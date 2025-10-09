Оплата публикаций

«Агитбригада. Серая зона» собрала актёров от Симферополя до Ноябрьска

На Урале организовалась Агитбригада

Граница Свердловской и Челябинской областей стала площадкой, где развернулись события, произошедшие «на Смоленщине» в 1943 году. Кинокомпания V&T Agency (Екатеринбург) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) завершила съёмки художественной короткометражной драмы «Агитбригада. Серая зона». История фильма посвящена участникам фронтовых агитационных бригад, выступавшим у линии боевого соприкосновения, и без громких лозунгов показывает их вклад в будущую Победу — через работу актёров и внимание к постановочным деталям. «Это рассказ о “маленьких людях” большой войны, создавая который, мы сознательно “смотрим за плакат” — туда, где память держится на деталях и личной ответственности», — говорит продюсер картины Евгений Гапонов.

На Урале организовалась Агитбригада

Ключевой локацией стали руины храма Симеона Верхотурского, построенного в XIX веке в двенадцати километрах от села Булзи. После осмотра площадки две важные сцены были перенесены внутрь полуразрушенного строения, что дало необходимую историческую фактуру и визуальную цельность. Локация оказалась труднодоступной: дороги к храму практически нет. Команда использовала тяжёлую технику для подъезда, рядом с храмом построила декорацию сожжённой фашистами деревни: она смонтирована из реальных сгоревших домов, приобретённых у жителей окрестных сёл, чтобы передать подлинную фактуру выжженного поселения и обеспечить исторически достоверную среду для массовых и батальных сцен.

Производство велось в крайне сжатые сроки и в непростых условиях: шесть смен, в том числе и ночные; работа в кадре с детьми и животными; постановочные стрелковые эпизоды, пиротехнические эффекты и имитация налёта немецкой авиации с применением дронов. В кадре использована подлинная техника эпохи — грузовик ЗИС-5, тягач Т-20 «Комсомолец», 45-мм пушка.

На Урале организовалась Агитбригада

В актёрский ансамбль вошли артисты из Москвы, Екатеринбурга, Симферополя, Тюмени, Ноябрьска, Челябинска, Озёрска. Кастинг проходил по всей стране; на отдельные роли претендовали до 10–15 человек.

«Команда, которая работала над проектом, безусловно, мужественные ребята, в какой-то степени одержимые кино. В общем-то, других на подобных проектах и не бывает. Те трудности, с которыми им пришлось столкнуться в экспедиции, дорогого стоят — как с точки зрения профессионального опыта, так и для проверки на стрессоустойчивость. Сложность и отдалённость локации, погодные условия (за один день собрали весь спектр уральской погоды — снег, дождь, жара, туман и ветренная погода), ночные смены. С такой командой можно смело планировать продолжение киноальманаха об актерах времен Великой Отечественной», — говорит Юлия Ершова, руководитель проекта.

На Урале организовалась Агитбригада

Реализовать проект помогла партнёрская поддержка партнёрская поддержка театра THEATRUM, Музейного комплекса в Верхней Пышме, АО «Кыштымский медеэлектролитный завод» и ПАО «Ураласбест». Работа на съёмочной площадке нашлась волонтёрам из Кыштыма и студентам Челябинской государственной академии культуры и искусств. Это кино невозможно было бы реализовать без помощи женской монашеской общины Покровского храма и главы села Булзи. Также проект поддержан многими институциями, в том числе пресс-службой УФСБ России по Свердловской области. «В эпоху, когда историческая память подвергается искажениям и попыткам переписывания в угоду политической конъюнктуре, роль кинематографа становится особенно важной. Исторические фильмы — это не просто развлечение, это мощный инструмент для сохранения правды, воспитания истинного патриотизма и формирования национальной идентичности. Фильмы, подобные этому, напоминают нам, что война — это не только сражения и победы, но и судьбы отдельных людей, их переживания и надежды. Поддержка таких инициатив — это наш долг перед прошлым и наша ответственность перед будущим. Только помня свою историю, мы можем избежать повторения ошибок», — отметила официальный представитель УФСБ России по Свердловской области Елена Докучаева.

На Урале организовалась Агитбригада

В настоящий момент кинокомпания V&T Agency приступает к монтажу будущего фильма. Премьера планируется на первую декаду мая 2026 года — согласно предварительным договорённостям, лента будет показана в эфире не менее 30 телеканалов по всей стране, а также получит информационную поддержку международной телекомпании.

«Агитбригада. Серая зона» — это не только кино о прошлом, но и разговор о настоящем: о том, как искусство объединяет, согревает и даёт силу быть человеком, даже в самых негуманных обстоятельствах.

Фото © Вадим Шамсияров. Предоставлены пресс-службой Кинокомпании V&T

