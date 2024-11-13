Таня Шаманина: мечты о Coachella и секреты успеха

Певица Таня Шаманина рассказала читателям АртМосковии о своих тайнах и переживаниях. Таня – одна из самых ярких звезд музыкальной сцены, поделилась своими взглядами на современный шоу-бизнес, влияние социальных сетей и важность поддержки близких.

– Если бы ты могла выступить на любом музыкальном фестивале мира, какой бы ты выбрала и почему?

– Coachella, я бы выбрала Coachella, потому что это самый престижный музыкальный арт-фестиваль в мире. Он привлекает множество талантливых артистов и разнообразную аудиторию. Для меня выступление на таком фестивале стало бы не только мечтой, но и возможностью поделиться своей музыкой с широкой публикой, вдохновиться атмосферой творчества и взаимодействовать с другими музыкантами. Это уникальная платформа, где можно продемонстрировать свои лучшие работы и получить обратную связь от зрителей и коллег по индустрии.

– Как ты справляешься с творческими кризисами?

– Когда я сталкиваюсь с творческим кризисом, предпочитаю уединяться и проводить время наедине с собой, ближе к природе. Гуляя по лесу, я наслаждаюсь тишиной и спокойствием. Природа вдохновляет меня, наполняет энергией и позволяет найти новые идеи для творчества. Этот процесс помогает мне восстанавливать внутренний баланс и возвращаться к музыке с новыми силами и свежими идеями.

– Если бы тебе предложили оставить музыку ради чего-то другого, согласилась бы? Что это было бы?

– Нет, я бы не согласилась. Музыка — это моя страсть и смысл жизни, и я не представляю себя без неё. Однако, если бы такая ситуация возникла, возможно, я бы занялась видео продакшеном. Меня всегда интересовал процесс создания визуального контента, и я считаю, что это отличная возможность выразить свои идеи и эмоции по-другому. Видеопроекты позволяют сочетать музыку с визуальными образами, и это может стать интересным продолжением моего творчества. Но, повторюсь, музыка всегда будет на первом месте в моей жизни.

– У тебя есть секреты, которые могли бы шокировать твоих поклонников?

– Секреты на то и секреты, чтобы оставаться тайной, и я верю, что некоторые вещи лучше не раскрывать. У каждого артиста есть свои необычные истории и моменты, которые могут удивить. Возможно, в будущем я поделюсь чем-то интересным, но на данный момент предпочитаю оставить некоторые моменты для себя.

– Как ты относишься к идее, что многие артисты используют скандалы для привлечения внимания?

– Я считаю, что каждый артист имеет право выбирать, как презентовать себя публике. У каждого своя стратегия и подход к продвижению. Скандалы и провокации, безусловно, были и остаются частью шоу-бизнеса, и для некоторых это действительно работает как мощный инструмент привлечения внимания. Однако я верю, что гораздо важнее оставаться верным себе и своему искусству. В конечном итоге, искренность и талант всегда окажутся более значимыми, чем временные скандалы.

– Согласна ли ты с тем, что социальные сети и их влияние на музыку иногда могут быть разрушительными?

– Социальные сети действительно поставили все с ног на голову. Визуальный контент сегодня часто смещает акцент с музыки на картинку, и музыкантам приходится уделять гораздо больше времени продвижению и созданию визуального контента, чем самой музыке. Это может отвлекать от творческого процесса и заставлять артистов чувствовать давление, чтобы соответствовать ожиданиям подписчиков. Важно научиться находить баланс между двумя мирами, чтобы не потерять свою индивидуальность и истинную любовь к искусству.

– Какой самый странный или неожиданный совет ты когда-либо получала от продюсеров или коллег?

– Вообще обычно ко мне обращаются за советами, я особо не получала ни от кого советов.

– Если бы ты могла изменить одно правило в музыкальной индустрии, что бы это было?

– Хотелось бы, чтобы музыкальная индустрия была наполнена глубоко разбирающимися в музыке людьми, чтобы молодых артистов оценивали профессионалы, люди с образованием, но важнее, чтобы у них был реализованный опыт. Это особенно актуально для радиостанций и телевидения, чтобы они могли поддерживать и развивать настоящие таланты, а не просто следовать популярным трендам.

– Какой момент в твоей карьере ты считаешь самым запоминающимся и трогательным?

– Самым запоминающимся моментом для меня стал выход первого альбома и наш первый концерт в составе Guru Groove Foundation. Эти ощущения были невероятными, и я до сих пор помню, как волновалась и радовалась одновременно, такой опыт действительно невозможно забыть.

– Кто из твоих близких людей больше всего поддерживает тебя в музыке, и как это влияет на тебя?

– Больше всего в меня верили мои родители, и их поддержка была бесценной. Мой первый педагог по вокалу, Татьяна Николаевна Маркович, с которой я занималась целых 20 лет, также сыграла ключевую роль в моем развитии. Кроме того, мой супруг всегда рядом и поддерживает меня в трудные моменты. Моя команда тоже верит в меня, и это создает невероятную атмосферу доверия и вдохновения. Эта поддержка придаёт мне сил и уверенности продолжать двигаться вперед.

– Есть ли у тебя особенная песня, которая вызывает у тебя самые теплые воспоминания?

– Особенная песня для меня — «Call Me Up» с одноименного альбома. Из русского репертуара также выделяю «Твои песни», «Девочки» и «Как ты любил» из последних работ. Каждая из этих песен связана с важными моментами в моей жизни и вызывает особые эмоции.

– Какой совет ты бы дала своим поклонникам о том, как находить радость в жизни?

– Я бы посоветовала развивать свою духовность, так как это необходимо для того, чтобы чувствовать себя действительно счастливым. Важно наполнять себя изнутри, находить источники вдохновения и радости в мелочах, взаимодействии с окружающими и в самопознании.

– Если бы у тебя была возможность провести день с любым человеком, живым или ушедшим, кто бы это был и почему?

– Конечно же, папа. Его нет с нами уже 18 лет и мне очень не хватает его поддержки, общения с ним и его улыбки.

– Какие у тебя цели и творческие планы на будущее, и какие проекты ты мечтаешь реализовать в ближайшие годы?

– Впереди у меня выход новой песни и сольный концерт в MODUS. Я очень жду всех и надеюсь, что это будет незабываемое событие! В будущем я планирую продолжать работать над новыми проектами, экспериментировать с разными жанрами и начать работу над альбомом, который позволит мне выразить себя по-новому. В планах — больше выступлений и проектов, связанных с обучением молодых музыкантов, чтобы делиться своим опытом и вдохновлять новое поколение.