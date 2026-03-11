Группа SashaDuo: «Важно сохранить живость и открытость новому»

Музыкальный дуэт SashaDuo сложился из двух Саш – мужа и жены. Артисты пишут душевную музыку о любви, свободе и красоте жизни, играют живые концерты вместе с музыкантами. Недавно у них вышла новая песня «Вместе в пути», а совсем скоро группа представит клип, снятый в горах. В интервью музыканты рассказали о своем творческом пути, объединении в дуэт и любви к жизни.

— Давайте сначала поговорим о вас. Как давно вы знакомы? Как решили заниматься совместным творчеством?

— Мы с Сашей знакомы с 2009 года. Сначала у нас сложился романтический дуэт, а в 2014 году уже творческий. Это произошло во время нашего путешествия на Бали. Тогда мы впервые выступили с программой наших любимых песен на небольшом квартирнике на вилле Санта Мандала. Именно хозяин этой виллы французский художник придумал название дуэту Саш – SashaDuo. А месяц спустя, путешествуя по Индии, мы написали нашу первую совместную авторскую песню. В последние пару лет наш дуэт пополнился другими музыкантами и превратился в полноценный бэнд.

— Как начинался ваш творческий путь? Выступали ли раньше в других коллективах или это ваш первый творческий проект?

— Саша пела с детских лет: в том числе в группе «Непоседы», школьных мюзиклах, фольклорном ансамбле, в походах у костра. Саша же собрал свою первую группу в студенческие году и уже тогда сочинял собственные песни. Позже играл в разных инди группах иногда выступая со своими песнями, а иногда подключаясь в качестве басиста и бэк-вокалиста.

— Бывают ли у вас ситуации, когда вы не можете найти точки соприкосновения при создании песни или во время репетиций? Или вы в творческом плане «дышите» в унисон?

— Бывает по-разному: в большинстве песен партии рождаются легко, и мы чувствуем, что на одной волне, в других же мы активно спорим и ищем наиболее подходящий музыкальный ход методом проб и ошибок. Но видели бы вы, как мы отвечаем на вопросы интервью!

— Как много времени вы уделяете творчеству? Из чего еще состоит ваша жизнь, помимо музыки?

— Раньше творчество надо было встраивать в будничную жизнь, однако сейчас уже быту приходится подвинуться и уступить место творчеству. Окончательно улететь в творческий астрал нам не позволяют парочка детей, лабрадор и кошка. Приходится искать баланс земного и творческого.

— Вы представляете жанр инди-поп. Почему решили писать песни именно в таком жанре? Какой основной посыл хотите донести до мира через вашу музыку?

— Точнее мы называем наш жанр инди-лаунж, совмещающий в себе дерзость и романтику. Наши песни отражают богатство и разнообразие наших натур. Музыка проявляет в мир то, что нам важно: свобода, любовь, совместность, смелость быть собой, красота жизни как она есть.

— Какие исполнители повлияли на ваш стиль и звучание? Вы слушаете музыку, близкую к вашему творчеству?

— Саша предпочитает тишину и звуки природы, именно оттуда она черпает вдохновение. А Саша не представляет себе жизни без музыки, находится в постоянном поиске новых групп, музыкальных течений и может похвастаться отличной наслушанностью. Нас вдохновляет музыка Angus & Julia Stone, Kings of Convenience, Feist, Travis, 5’nizza.

— С кем бы из инди-исполнителей вы хотели выступить на одной площадке или сделать совместный проект? Как вообще относитесь к совместному творчеству с другими музыкантами?

— Конечно, мы хотели бы выступить вместе с 5’nizza! Их песни и исполнительское мастерство служат постоянным источником вдохновения для нас. Совместные проекты и коллаборации воспринимаем как возможность расширения взглядов и горизонтов. Это обогащает и позволяет выйти за привычные рамки.

— Расскажите о своей новой песне «Вместе в пути». Как вы думаете, кому она будет особенно близка?

— Она будет близка вечным странникам и людям мира. Тем, кому важно несмотря на рутину и будни сохранить живость и открытость новому. Название этой песни для нас – девиз или творческое кредо.

— Над чем вы работаете сейчас? Планируете ли альбом, концерты или другие творческие события?

— В настоящее время мы работаем над записью мини-альбома из 5 песен. Работа близка к завершению, и мы планируем его выпуск в ближайшие месяцы. Но не забываем и о концертах, постоянно совершенствуем нашу концертную программу и исполнительское мастерство.