В сентябре 2021 года стартовал проект «КиноМост. Прямое включение». Он является логичным продолжением легендарного проекта «Кинодетство.рф», которому в этом году исполнилось 7 лет. За эти годы участники первых детских киноклубов (а это сотни тысяч детей по всей России) познакомились с КИНЕМАТОГРАФОМ. Проект «КиноМост» продолжает это удачное знакомство.

Для нас главное – не упустить возможность рассказать ребятам об уходящем времени и вместе с ними заглянуть в будущее. Мы мечтаем научить их думать, анализировать и творить.

Мы объединили лучших российских кинематографистов для того, чтобы они могли поделиться своими знаниями, и сообща найти ключ к новым решениям и возможностям.

За четыре месяца работы к проекту «КиноМост. Прямое включение» присоединились более 20 российских регионов (библиотеки, кинотеатры, дома культуры), мероприятия посетили более 3000 детей и подростков. Организаторы проекта получают множество положительных отзывов и благодарностей.

За четыре месяца подготовлено 14 авторских программ об истории анимации, документальном кино, выдающихся российских режиссёрах. Ребята познакомились с творчеством Георгия Данелия, Станислава Ростоцкого, Александра Роу, Динары Асановой. Авторы программ — известные режиссёры, сценаристы, киноведы, умеющие находить общий язык с молодым поколением.

Организаторы проекта поддерживают постоянный контакт с регионами, регулярно проводя обучающие вебинары для волонтеров – руководителей киноМастерских.

Помимо авторских программ в рамках проекта проходит творческий конкурс «КиноЛетопись:21@22», по условиям которого ребята снимают пятиминутные сюжеты о своих семьях, близких и дорогих им людях, а также о своей малой Родине – городах и посёлках, где они живут. Старт конкурса – сентябрь 2021 года, окончание — май 2022 года. Завершится конкурс уникальной Большой кинотеатральной премьерой.

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