tAISh : «Главный ориентир — честность с собой и слушателем»

Певица, автор песен и главный голос инди-поп-рок группы tAISh Таис Логвиненко рассказала, как создавался новый альбом «Ориентир», проходила подготовка к выступлениям в разных городах и раскрыла свое отношение к искусственному интеллекту в творчестве.

— Привет, tAISh! Поздравляем с выходом нового альбома «Ориентир»! Расскажи о работе над этим альбомом. В чем его отличие от других музыкальных историй?

— Спасибо за поздравления! Я правда очень рада, что «Ориентир» наконец-то вышел и теперь живет своей жизнью. Знаете, работа над этим альбомом была для меня как сеанс очень честной терапии. Если раньше мои «музыкальные истории» были больше про рефлексию, то здесь я нащупала ту самую опору внутри себя и в этом мире.

Главное отличие — в смелости. Здесь я еще больше позволила себе роскошь быть уязвимой и открытой.

Это альбом-компас. Если предыдущие пластинки были дневником наблюдений, то «Ориентир» — это карта меня и моей жизни. Я перестала бояться называть вещи своими именами. Там нет лишних метафор ради красоты слога — каждая строка бьет ровно туда, куда нужно, чтобы сдвинуть что-то с мертвой точки.

И, наверное, впервые я не пыталась угодить ожиданиям. Ни слушателей, ни критиков, ни даже той «себе-вчерашней». Раньше в процессе создания у меня было много сомнений: «а поймут ли?», «а не слишком ли мрачно?». В этот раз я задала себе один вопрос: «а спасает ли это меня?». И если ответ был «да», я оставляла трек таким, какой он есть. Это и есть главный ориентир — честность с собой и слушателем. Перестала бояться тишины и резкости. Если раньше я сглаживала углы, чтобы песня была «удобной» для стримов, то сейчас я оставила эти углы. Альбом звучит как живой организм: он дышит, спотыкается, взлетает. Это история не про «нравится или не нравится», это про «резонирует или нет».

— Ваш год с группой начался с выступлений и концертов. Что самое сложное и лёгкое для артиста и его команды при подготовке больших выступлений?

— Самое сложное — это перестать быть автором, который выстрадал эти песни в маленькой комнате, и стать проводником. Отключить контроль. Довериться звукорежиссеру, который ловит твою переменность живого исполнения, довериться ритм-секции, зная, что ребята выстроят тот самый кач, от которого меня по-настоящему «вштырит» на сцене. Сложное — это нащупать равновесие между светом, техникой и эмоцией, чтобы не разрушить хрупкость живого исполнения самой песни.

Также самое сложное, когда ты уже отыграл саундчек, команда разбежалась готовиться к выходу на сцену, и ты остаёшься один на один с собой в гримёрке и ворохом эмоций, волнений, которые нужно утихомирить. В эти моменты время тянется бесконечно. А лёгкое? Лёгкое — это когда уже выйдя на сцену, вижу живые горящие глаза, которые ждали нас, когда сотни голосов сливаются в один, подпевая твои строки, рождается та самая мощная волна единения, которая подхватывает тебя и несет над реальностью. В такие секунды всё напряжение команды растворяется. Потому что ради этого «сейчас» мы все это и делаем.

— Какие новые творческие эксперименты планируются в этом году? (маленький спойлер для слушателей)

— Я продолжаю экспериментировать с формой песен, создавая множество разных частей. Еще люблю брать жанры, которые никогда не должны были встретиться, и устраиваю им свидание вслепую. Иногда они дерутся. Иногда —танцуют. Но всегда — это не то, что ты ожидаешь.

— Будучи артисткой как ты относишься к интеграции ИИ в творчество? В чем ты считаешь это нормой, а в чем — отклонением от творческого курса?

— Это вопрос, который сейчас у всех на устах, и у меня, как у человека, который пишет песни с 12 лет в своей спальне, тоже много противоречивых мыслей в голове на этот счет.

Мое мнение — сочинять песни должен исключительно человек. Для меня это святое и самое интересное. И именно то, что целиком и полностью обнажает перед слушателем. Когда нет человека с его внутренним миром, а есть нейросеть, генерирующая бесконечный поток «хитов» на основе анализа того, что сейчас модно. Это превращает музыку из искусства в фастфуд.

Но! Использовать ИИ как того самого сессионного музыканта, у которого безграничная фантазия и который никогда не устает, я считаю допустимо. Когда в голове есть идея — настроение, аккордовая последовательность, мелодический рисунок, текст, — но нужно быстро услышать примерную аранжировку, чтобы показать музыкантам что хочет артист, ИИ выручает.

Так что мой подход такой: человек пишет душу и смысл, ИИ помогает придать этой душе неожиданную форму, но не подменяет собой сердцебиение. Я за коллаборацию, где главный режиссер и сценарист — человек, а ИИ — это студия с волшебными инструментами, которая всегда кармане.

— Твоя песня стала саундтреком к фильму Сергея Члиянца «Ветер». Фильм выиграл кинопремию «Ника». Расскажи о работе над этой песней. В каких фильмах ты ещё хотела бы услышать свои песни?

— Я прочитала стихи Полины Орынянской, мы собрались с музыкантами на репетиции, я взяла гитару, начала наигрывать, и музыка родилась сразу. И куплет, и припев пришли одновременно, словно уже были где-то рядом. Такое ощущение, что я не сочиняла, а просто услышала то, что нужно. Когда мы записали и отправили Сергею, он послушал и сказал: «Да, это оно».

Если честно, я не гонюсь за конкретными названиями или громкими проектами. Для меня важнее точные попадания — чтобы музыка и фильм дышали в унисон и дополняли друг друга до целого. Мне близко авторское кино, где много пауз, воздуха и тишины, где камера не торопится, а зрителю даётся время почувствовать. В таком пространстве музыка перестаёт быть просто фоном — она становится полноправным персонажем, у неё появляется свой голос, своя пауза, своя роль.

— Группа tAISh через 10 лет. Какой ты её представляешь и видишь?

— Знаете, я иногда боюсь даже мечтать вслух о таком масштабе, но внутри да, я чувствую эту энергию. Через 10 лет tAISh — это стадионы!

Я не хочу, чтобы это звучало пафосно, но я вижу нас в «Лужниках». Не потому, что нам нужно быть громкими, а потому что у нас есть что сказать такому количеству людей одновременно. Я хочу, чтобы со временем не терялась та интимность, за которую нас любят. Чтобы каждый человек чувствовал, что я пою прямо для него. Но самое главное — через 10 лет tAISh станет местом силы, куда люди будут возвращаться, как в безопасную гавань. Не просто группа, а точка опоры для всех, кто вырос с нашими песнями.

Я мечтаю, чтобы на наших концертах встречались поколения. Чтобы те, кто когда-то слушал нас в наушниках по дороге в школу, приходили уже со своими детьми. И, глядя на сцену, говорили им: «Смотри, это те самые люди. Они научили меня самому важному: что чувствовать — это не слабость, а суперсила. Что быть собой — не просто нормально, это единственно возможный способ дышать полной грудью. Что мечтать — не наивно, а жизненно необходимо, потому что именно мечты однажды привели нас сюда, в этот зал, где мы стоим с тобой плечом к плечу под эти песни».

Так что да — мы к этому идём. Шаг за шагом, песня за песней. И я верю, что это случится!