В Капелле Санкт-Петербурга торжественно завершился I Международный фестиваль «Мир классического романса»

9-дневное музыкальное путешествие в мир классического романса завершилось грандиозным Гала-концертом в Академической капелле Санкт-Петербурга с участием блистательного международного состава.

В концерте «Вершинный опыт. Русские романсовые шедевры трех столетий» приняли участие артисты из России: Николай Копылов, Светлана Шилова, Венера Гимадиева, Альберт Жалилов, Виктор Коротич, Дарья Терехова, Вячеслав Васильев, Екатерина Фенина и Екатерина Шиманович, а также приглашенные артисты из дружественных стран: профессор Пекинской консерватории Чжао Юнхон, солист Большого театра Узбекистана Отабек Назиров и Фидан Фрай (Азербайджан).

Президент Фестиваля, лауреат международных конкурсов, Мисс Вселенная Оксана Федорова, выступившая в фестивальной программе как солистка, отметила: «Я очень рада, что Фестиваль собрал на лучших площадках Петербурга такой яркий состав артистов — более 70 артистов, 2 оркестра, Детский хор – вместе с нашими слушателями и зрителями мы совершили действительно настоящее музыкальное путешествие по странам и эпохам, объединяя разные поколения артистов и зрителей. И через соприкосновение с великой музыкой и поэзией, воплотившихся в романса, мы постарались охватить актуальные темы 2024 года: юбилеи великих русских классиков, перекрестные годы культуры России и Китая, интеграция новых территорий и, конечно же, Год Семьи».

Более 400 романсов на разных языках мира прозвучали в Гербовом зале и Атриуме Главного штаба Эрмитажа, Розовом павильоне в Павловске, Малом зале Филармонии и Академической капелле.

На Гала-закрытии Фестиваля звучали шедевры русской романсовой классики: произведения Глинки, Римского-Корсакова, Гречанинова, Кабалевского, Направника, Чайковского, Рахманинова, Даргомыжского, Глазунова, Кюи, а также Свиридова, Слонимского и Гаврилина.

Организаторами Фестиваля выступили фонд Оксаны Федоровой и фонд «Камерата Ирины Шараповой» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. В рамках фестивальной программы состоялось 11 концертов, часть которых были открыты для свободного посещения, а также 3 открытых мастер-класса. По итогам от билетов собрано более 500 тысяч рублей, которые будут направлены на программы поддержки Фондов-организаторов, а средства от билетов на концерт в Павловске будут переданы на реставрацию Розового павильона.

Фото – Виталий ДЕМЕНКО