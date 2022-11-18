Сёстры Каратыгины — певицы, актрисы, создатели сообщества творческих близнецов. Родились в небольшом посёлке во Владимирской области. В 2009 году приехали в Москву и теперь уверенно живут на 2 города. Что помогает певицам находиться в тонусе и выглядеть всегда свежо и молодо. Девушки поделились своими секретами и рассказали о том, что находится в их походных косметичках. А так же, дали пару советов тем женщина, которые много путешствуют, ездят в командировки, и, конечно же, желают хорошо выглядеть после утомительных времени, проведенного в пути.

СЕКРЕТЫ ЖЕНСКИХ КОСМЕТИЧЕК

В наших косметичках во время поездок есть средства по уходу за кожей: сыворотка для лица, дневной и ночной крема, патчи для глаз и крем для век. Для ухода за волосами всегда берём шампунь и кондиционер Hair Company professional и никотиновую кислоту для волос. Все эти средства помогают нам хорошо выглядеть и их специально подбирал для нас трихолог.

ТРИ СОВЕТА ПУТЕШЕСТВЕННИЦАМ

В любых переездах пейте больше воды. Если вы находитесь в дороге и только проснулись — пейте тёплую воду.

Очень хорошо помогают привести лицо в форму патчи для глаз.

Если вы видите, что не сильно взбодрились, то скрыть неровность и усталость помогут консилеры, СС- и ВВ- кремы. Мы часто используем их на глаза и крылья носа, приводим в порядок брови — этого достаточно, чтобы выглядеть свежо.

Желаем всем женщинам отличных приятных поездок. А мужчинам, помнить, что что любую женщину, как и «окружение делает королеву» – красивой делает правильный мужчина рядом, который не только напоминает ей о том, какая она удивительная, но и помогает ей оставаться такой.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.