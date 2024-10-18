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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Крутой альбом»: VK Records выпустил трибьют хитов Игоря Крутого к 70-летию композитора

editor
By editor
23
крутой альбом

Музыкальный лейбл VK Records выпустил «Крутой альбом» — первый альбом-трибьют песен композитора и продюсера Игоря Крутого. Альбом доступен на всех стриминговых платформах.

В записи приняли участие 17 артистов, создавших оригинальные аранжировки легендарных композиций: Баста, LYRIQ, Сергей Бурунов, Filatov & Karas, Люся Чеботина, Navai, Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев, Artik & Asti и Артём Качер, Amirchik, Мари Краймбрери, MIA BOYKA, Анет Сай и Владимир Пресняков. Исполнители, записавшие кавер-версии для трибьют-альбома, будут участвовать в специальном концерте, премьера которого состоится в VK Видео, а также в эфире одного из телеканалов этой осенью.

Игорь Крутой:

«Я полностью доверял каждому артисту: что-то удивило, что-то очень понравилось. Каждая композиция в альбоме для меня имеет особое значение: 20 лет назад на „Фабрике звёзд — 4“ появились песни „Понарошку“ и „Где же ты?“, которые живут до сих пор своей жизнью. Для меня дорог трек „Любовь, похожая на сон“ и не менее дорог „Я люблю тебя до слёз“ — с этими композициями связаны воспоминания и эмоции. Особенно удивил результат творческого дуэта „Купание обезьяны в тёплой воде“, прочтение Мари Краймбрери, и я преклоняюсь перед Бастой, безмерно уважаю его как художника, аранжировщика, музыканта, личность и ценю его отношение к работе над моим творчеством».

Одна из культовых работ на альбоме — песня «Мадонна», которая вошла в репертуар Александра Серова в 1987 году и стала хитом своего времени. Одноимённая пластинка разошлась общим тиражом 2500000 экземпляров, а Серов стал кумиром для миллионов советских слушательниц. На трибьюте главный хит в дуэте исполнили Баста и Сергей Бурунов.

Баста (Василий Вакуленко):

«„Мадонну“ я пою в караоке. Эта композиция — шедевр, и всем ясно, что перепеть оригинал невозможно. Мы с Сергеем просто сделали свою версию: два больших фаната встретились на одном треке и записали кавер с любовью и уважением к мастеру. У Сергея большой актёрский талант, благодаря которому удалось, на мой взгляд, попасть в нужное настроение. Получился предновогодний ностальгический трек, с аранжировкой в стиле советского диско, где есть воспоминания и связь через поколения».

Сергей Бурунов:

«Идея дуэта всецело принадлежит Василию Михайловичу. Я сначала относился к этому как к шутке, когда Вася говорил: „Давай споём Мадонну!“. Но в итоге получился очень необычный и оригинальный трек. Мне кажется, мы с Василием звучим очень гармонично. Немного хулиганим, но оставляем драматическую составляющую. Безусловно, это гимн любви, но любви неразделённой. Для меня эта песня о громадном человеческом одиночестве».

Полный треклист трибьюта «Крутой альбом»:

  • «Пальма-де-Майорка» — Баста & LYRIQ (оригинальное исполнение: М.Шуфутинский);
  • «Мадонна» — Баста & Сергей Бурунов (оригинальное исполнение: А.Серов);
  • «Отпусти меня» — Filatov & Karas (оригинальное исполнение: И.Дубцова);
  • «Разве ты любил» — Люся Чеботина (оригинальное исполнение: А.Лорак);
  • «Любовь, похожая на сон» — Navai (оригинальное исполнение: А.Пугачёва);
  • «Свадебные цветы» — «Купание обезьяны в тёплой воде», дуэт Гарика Харламова и Азамата Мусагалиева (оригинальное исполнение: И. Аллегрова);
  • «Где же ты?» — Artik & Asti и Артём Качер (оригинальное исполнение: Алекса);
  • «Мой друг» — Amirchik (оригинальное исполнение: И.Крутой, И.Николаев);
  • «Я люблю тебя до слёз» — Мари Краймбрери (оригинальное исполнение: А.Серов);
  • «Понарошку» — MIA BOYKA (оригинальное исполнение: Ю.Титов);
  • «Папа, мама» — Анет Сай (оригинальное исполнение: A’STUDIO);
  • «Навсегда» — Владимир Пресняков (оригинальное исполнение: И.Крутой).
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