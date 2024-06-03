Десятый сезон «Тавриды» впервые стартовал в Москве

2 июня в Москве стартовал образовательный сезон арт-кластера «Таврида». Официальное открытие состоялось на ВДНХ в павильоне Российского общества «Знание» в рамках Международной выставки-форума «Россия». Десятый год подряд арт-кластер «Таврида» становится площадкой, на которой тысячи молодых деятелей культуры и искусства собираются вместе, чтобы развиваться в профессии и реализовывать свои идеи. Первый заезд сезона «Таврида.АРТ — только в России» проходит в Москве на ВДНХ с 2 по 8 июня. Его участниками стали 344 молодых деятеля творческих индустрий из 54 регионов России и Узбекистана. В течение недели им предстоит работа в рамках 5 арт-школ: современной музыки, уличного театра, театра кукол, стрит-арта и хореографии.

На открытии образовательного сезона выступила Ксения Артемьева, заместитель генерального директора по образовательной деятельности и контенту, программный директор арт-кластера «Таврида»: «С огромным удовольствием приветствую вас на нашем первом образовательном заезде в Москве. Это для нас большая радость и честь. Впервые мы представляем нашу программу в рамках Международной выставки-форума «Россия», где в одном месте собрались пять арт-школ, которые уже сегодня начинают свою работу. Наши участники — это люди, которые выбрали искусство своей профессией. Вместе с ведущими экспертами, представителями музыкальных лейблов, хореографических школ и театральных институтов им предстоит посещать лекции и мастер-классы, работать над совместными проектами, чтобы развиваться и добиваться результатов в выбранной сфере. Я с радостью приглашаю всех присоединиться к этому великолепному празднику искусства и посетить открытые театральные постановки, мастер-классы, встречи и дискуссии».

В арт-школе современной музыки молодые музыканты будут работать над созданием новых русскоязычных треков, участвовать в кастингах и готовиться к выступлениям на Фестивале молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ». Участники арт-школы поделились своими впечатлениями и ожиданиями. Эрик Ахметов, резидент «Тавриды»: «Наконец-то я снова на «Тавриде», где настоящий музыкант может найти вдохновение и развить свой талант. Здесь я написал хит, который зазвучал на радио и телевидении, с которым выступаю на федеральных каналах. Уверен, что в этом году я приобрету новые полезные знакомства и смогу раскрыть новые грани своего творчества». Виолетта Колесникова: «Я хочу создать крутой музыкальный материал и выпустить его. Мне уже доводилось участвовать в фестивале «Таврида.АРТ» и образовательных программах «Тавриды». Каждый раз уезжаю с новыми знаниями, ценными знакомствами, опытом работы с продюсерами и опытом командного взаимодействия. «Таврида» — это любовь».

Участникам арт-школы стрит-арта предстоит объединить творчество уличных художников на территории ВДНХ и привлечь внимание аудитории к разнообразию уличного искусства. Результатом работы арт-школы станет создание эскизов и художественных набросков рисунков, которыми в будущем украсят городские стены.

В арт-школе хореографии участники будут искать новые формы синтеза традиционных танцевальных стилей, отражающих самобытность народностей и этнических групп России, и инновационных решений в хореографии. В арт-школе раскроют секреты создания уличных спектаклей и расскажут участникам, как попасть на лучшие уличные фестивали.

В арт-школе театра кукол актеры и режиссеры разовьют навыки оживления куклы, создания персонажей и взаимодействия со зрителем. В рамках заезда у участников арт-школ театра кукол и уличного театра будет возможность получить удостоверение о повышении квалификации от Щукинского театрального училища.

Помимо закрытых образовательных форматов — лекций, мастер-классов, тренингов и репетиций — арт-кластер «Таврида» организует на ВДНХ серию открытых мероприятий, которые смогут посетить все желающие: интерактивные театральные представления, кукольные спектакли, танцевальные мастер-классы и баттлы, встречи с музыкантами и экспертами по стрит-арту.

Для музыкальных исполнителей и танцоров на ВДНХ пройдут кастинги в творческую команду Фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ». Победителей ждет приглашение в балет «Таврида.АРТ», выступления со звездами шоу-бизнеса и резидентами арт-кластера «Таврида», участие в шоу-форматах фестиваля. Параллельно участники смогут пройти отбор в третий сезон музыкального шоу «Залетай в тренды».

В рамках программы образовательного заезда пройдет конкурс Росмолодёжь.Гранты, победители которого получат до 1 500 000 рублей на реализацию своих проектов. Участниками грантового конкурса станут участники заезда. Для них запланированы индивидуальные консультации и лекции от экспертов, где они узнают о возможностях грантовой поддержки и получат практические инструменты для социального проектирования. Конкурс Росмолодёжь.Гранты проводится на площадке арт-кластера «Таврида» с 2015 года. За это время его победителями стали более 1200 человек, на реализацию их проектов было выделено более 570 миллионов рублей.

В числе экспертов и наставников, которые работают с участниками образовательного заезда, опытные и успешные представители индустрий. Например, с музыкантами занимаются продюсер, участник лейблов «Black Star» и «Gazgolder» Саша Чест; солист группы «Комната культуры» Женя Трофимов; музыкальный продюсер и основатель агентства KOV KOV Андрей Рыжков. Экспертами арт-школы стрит-арта стали руководитель школы креативных индустрий города Владимира, организатор Всероссийского фестиваля уличного искусства 33ZAGFEST Регина Яфасова; лауреат Премии президента для поддержки талантливой молодежи, резидент арт-кластера «Таврида» Максим Крылов; участник проекта современного христианского искусства «После Иконы» Кирилл Ведерников. У танцоров в наставниках заместитель заведующего кафедрой хореографии и пластического воспитания Института театрального искусства имени И. Д. Кобзона Ольга Шук; хореограф-постановщик, участник Electric Boogaloos FAM Роман Поляк; победительница чемпионатов по хип-хопу Анастасия Полякова. Театральным искусством делятся мастера: главный режиссер Государственного академического центрального театра кукол им. С. В.Образцова Борис Константинов; театровед, доцент школы-студии МХАТ и Высшей школы деятелей сценического искусства им. Г. Г. Дадамяна Павел Руднев; театральный художник-постановщик Виктор Антонов художественный руководитель театра «Странствующие куклы господина Пэжо» Анна Скотникова (Матушка Медоуз); режиссер, драматург, сооснователь независимой театральной компании «Трикстер» Вячеслав Игнатов; художественный руководитель театра клоунов «Микос» Сергей Давыдов (Сергей Паганель).