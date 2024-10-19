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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Мой недописанный роман»: Саша Попова представила песню на стихи Михаила Гуцериева

editor
By editor
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Саша Попова - мой недописанный роман

Необычный этап в сольной карьере Саши Поповой открыла песня на стихи Михаила Гуцериева «Мой недописанный роман». Участница группы «Фабрика» (2014-2021), финалистка шоу «Хочу в ВИА-Гру» представила публике новый релиз.

Песня, как и большинство произведений поэта, посвящена любовной тематике. Но это стихотворение – одно из самых пронзительных. Героиня не просто рассказывает историю потерянной любви – жизнь для неё словно замерла: утро начинается с блеска холодного затвора, день проходит в безнадёжных скитаниях по встречной полосе. Всё, что осталось от любви – мучительные воспоминания.

С ума, с ума, схожу с ума.
 Мне не прожить и полчаса. 
Любовь уходит за кулисы –
 Жить без тебя не вижу смысла.

Стихи точно отражают весь драматизм событий. Героиня осознаёт иллюзорность своего романа, и в реальности нет ничего, что поможет найти выход из тупика. Прошлое и настоящее – как день и ночь…

Несмотря на глубину переживаний героини, отражённую в стихах, в песне «Мой недописанный роман» есть и светлое начало. Ведь драма контрастирует с красотой и силой любви. На пике счастья восприятие мира меняется так, что жить по-другому становится невозможно.

«Сейчас мы неразделимы с песней Михаила Гуцериева, – рассказывает Саша Попова. – Когда я услышала её, что-то во мне отозвалось. Строки не выходили из головы, я просыпалась и засыпала вместе с ними. Очень рада, что автору пришлось по душе моё исполнение».

Острота переживаний получила в песне более мягкое звучание благодаря напевности мелодии, мягкому ритму, нежному тембру Саши Поповой. В репертуаре исполнительницы это первый опыт сотрудничества с известным поэтом, работа с глубокими «взрослыми» стихами. Певице удалось передать особое эмоциональное состояние, когда жизнь поставлена на паузу. Именно эту мысль поэт и сделал главной в своём стихотворении, которое легло в основу песни – «зависло время на крючке».

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