Okko и Киностудия Горького представляют документальный фильм «Ангелы Милы»

Картина рассказывает об экс-владелице модной империи Vanity Миле Ануфриевой и её благотворительной деятельности в Африке.

В рамках пакетного соглашения с Киностудией им. М. Горького Okko выпустит документальный фильм «Ангелы Милы». С 3 марта 2022 года фильм будет эксклюзивно доступен в коллекции «Делай добро», посвященной фильмам и лекциям о благотворительности.

Фильм рассказывает о Миле Ануфриевой – бывшей владелице популярной в 1990-х годах петербургской сети бутиков Vanity. Пережив тяжелую болезнь и потерю бизнеса, сегодня Мила живет в Африке, активно занимаясь помощью альбиносам и детям-сиротам. Штаб-квартира созданного ею международного фонда Mila 4 Afriсa находится в Санкт-Петербурге.

Часть съемок проходила в Африке, где работает Мила Ануфриева, и в Италии, где живут её муж и сын. В фильм также вошли кадры из личного архива героини, интервью с коллегами и друзьями Милы в России, среди которых российский сенатор и политический деятель Людмила Нарусова, известная писательница Ирина Оганова и другие.

«Это фильм о женщине с мощным характером и яркой судьбой, о малоизвестных фактах шокирующей дискриминации в современном мире и международной благотворительности. Мила имела большой успех в модном бизнесе, дружила со звездами и политиками мирового уровня: в ее бутиках бывали Линда Евангелиста, Клаудия Шиффер, Билл Клинтон и многие другие. Она потеряла все, пережила смертельную болезнь и чуть не потеряла зрение, но нашла себя в помощи африканским детям. Её история очень вдохновляет. И мы рады вместе с Okko представить зрителям этот необычный, но безусловно значимый фильм», — говорит генеральный продюсер Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Лика Бланк.

«Благотворительность не имеет границ, а доброта – настоящий дар, которым щедро наделена героиня этого фильма. И благотворительностью невозможно заниматься без огромной любви ко всему живому, без чувства сострадания и понимания. В своей новой документальной линейке Okko будет уделать большое внимание социальным проектам, сложным темам и фильмам, которые побуждают зрителей изменить мир вокруг себя. Мы рады представить еще один эксклюзивный проект на такую важную тему», — Татьяна Матвеева, заместитель генерального продюсера Okko по документальным проектам.

Необычную русскую женщину в темных очках хорошо знают в Сенегале, Гвинее и Гвинее-Бисау. Мила спасает детей-альбиносов из сложных жизненных обстоятельств, защищает от посягательств со стороны местного населения, строит для них приюты, раздает одежду и еду. Люди с альбинизмом нуждаются в специальной косметике и в квалифицированной медицинской помощи. Их кожа лишена меланина, и жаркое африканское солнце часто вызывает рак. Мила лично организует лечение и ухаживает за онкологическими больными.

«Есть много фильмов об альбиносах, но они не показывают, что делать, как с этим быть, – отмечает главная героиня фильма Мила Ануфриева. – А мы занимаемся решением этих проблем. И нам нужна помощь большого количества людей. Я верю, что фильм – это первое окошко, через которое мы покажем проблемы альбиносов в Африке».

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