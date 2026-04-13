SOINA: «Берегите свою Родину, дорожите ей и гордитесь ей»

SOINA – артист родом из Улан-Удэ, с международным бэкграундом и личной сильной историей. Она построила музыкальную карьеру в Китае, пережила тяжёлое онкологическое заболевание, 5 лет жизни в Голландии и долгий перерыв в карьере. В 2024 году SOINA возвращается к музыке уже в России. С новым звучанием и новым этапом в сольном творчестве.

— Будучи школьницей, ты уже начала выступать в Китае с ансамблем, а после окончания университета полностью переехала в Китай, с какого момента началась твоя музыкальная карьера?

— Да, после университета я переехала в Китай на постоянную основу. До этого я ездила в Китай только на летние каникулы с ансамблем. Выступала в роли танцора. После переезда я начала пробовать себя в новых жанрах, познакомилась с очень дорогим мне человеком, до сих пор мы с ним общаемся. Это был китаец, который сказал, что я очень хорошо пою, и впервые вывел на сцену как певицу.

— Как отреагировали родители на переезд? Виделись ли вы эти годы?

— Родители отреагировали спокойно на это. Конечно, они очень переживали за меня, все-таки дочь уезжает в другую страну. Но так как я была очень самостоятельным человеком, они были уверены во мне. Приезжала каждые полгода. Потом я начала делать визы, годовые уже сама, за свой счет, не от компании. Каждый год приезжала, в основном это была осень, потому что было затишье в Китае.

— Как была устроена твоя работа в Китае? Пела на вечеринках / закрытых мероприятиях?

— Сначала это были маленькие клубы, массовые мероприятия, парки, театры. Выступала с русскими песнями поначалу. И затем начала работать в сети китайских клубов Линест. Меня взяли в команду, и я начала нарабатывать свой опыт.

Допустим, было 8 клубов по всему Китаю. В одном клубе мы работаем месяц-два, потом филиал клуба менялся и так по кругу. Я никогда не работала на приватных вечеринках. Мог быть день города, например, нас от клуба приглашали, и мы всей командой работали там. У нас была своя программа: песни, танцы и т.д.

— Китай: плюсы, минусы жизни там? Всё-таки 10 лет не маленький срок…

— Я очень люблю Китай. Это моя любовная любовь, по которой до сих пор ностальгирую. Оказывается, несмотря на то, что прошло уже практически 10 лет, как я уехала из Китая, я достаточно хорошо помню язык, если поеду погостить к друзьям, то будет достаточно несколько дней, чтобы вспомнить полностью мой словарный запас.

Плюсы Китая в том, что это очень дружелюбная, открытая страна. Она мне очень сильно подходила по менталитету. Народ настолько открытый, понятный, примитивный в кавычках. Конечно, исключения есть всегда. В Китае для меня только плюсы. Единственный минус для меня, это привычки из разряда открыто вести себя и курить в ресторанах, плеваться на улицах и т.п. Изначально было непонятно, но потом ты к этому привыкаешь, становится твоей обыденной историей.

— У тебя есть муж и двое замечательных деток. Расскажи, как вы познакомились с мужем, сколько вы уже вместе, была ли это любовь с первого взгляда?

— Да, у меня есть муж, он голландец, у нас двое детей. Мы мужем в совокупности уже 14 лет вместе. Девять лет будет в сентябре, как мы официально расписаны.

С мужем мы познакомились в Китае. Очень интересная история. Мы познакомились на улице. Я приехала на работу, команда не выходила на связь, я пошла их искать. Шла с одного клуба в другой, а мой будущий муж с другом просто шли по дороге. Мы пересеклись, и они спросили, где находится клуб, я говорю, что иду туда же, могу показать. Он подставил мне руку и сказал: «Пойдем вместе». С того момента по сей день мы идем по жизни вместе. Конечно же, у нас были разногласия это все не так красиво, как это можно себе представить. Это не розовые очки и радуга с пони, но тем не менее, мы всё прошли, мы пережили, и мы до сих пор вместе, любим друг друга, воспитываем двух прекрасных детей.

Забеременела в Китае, свадьба тоже была в Китае. Потом муж сказал, что нужно переезжать в Голландию, потому что там лучшая медицина.

— Ты также 5 лет прожила в Голландии с семьей, но тебе там не понравилось, почему?

— Голландия не подошла мне ни в чем. Ни по менталитету, ни по понятиям, ни по жизни, ни по погоде, если очень образно и кратко об этом рассказывать. Медицинской системы, как таковой, как я уже на своем опыте пережила, вообще нет. Мой муж признает, что голландская медицина работает на решение проблемы: изучение, предоставление каких-то новых препаратов, оборудований, но для людей голландской медицины не существует. Чтобы чего-то добиться нужно пройти 800 тысяч кругов ада.

— Как тебе удалось не погрязнуть в бытовой рутине и продолжить развиваться в музыкальной карьере?

— На самом деле, ребята, это очень трудно, но возможно. У меня нет няни, домработницы, родственников рядом, но есть цель, страсть, к которой я иду. Музыка – это моя жизнь. Случилась болезнь, потом брак и дети. Было очень сложно выбраться из образа мамы, жены, домработницы. У меня ни муж, ни дети никогда не ели то, что я приготовила вчера. Всегда было всё свежее, особенно в Голландии. Брокколи, листья салатов, овощи, фрукты, всё по рецепту.

Потом, когда мы переехали в Россию, это всё потихонечку стало меняться, и я наконец-таки вышла из этой роли. До сих пор, если честно, у меня есть самоедство, когда я не приготовила ужин/завтрак или позволила встать в 11 утра. Подавляю это в себе, потому что отдаю очень много себя, своих возможностей, и, конечно же, своей любви своей семье.

— Чем занимаешься в свободное от всех дел время? Как любишь отдыхать?

— Очень мало свободного времени, но, когда оно есть, я настолько уставшая, что люблю читать. Если я уезжаю на отдых, то всегда читаю. Муж подарил электронную книжку. Я была всегда против, потому что мне очень нравятся листочки, запах, ощущение книги в руках. Благодаря последнему отпуску поняла, что брать бумажные книги не всегда удобно. В электронной книге ты можешь просто закачать себе большое количество книг, и, если тебе одна книга не понравилась, ты сразу же перелистываешь на другую. Также могу просто весь день пролежать в кровати, просмотреть фильмы, сериалы, позалипать в телефоне. Люблю гулять, плавать, но если назвать прям основное хобби, то это чтение.

— Топ любимых русских исполнителей, кем вдохновляешься?

— К своему стыду, я знаю очень мало новых исполнителей. Я меломан, люблю хорошую музыку. Слушаю Линду, Николая Носкова, Сергея Лазарева, Нюшу, Полину Гагарину. Из новых Ваня Дмитриенко очень нравится, но в последнее время музыка стала очень однотипная. Узнала совсем недавно про артиста IVAN, мне нравится его тембр голоса, также нравится тембр голоса и музыка артиста LYRIQ. Если прийти посмотреть мою коллекцию винила, то там будет от Сябров до Linkin Park.

— В треке «Лютая» использовались ИИ инструменты. Как в целом относишься к тому, что в творчество начали внедрять ИИ?

— Да, мы использовали ИИ в визуале для трека. Первый раз к этому пришла, долго от него отнекивалась, но понимаю, что ИИ — это инструмент для достижения цели. Мы с командой попробовали, и на самом деле получилось очень даже качественно. Поэтому я ничего против ИИ не имею, но во всем должна быть мера, чтобы не перейти в эту черту, где ИИ заменит всё. Когда задаются вопросы про искусственный интеллект, роботов, я сразу вспоминаю мультик «ВАЛЛ-И», где роботы заменили жизнь, я всегда боюсь, что такое произойдет. Со всех сил пытаюсь оградить и себя, и детей от этого. В работе, я понимаю, что это имеет место быть, как инструмент для достижения цели.

— Недавно состоялся релиз «Мёдом намазано» какой посыл закладывала в трек?

— Трек «Мёдом намазано» мне очень дорог. Посыл этой песни только один: политика – это политика, а Родина – это Родина. Это две разные вещи. Родина у человека одна, у каждого своя, для кого-то непонятная. Я поездила, посмотрела, пожила, и всё равно я вернулась сюда, потому что вот намазанного здесь мёдом мне, понимаете? Берегите свою Родину, дорожите ей и гордитесь ей.

— Какие творческие планы у тебя на 2026 год?

— Грандиозные планы! Только выше, только вперёд, только к своей цели. И всем читателям, всем слушателям и всем людям на Земле, я хочу сказать, не нужно никогда унывать. Поверьте мне, это не работает. Какие бы проблемы ни были, как бы плохо ни было в этой жизни, нужно просто встать, стараться, идти. У меня есть девиз по жизни, я и детей своих этому учу, и мужа этому научила, и друзей: ноешь – меняй, не меняешь – не ной. Всё. Если ты ничего не пытаешься сделать, ничего не пытаешься поменять, ни к чему не пытаешься идти, тогда не ной. Тогда просто сиди и живи свою жизнь, какая она есть.

— Пожелай что-нибудь нашим читателям!

— Хочется пожелать самое главное в жизни: здоровья, мирного неба над головой, улыбок, счастья. И, конечно же, ребят, просто добра. Будьте добрее друг к другу. Уважайте, любите, улыбайтесь. Как говорил кот Леопольд: «Ребята, давайте жить дружно!».

Беседовала Екатерина ГОНЧАРОВА.

Фото: пресс-служба артиста.