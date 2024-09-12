Проект «Порыв» стал победителем урбанистического хакатона «Города» в Ставрополе

11 сентября в Ставрополе состоялся финал очного этапа Всероссийского урбанистического хакатона «Города». Его участники, молодые архитекторы и урбанисты из разных уголков страны, разработали два проекта благоустройства и архитектурные решения для создания творческого кластера на базе краевого Дома молодежи на проспекте Кулакова. Победителями стала команда, представившая концепцию под названием «Порыв». Как рассказали авторы, при разработке проекта они вдохновлялись природой столицы региона — обилием солнечного света, большим количеством зелени и знаменитыми ставропольскими ветрами.

«В своем проекте мы стремились к тому, чтобы Дом молодежи стал действительно новым, теплым домом для тысяч молодых ставропольцев, притягивающим и объединяющим. Для этого мы старались, чтобы он был ярким, интересным, приятным и при этом наполнялся чем-то необычным. Мы взяли за основу ветер. И наш «Порыв» — порыв ветра, движения, творчества. Он отображается на фасадах здания, территории и на планировке в виде ярких граффити, наполнения в интерьере, разных функциональных зонирований», — рассказала представитель команды-победителей Анна Чвилёва (КубГУ).

Проекты оценивало жюри, в состав которого вошли представители администрации Ставропольского края и ведущие отраслевые специалисты. Возглавил комиссию экспертов министр молодежной политики Ставропольского края Вячеслав Коршун: «Объективно, обе концепции, представленные ребятами, заслуживают большого внимания. Мы возьмем лучшее от каждой из них. Сейчас стоит задача доработать проект. Скорее всего, привлечем тех, кто его придумал. Возможно, в 2026 году приступим к реализации».

Марина Абрамова, президент АНО «Креативная экономика»: «Хакатон – это отличный пример того, как в рамках одного проекта реализуются потребности нескольких целевых групп: региона, молодых специалистов, которые только начинают свой путь в профессии и ищут возможности для реализации, а также для специалистов рынка – архитекторов, урбанистов, партнеров бюро, которые присматриваются к молодым кадрам и готовы их взять под свое крыло».

Следующие очные этапы хакатона пройдут в октябре в Тюмени и Оренбургской области.