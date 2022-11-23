В столице пройдет финал МКММ «Московского Конкурса Молодых Модельеров»

24 ноября 2022 года в Москве пройдет финал МКММ «Московского Конкурса Молодых Модельеров». Долгожданное fashion-событие состоится в самом центре Москвы на культурно-исторической площадке Театра «Школа современной пьесы» (ул. Неглинная д. 29 стр.1).

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Международный Московский Конкурс Молодых Модельеров (МКММ) – социальный проект в сфере моды, который проходит в Москве уже более 10 лет. На сегодняшний день проект МКММ – это масштабное сообщество молодых и талантливых дизайнеров, главной целью которого является эффективное и профессиональное взаимодействие начинающих модельеров, популярных брендов, а также деятелей культуры, предпринимателей, фотографов, моделей и СМИ.

В новом сезоне MKMМ свои работы на подиуме представят более 30 молодых брендов модной одежды: Koss Koss, Plastic Queen, Maetting Brand, Zaschitnikow, I Am Rudakova, Woolfie Brand, Lias Asaly, Marina Gurvich, Timur Hamraev, Galina Grishina, Vardo и другие. Мероприятие пройдет в двух номинациях. Первая номинация — «Лучшая коллекция»: конкурсные показы самых новых коллекций российских молодых брендов, вторая номинация — «Сценический образ» на заданную тему, а также пройдет демонстрация «Внеконкурсных показов Партнёров МКММ».

Как и всегда, МКММ объявляет тему года, в 2022 году этой темой стала очень актуальная проблема – «UPCYCLING», что в переводе с английского означает «переработка»; в контексте МКММ, переработка — смыслов, фасонов и идей, или как вдохнуть новую жизнь старым вещам. Автор и продюсер Международного Московского Конкурса Молодых Модельеров (МКММ) – Екатерина Матвеева, рассказала, что «на подиуме театра современной пьесы пройдет уникальный показ коллекций некоторых финалистов МКММ, которые смогли создать костюмы на уже более глубокую тему «Upcycling по шкале Овертона». 24 ноября МКММ Х сезона подготовит к показу совершенно новые и уникальные коллекции, а молодые модельеры – покажут, какие тренды диктует современная мода. Оценку конкурсных работ проведет Экспертный совет, в состав которого войдут ведущие специалисты в области моды.

Ожидается яркое мероприятие с участием ведущей показа Ксенией Вылегжаниной – телеведущей и моделью, лучшим музыкальным сопровождением иностранных лейблов «Digital Delight» и «Bassmatic Records», а также выступлением музыкального исполнителя «Alex&Rus» с покорившим интернет-пространство треком «Дикая львица». Представлять коллекции дизайнеров в роли моделей будут известные певицы, как Xristi Ana. Х финал МКММ посетят звездные гости: российский рэпер Роман Жиган, иностранные партнеры из Кореи – миссис Ким, основательница косметического бренда KimS, и Мистер Мичеле Виола из Италии, который не один год подряд организовывал победителям МКММ коллективный показ в Altaroma и бизнес-туры в Европу. Юбилейный Х финал Международного Московского конкурса молодых модельеров готовит множество приятных сюпризов!

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