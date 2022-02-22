«Так иди смелей!»: как Академия Плющенко и Екатерина Давыдова исполнили мечту двух братьев

Фигурное катание — дорогое удовольствие. Не все родители могут оплатить занятия своим детям. Зачастую дорогостоящие коньки, дополнительные тренировки и костюмы заставляют детей отказаться от этого вида спорта. В академии Евгения Плющенко «Angels of Plushenko» есть специальная миссия — социальной помощи.

«У нас есть история, мы помогаем детям», — признается двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы Евгений Плющенко. В академии фигурного катания достаточно детей, которые тренируются бесплатно. Это малоимущие, многодетные, ребята-аутисты, с которыми также работают. Команда Плющенко сотрудничает с фондом Натальи Водяновой «Обнаженные сердца».

«Мы не афишируем это, хотя может быть и нужно это сделать, чтобы люди знали, может тогда больший поток пойдет таких деток», — заявил Евгений Плющенко.

В преддверии Олимпиады в Пекине академия выпустила фильм о двух братьях Илье и Феде, которые бесплатно тренируются у титулованных спортсменов. Оба мальчика в прошлом воспитанники детского дома, а сейчас растут в приемной семье. И если Илья полностью здоровый ребенок, то у Феди есть особенность — у мальчика нет пальцев на руках. Однако несмотря на это он такой же спортсмен, как и все. Федя тренируется, выступает на соревнованиях и в будущем мечтает поставить себе протез.

«Я вижу, что мальчик рвется на тренировку. Приходит, постоянно улыбается. Он делает поклон, он счастлив», — признался основатель академии Евгений Плющенко.

Занятия ребят, а также их обмундирование, заточку коньков и дополнительные тренировки оплачивает фея-крестная, близкая подруга Яны Рудковской, Екатерина Давыдова. Оба брата долго не могли раскрыться, но когда в них начали вкладывать средства, мальчики преобразились, поверили в мечту и стали стремительно двигаться в ее направлении.

Поиск спонсоров — важное составляющее работы академии. Яна Рудковская и ее звездный супруг привлекают своих обеспеченных друзей к благотворительности. Не все дети могут заниматься фигурным катанием. Но если есть желание, должна быть возможность!

«Хочется делать этот мир добрее, если есть возможности, то я считаю, нужно ими делиться. Твори добро во благо! Если есть в сердце любовь и ты действительно искренне хочешь что-то сделать, ты всегда это делаешь. Мне хочется делиться с другими людьми. Для меня — это очень важно. Я всегда считала, что если Бог тебе дает, то надо быть человеком и не зазнаваться, как-то стараться помочь другим, если на то есть возможности», — говорит добрая фея-крестная Екатерина Давыдова.

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