Мастер романтической прозы Эмилия Грин рассказала читателям о книгах и чувствах

Эмилия Грин – современная российская писательница, на счету которой несколько десятков книг. Многие из них занимали первые строчки в книжных рейтингах и входили в списки самых продаваемых изданий. Например, дилогия о молодом бунтаре по имени Ворон «На крыльях любви» стала абсолютным бестселлером платформы Литнет, там ее прочитали более девяти миллионов раз.

Увлекающие в водоворот страстей сюжеты, харизматичные и обаятельные герои, отличный юмор и обжигающие чувства – за это и многое другое фанаты Эмилии Грин выбирают книги автора. Что думает о своих романах сама писательница, что ее вдохновляет и дарит наслаждение в творчестве, узнали лично.

– Эмилия, как вы выбрали нишу любовного романа, или ниша выбрала вас? Чем вам интересны такие истории и сюжеты?

– Что, если не любовь, дарит яркие эмоции, заставляет страдать или придает смысл? Каждая история любви уникальна. Я сама люблю читать любовные романы и считаю, что интерес к подобной литературе вряд ли когда-то иссякнет.

– Какое-то время вы работали в жанре книг для взрослых с жаркими сценами, а затем написали историю «На крыльях любви», которая взорвала интернет. Почему решили обратиться к юным персонажам и первой любви?

– Тема первой любви подкупает своей эмоциональностью, искренностью и наивностью. И, конечно, драматичностью. Думаю, у большинства из нас случались те самые первые и очень болезненные чувства, которые изначально были обречены… Для меня, как для автора, данная тема открывает огромный простор для фантазии.

– При этом «Ворона» и «Лебедя», как вы не раз отмечали, читают и 18-летние и 70-летние читатели. Как вы думаете, в чем секрет?

– Наверное, за счет сюжетной простоты, искренности и подробного описания чувств главных героев эти книги и находят отклик в читательских сердцах.

– А вы в своей жизни встречали таких безбашенных парней, как Кирилл? Может, у героя есть прототип? Помните свою первую любовь?

– У моего мужа была достаточно бурная молодость, кажется, без него не обходилась ни одна клубная драка, и часто зачинщиком был он… (улыбается и закатывает глаза).

– Мы познакомились, когда он уже взялся за голову и занялся бизнесом, прямо как Кирилл Воронов из второй части. Но до сих пор, когда муж вспоминает что-то из того периода, я не верю, что такие метаморфозы возможны! Оказывается, что да.

– Читателям сегодня не нужны рафинированные истории любви, они скорее должны иметь привкус драмы, «стекла», проблем. Как вы думаете, с чем это связано?

– Я думаю, здесь кроется желание получить краткосрочный заряд адреналина, не подвергая при этом свою психику опасности, ведь гораздо лучше читать о чужих переживаниях, чем сталкиваться с ними в реальности.

– Эту дилогию в одном из интервью вы называете фартовой. Что она дала вам и как повлияла на вашу жизнь?

– Благодаря этой дилогии меня наконец узнали не только как популярного сетевого автора — мои книги начали читать в бумаге. Кстати, недавно вышло подарочное издание по дилогии «На крыльях любви», а еще с этого месяца книгу «Ворон» можно будет приобрести и в сети магазинов «Фикс прайс». Честно скажу, еще недавно об этом я могла только мечтать.

– В романе «Хулиган» вы пишете о провокационных отношениях между студентом и молодой преподавательницей. Не страшитесь выходить за рамки привычных романтических тропов?

– Я бы не сказала, что в «Хулигане» слишком далеко ушла за рамки привычных романтических тропов. Несмотря на то, что главная героиня Катерина — преподаватель, разница в возрасте у них с Аликом всего два года. Ей 23, ему 21. Да и Алихан из той категории мужчин, которые умны не по годам… Недаром в одном из эпизодов романа наш хулиган говорит фразу: «Там, где ты училась, я уже давно преподавал»!

– Сейчас, имея за плечами столько книг и богатый опыт, с каким жанром и темами вам интересно работать, какие герои и чьи судьбы вам любопытны?

– Сейчас я пишу две диаметрально противоположные истории. Один роман про взрослого 35-летнего героя с глубокой личной трагедией. Эта история с яркой драматической линией и жаркими сценами восемнадцать плюс. Второй роман – подростковая проза 16+. Первая любовь. Школьные декорации. Трудный подросток и девочка-отличница, которая по воле случая становится его репетитором. Исходя из этого, можно сделать вывод, что меня кидает из стороны в сторону, но при этом я испытываю необыкновенное внутреннее удовлетворение от того, что пишу.

– Что вам нравится в творческом процессе больше всего? Где ищете вдохновение?

– Если история уже захватила меня и не отпускает, то особого вдохновения и не требуется — герои будто сами рассказывают все за меня. Бывают, конечно, моменты усталости или хандры, но тогда настраивают на рабочую волну прогулки с семьей, посещение выставок или новых спектаклей, поездки в другой город. А вообще я часто обращаю внимание на интересные вывески, названия, анализирую модные концепты, обдумывая, как бы я реализовала ту или иную идею. Этакий мозговой штурм в голове.

– Есть ли какие-то глобальные мысли и идеи, которые вы хотите донести до читателей? С какими чувствами, вы бы хотели, чтобы они переворачивали последнюю страницу?

– Любовный роман относится к категории развлекательных жанров художественной литературы, поэтому моя глобальная миссия – чтобы дорогой читатель в первую очередь отдохнул с книгой, однако в процессе чтения испытал целую гамму различных эмоций. Поэтому если во время чтения моих книг люди смеются, краснеют, злятся, смахивают слезы и даже откровенно пугаются, значит, моя миссия, как автора, выполнена на 11 из 10! Ведь хорошая книга, вне зависимости от жанра, должна вызывать эмоции!

– Большое спасибо за интервью!