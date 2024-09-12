Т-Банкси: Т-Банк запускает масштабный стрит-арт-проект в городах России

Т-Банк запускает Т-Банкси — стрит-арт-проект, в котором известные стрит-арт-художники украсят улицы российских городов своими уникальными работами. Проект, приуроченный к ренеймингу банка, охватит 13 городов страны — от Архангельска до Петрозаводска. В нем принимают участие 13 известных стрит-арт-художников, среди которых Владимир Абих, Алексей Лука, Андрей Сяйлев и другие.

Т-Банкси — первый стрит-арт-проект подобного масштаба в стране. Созданные работы разнообразят городскую среду и позволят интегрировать современное искусство в повседневную жизнь. С сентября по декабрь на самых людных улицах в 13 городах России появятся уникальные арт-объекты: граффити, инсталляции, скульптуры и пр. Часть из них украсят существующие объекты инфраструктуры, другие станут новыми местами притяжения для горожан.

Для участия в проекте выбраны 13 популярных стрит-арт-художников. Каждый из них работает в своем индивидуальном жанре и использует различные техники для создания творческих инсталляций и произведений на архитектурных элементах городов. Художники сочетают в своих работах техники живописи, графики, коллажа, взаимодействуют со зрителем через творческую визуализацию текста. Некоторые из участников проекта будут представлять свои арт-объекты в родных городах: Артем Хазанов — в Архангельске, арт-группа «Фрукты» — в Перми.

Екатерина Кобленц, руководитель направления маркетинговых коммуникаций Т-Банка:

«Проект «Т-Банкси» посвящен новому бренду Т-Банка. 13 художников, авторов проекта, вдохновились темой эволюции и трансформации — она очень характерна для современного искусства. Т-Банк поддерживает искусство и актуальных авторов по всей стране, поэтому для размещения объектов мы выбрали 13 городов в самых разных регионах — от полярного круга до Поволжья. Это самый крупный паблик-арт-проект из тех, которые создавали бренды в России. Мы не ограничивали творчество авторов формальными рамками и давали им большую свободу для интерпретации предложенной темы. Здесь нет единого строгого корпоративного стиля, а визуальная полифония, воплощенная языком паблик-арта, показывает многообразие художественных практик в регионах России.

Первые работы художников появятся в Архангельске, Саратове и Туле. Также в планах создание объектов в Мурманске, Уфе, Нижнем Новгороде, Челябинске, Перми, Самаре, Рязани, Калуге, Екатеринбурге и Петрозаводске.

Каждое произведение будет отражать авторское видение ключевой темы проекта — эволюции и развития как фундаментальных принципов современного мира. Проект создан в поддержку недавнего ренейминга Т-Банка. В своих работах художники будут также использовать атрибуты бренда Т-Банка, вписывая его в концепцию проекта».

Артем Хазанов (Shipa):

«Моя работа посвящена теме эволюции, а также обмена, который стал основой банковского дела сегодня. Грибник символизирует взрослое поколение, которое передает свой опыт молодому, воплощенному в фигуре ребенка со смартфоном.

Этот проект позволяет создать различные формы взаимодействия между банком и местными жителями. Паблик-арт всегда становится местом притяжения для горожан. Это создает положительный имидж банка как социально ответственной организации, заботящейся о культуре».

Вова.Net:

«Коллаборация с Т-Банком вдохновила меня на создание сказочной воксельной инсталляции. Все мы помним сказку «Серебряное копытце», в моей работе она перевоплотилась в Оленя — Золотое копытце», символизирующего не только сохранение и приумножение денег, но и обновление: сбрасывание оленем рогов в фольклорной традиции обозначало изменение, начало нового этапа. Кроме того, инсталляция будет отлично сочетаться и дополнять по стилю Контейнер-холл в Мурманске».

Тимур Сафаров (Fork):

«Я считаю, это здорово, что Т-Банк выступает с такой инициативой и поддерживает уличное искусство, способствует культурному разнообразию в городе и делает его привлекательным для местных жителей и туристов, знакомит с современными художниками и современным искусством, устанавливая диалог со зрителем».