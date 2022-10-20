Олеся БРОНОВИЦКАЯ: «Важно, чтобы люди продвигались в решении своих проблем»

Олеся Броновицкая – профайлер семейной системы, а также психолог с многолетним опытом. Специально для АртМосковии Олеся рассказала о профайлинге семейной системы, насколько важен духовный контакт с человеком и как выбрать «своего» психолога.

– Расскажите о своем профессиональном пути. С чего начинали и как пришли к собственному проекту?

– Мой путь долгий и сложный. Я прошла путь от человека хранящего семейные ценности, который, как Мессинг, отвечал на вопросы из зала на различных экстрасенсорных конкурсах, до эксперта на различных телеканалах в области психологии и эзотерики. Я верю, что человек очень сложная система и его нельзя рассматривать только как набор психических и механических процессов, есть душа, есть подсознание, есть что-то большее …

– Как вы считаете, почему многие люди, испытывающие жизненные трудности, не решаются обратиться к специалисту? Что вы можете им посоветовать?

– Потому что бытует мнение, что если ты обращаешься к психологу, то с тобой что-то не так …. Все это глупости и пережитки прошлого. В современном мире (стрессовом) это норма вещей и люди понимают, что решение проблемы начинается с ее причины. А этот поиск возможен лишь с провожатым. Мы в основном не можем быть объективными к самим себе. Это помогает разобраться в себе и сложной ситуации.

– Как выбрать «своего» психолога?

– По ощущениям и профессионализму.

– Как долго обычно длится терапия, и как определяется первоначальное количество сеансов?

– Все зависит от сложности случая и желания решить проблему. Мы все знаем, что на уровне сознания, все хотят от чего-то избавиться, но подсознательно наступает борьба с терапией.

– Насколько тесный духовный контакт у психолога с человеком? Психолог дистанцируется или, наоборот, пытается разделить проблему?

– Я рада этому вопросу, потому что в современном мире психологу приходится быть кем-то большим, чем посредник между проблемой и рушением. Мы уже давно осознали, что человек не только набор психологических и физических процессов — есть энергия, есть душа. Сегодня психолог проходит вместе с человеком путь его выздоровления, помогая осознать причину проблемы, заглянуть в глубину своего подсознания и увидеть что-то большее.

– Почему чаще всего встречается мысль, что быть одному — совсем не страшно?

– Это и правда не страшно. Часто одинокие люди — это те, кто избавился от шелухи окружающего мира, понял свою суть, полюбил своё одиночество. А полюбив своё одиночество, мы ищем партнёра не из потребности решить проблему одиночества, а полноценного партнёра и спутника жизни. Полюбив себя, мы обязательно найдём СВОЕГО партнёра … Потому, что ещё не сказав друг другу: «Здравствуй!», мы уже взаимодействуем своим внутренним состоянием, запросом, отработкой… Наши неосознанные процессы уже начали свою игру …

– Существует ли идеальный возраст для вступления в брак?

– Нет. Кто-то не взрослеет и в 40, а чей-то опыт на 3 жизни вперёд и в 25 лет.

– С какой проблемой пары чаще всего обращаются к семейному психологу?

– Да проблем много: незрелость восприятия брака, как следствие иллюзии: люди часто думают, что брак спасёт их от ряда проблем, но это не так; разница взглядов: партнёр — как способ закончить или проводить свою историю из семьи где родился; разница в картинах мира и неуважение к ней у одного из партнёров. Нежелание принимать что-то в партнере, отсюда попытки «править».

– На ваш взгляд, в чем истинная причина такого большого количества разводов?

– Самообман… Мы встречаем партнёра и взаимодействуем изначально всем, чем угодно, кроме разума. А по прошествии времени, когда ожидания встречаются с реальностью, разочаровываемся и, не осознав ничего, начинаем искать нового партнёра, сталкиваясь всё с той же проблемой.

– Что под собою подразумевает профайлинг семейной системы?

– Профайлинг — это методика, своего рода антивирус семейной системы, который выявляет вирусы, застои и помогает их проработать. Это очень важно, потому как влияет на нашу реализацию, выбор пути, отношения с окружающим миром.

– Бывает ли вам эмоционально сложно работать с людьми? Как справляетесь с этим?

– Эмпатия необходима при взаимодействии с людьми. Невозможно помочь человеку, оставаясь безразличным к его чувствам и эмоциям. Конечно, бывает непросто, мы все люди и эмоции — это неотъемлемая часть нашей жизни. Здесь важно понимать их природу и какую информацию они несут. Ко мне редко приходят поделиться радостью. Чаще это боль, переживания, вопросы. Но кто-то из нас двоих все-таки должен сохранять «трезвость» и оставаться на «своем месте».

– Вы переживаете о людях, которые к Вам обращаются? Или работа остается работой?

– Конечно мне важно, чтобы люди продвигались в решении своих проблем. Работа с людьми — это всегда взаимодействие. Но тут каждый должен пройти свою половину пути. Я со своей стороны могу предложить инструменты решения, а пользоваться ими или нет, решает сам человек.

– Что любите в своей работе больше всего? Какие моменты наоборот расстраивают?

– Я всегда где-то посередине, в балансе. Нет такого — нравится или не нравится. Я получаю удовольствие от самого процесса взаимодействия с человеком, интересно наблюдать его жизненный путь. Мы все такие разные и каждому есть чему поучиться у другого. Каждый человек — книга с удивительной историей.

– В чём твой личный смысл жизни на данный момент?

– Любовь, семья, мой путь! Современный мир полон соблазнов и предложений, сравнений, но «старый друг» лучше. Я за традиции.

Беседовала Ольга ЛАВРОВА

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