Культурный код — это суть, а не украшение

В Екатеринбурге проходит фестиваль цифрового искусства «Игра. Цифра. Искусство». В программе — галерейная выставка цифрового искусства, выставка молодых художников, зрелищная часть в городском пространстве, лекции и мастер-классы. Мы поговорили с участниками архитектурного мэппинга на фестивале — цифровыми художниками Екатериной Кузнецовой, Алисой Ериной, Марией Васильковой и Дарьей Корневой из московской арт-группы MULTI-BLOCK — об их архитектурной проекции, влиянии современных технологий на восприятие искусства, и о том, какое значение в их работах имеет культурный код.

— О чем ваша работа?

— Outwatch — видеомэппинг, в котором архитектура проходит путь от простой плоской схемы к сложной, почти живой фрактальной бесконечности. Сквозной образ тут — глаз. Зритель смотрит на здание, а здание смотрит на зрителя в ответ, искажаясь прямо на глазах во времени и пространстве.

— Как, по вашему мнению, современные технологии влияют на потребление и восприятие искусства?

— Технологии сильно упростили вход в искусство: насмотренность у людей сегодня намного выше, чем в доцифровую эпоху. Любой может в пару кликов открыть музеи, архивы, референсы со всего мира. Но есть и обратная сторона: когда информация всегда под рукой, есть соблазн не углубляться. Картинки пролистываются, но не всегда превращаются в знания и собственный визуальный опыт.

— Изменилось ли ваше отношение к нейросетям с момента их появления?

— Когда нейросети только появились, они правда выглядели как чудной зверь, к которому непонятно как подступиться. С одной стороны, вау‑эффект от новых возможностей, с другой – реальный страх, что «сейчас всех дизайнеров заменят». Со временем, по мере того, как мы начали разбираться в механике, тестировать, ошибаться, стало очевидно: это просто еще один инструмент. Важен не сам ИИ, а то, кто им пользуется и какие задачи ставит.

— Культурный код — это ограничение или драйвер? Может ли современный российский художник выйти за его рамки?

— Для нас работа с культурным кодом — это суть, а не украшение. Он начинает мешать, только если использовать его формально: брать не свой опыт, а просто ставить «узнаваемый образ» ради галочки. В этот момент всё легко превращается в клюкву. Если же опираться на собственную биографию, насмотренность, контекст – культурный код, наоборот, помогает сделать высказывание понятнее и честнее.

Выход на зарубежную аудиторию – это всегда смесь компетенций и удачи. Нужны и профессиональные навыки, и понятный визуальный язык, и совпадение с контекстом площадки или фестиваля. Искусство в этом смысле работает именно там, где получается донести идею без лишних ярлыков: когда зритель считывает смысл, даже если у вас разный культурный бэкграунд.

Фестиваль «Игра. Цифра. Искусство» завтра завершается в Екатеринбурге и продолжит свою работу в первой половине сентября в Челябинске. Организаторами выступают Фонд поддержки и реализации культурных инициатив Синара и Екатеринбургская академия современного искусства при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.