фести­ва­ля Ната­лия Шмелькова.

После закры­тия при­е­ма заявок, нач­нет­ся их экс­перт­ная оцен­ка. В каче­стве жюри высту­пят 100 пред­ста­ви­те­лей музы­каль­ной инду­стрии орга­ни­за­то­ры фести­ва­лей, жур­на­ли­сты, лейб­лы, про­мо­у­те­ры, про­дю­се­ры, пред­ста­ви­те­ли кон­церт­ных пло­ща­док. Они будут оце­ни­вать каче­ство музы­каль­но­го мате­ри­а­ла, эмо­ци­о­наль­ный отклик и опыт кон­церт­ной дея­тель­но­сти и уча­стия в музы­каль­ных фестивалях.

Фести­валь тра­ди­ци­он­но под­дер­жи­ва­ет моло­дые и акту­аль­ные груп­пы: помо­га­ет арти­стам высту­пить перед мно­го­ты­сяч­ной ауди­то­ри­ей и заявить о себе и сво­ем творчестве.

В 2021 году орг­ко­ми­тет «Ночи Музы­ки» запу­стил онлайн-курс, в рам­ках кото­ро­го про­хо­дят сес­сии вопро­сов и отве­тов, лек­ции и веби­на­ры, кото­рые помо­га­ют музы­кан­там подать заявку.

18 мар­та в 19:00 состо­ит­ся послед­ний онлайн-веби­нар «Как подать заяв­ку на фести­валь». Спи­ке­ры рас­ска­жут о том, как гра­мот­но запол­нить заяв­ку, об усло­ви­ях уча­стия, систе­ме отбо­ра и дру­гих важ­ных аспек­тах фести­ва­ля Ural Music Night. Необ­хо­ди­ма пред­ва­ри­тель­ная реги­стра­ция по ссыл­ке: https://pclad.timepad.ru/event/1579404/

Даже после окон­ча­ния при­е­ма заявок, онлайн-интен­сив про­дол­жит­ся и 3 апре­ля затро­нет более прак­ти­че­ские темы: автор­ское пра­во, при­вле­че­ние средств (спон­со­ринг, фанд­рай­зинг), обще­ние со СМИ, зву­ко­ре­жис­су­ра и тех­ни­че­ская под­го­тов­ка к выступлению.

Фото – Гри­го­рий ВОРОБЕЦ

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