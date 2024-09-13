В Томске начало работу Радио Monte Carlo

Радиостанция Радио Monte Carlo, входящая в музыкальный холдинг «Русская Медиагруппа», заработала в сибирском городе Томске 11 сентября 2024 года. Запуск радиостанции осуществил томский медиахолдинг «Дайджест FM». Теперь на частоте радиовещания 89,5 FM томичи смогут насладиться изысканным плейлистом, получить свежую информацию о путешествиях, узнать новости светской жизни, поинтересоваться миром искусства и жизнью известных персон.

«В активах нашего холдинга «Дайджест FM» двенадцать топовых радиостанций, но нам всегда интересно запускать особые, и Радио Monte Carlo как раз такое радио. В эфире Радио Monte Carlo звучит проверенная десятилетиями качественная музыка от легендарных мировых исполнителей. Это единственное в своем роде премиум-радио, которому свойственны стиль, изысканность и утонченность. Миссия Радио Monte Carlo — помогать ощущать это с раннего утра до поздней ночи. И мы уверены, что оно найдет своего слушателя в Томске», — рассказала о запуске станции директор медиахолдинга Оксана Томчак.

Томск стал пятым городом в России, где представлены все радиостанции «Русской Медиагруппы»: «Русское Радио», Хит FM, DFM, MAXIMUM, Радио Monte Carlo.

До сентября 2024 года все пять радиостанций «Русской Медиагруппы» звучали в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Пермь и Ижевск. Радиостанция Радио Monte Carlo входит в состав крупнейшего российского медиахолдинга «Русская Медиагруппа» и в следующем году отметит четверть века вещания.