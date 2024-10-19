«Мой недописанный роман»: Саша Попова представила песню на стихи Михаила Гуцериева

Необычный этап в сольной карьере Саши Поповой открыла песня на стихи Михаила Гуцериева «Мой недописанный роман». Участница группы «Фабрика» (2014-2021), финалистка шоу «Хочу в ВИА-Гру» представила публике новый релиз.

Песня, как и большинство произведений поэта, посвящена любовной тематике. Но это стихотворение – одно из самых пронзительных. Героиня не просто рассказывает историю потерянной любви – жизнь для неё словно замерла: утро начинается с блеска холодного затвора, день проходит в безнадёжных скитаниях по встречной полосе. Всё, что осталось от любви – мучительные воспоминания.

С ума, с ума, схожу с ума.

Мне не прожить и полчаса.

Любовь уходит за кулисы –

Жить без тебя не вижу смысла.

Стихи точно отражают весь драматизм событий. Героиня осознаёт иллюзорность своего романа, и в реальности нет ничего, что поможет найти выход из тупика. Прошлое и настоящее – как день и ночь…

Несмотря на глубину переживаний героини, отражённую в стихах, в песне «Мой недописанный роман» есть и светлое начало. Ведь драма контрастирует с красотой и силой любви. На пике счастья восприятие мира меняется так, что жить по-другому становится невозможно.

«Сейчас мы неразделимы с песней Михаила Гуцериева, – рассказывает Саша Попова. – Когда я услышала её, что-то во мне отозвалось. Строки не выходили из головы, я просыпалась и засыпала вместе с ними. Очень рада, что автору пришлось по душе моё исполнение».

Острота переживаний получила в песне более мягкое звучание благодаря напевности мелодии, мягкому ритму, нежному тембру Саши Поповой. В репертуаре исполнительницы это первый опыт сотрудничества с известным поэтом, работа с глубокими «взрослыми» стихами. Певице удалось передать особое эмоциональное состояние, когда жизнь поставлена на паузу. Именно эту мысль поэт и сделал главной в своём стихотворении, которое легло в основу песни – «зависло время на крючке».