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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Тайны следствия»: новый сезон – новые тайны

editor
By editor
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тайны следствия
Фото © телеканал «Россия»

Новый сезон – новые тайны, коварные преступления и сложнейшие дела. Но проницательный и бескомпромиссный старший следователь Мария Швецова и ее команда профессионалов не оставят преступникам ни единого шанса избежать наказания! В главной роли – народная артистка России Анна Ковальчук. Также роли в проекте исполняют Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Сергей Перегудов, Алексей Комашко, Ольга Павловец, Андрей Шарков, Сергей Юшкевич, Злата Ковальчук и другие. Режиссер – Максим Демченко.

В Следственном комитете Заневского района все обсуждают одну новость – Ковин (Вячеслав Захаров) уходит на пенсию. Все предполагали, что его место займет Мария Сергеевна (Анна Ковальчук). Но руководителем неожиданно назначают нового человека – полковника Алексея Горчакова (Сергей Юшкевич), отношения с которым у Швецовой сразу не заладились. В личной жизни Марии Сергеевны тоже происходит знаковое событие: Васнецов (Сергей Перегудов) делает ей предложение и предлагает переехать в новую квартиру, которую он уже успел обставить. Увидев у Швецовой кольцо на пальце, Платонов (Алексей Комашко) осознает, что Мария Сергеевна все еще ему небезразлична…

«Приступая к съемкам нового сезона, мы всегда думаем о том, чем будем удивлять зрителей. Меняются преступления, меняется среда, объекты, персонажи: в 24-м сезоне появятся очень известные артисты, которые будут решать судьбы наших героев, и, безусловно, своим появлением в кадре повысят интерес к проекту. И, конечно, мы закручиваем интересные интриги, добавляем экшна, трюковых сцен. Вообще, когда в кадр входят Мария Сергеевна, Кораблёв, Курочкин, Панов, Платонов, появляется удивительное ощущение уюта. Главный козырь этого проекта в том, что все герои – любимые, домашние в хорошем смысле этого слова. Наблюдая за ними на экране, мы понимаем, что жизнь продолжается. И, конечно, продолжается личная жизнь наших персонажей – это та зона, за которой зритель очень любит следить. В основном, это касается Марии Сергеевны, для нее мы придумали множество различных поворотов и перипетий», – рассказала режиссер Максим Демченко.

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