Татьяна Голикова: «Таврида.АРТ» — флагманский проект культурного развития молодежи»

Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова на встрече в рамках просветительского марафона «Новые горизонты» Российского общества «Знание» рассказала о крупных правительственных проектах, ориентированных на культурное развитие молодежи. Арт-кластер «Таврида» она назвала флагманским проектом этого направления.

Татьяна Голикова пообщалась с молодыми людьми – участниками просветительского марафона. Тема дискуссии – «2022 – Год культурного наследия народов России. Возможности для реализации интеллектуально-творческого потенциала молодежи». Татьяна Алексеевна назвала «Тавриду» в числе наиболее масштабных правительственных проектов, направленных на культурное развитие и реализацию молодежи в креативных индустриях. «Таврида.АРТ» – флагманский проект, который уже все знают. В Год культурного наследия пройдет несколько образовательных заездов, где молодым людям будут предоставлены широкие возможности проявить себя в креативных индустриях», – сказала Татьяна Голикова.

Напомним, что регистрация на образовательные заезды и фестиваль «Таврида.АРТ» уже открыта на сайте tavrida.art. Сезон откроется «Кириллицей» – заездом, который объединит арт-школы иконописи, народного искусства (хореография и музыка), цифровизации и IT-технологий, шрифтового дизайна, русского языка и современной литературы. Участников ждут неожиданные кросс-жанровые коллаборации, современные образовательные форматы и мощный нетворкинг. Фестиваль «Таврида.АРТ» – одно из главных ежегодных событий арт-кластера. В этом году на сценах фестиваля зрители и участники увидят результат коллабораций традиционной культуры и современного искусства. Центральное мероприятие – Шоу резидентов – пройдет в тематике народного праздника Ивана Купалы, молодые артисты выступят в дуэтах с известными исполнителями. На ярмарке-выставке народных промыслов участники фестиваля смогут познакомиться с работами лучших российских мастеров-ремесленников и посетить мастер-классы.

Говоря о Годе культурного наследия народов России, зампред Правительства подчеркнула его значимость в решении задач самореализации и развития талантов: «Я думаю, что отчасти Год культурного наследия и то, что мы в него вкладываем, может дать нам ответы на сложные и очень значимые для всех нас вопросы. Потому что культурное наследие это то, с чем связана наша история, наше прошлое, преемственность, это то, что сегодня укладывается в нашу память, в наши песни и сказки, в наш быт. Важно, как мы это доносим и как это воплощается в сегодняшнем поколении».

Просветительский марафон «Новые горизонты» Российского общества «Знание» проходит с 17 по 19 мая на площадках Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Сочи. В мероприятиях принимают участие молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет. В программе марафона лекции, интервью, мастер-классы, дискуссии, открытые диалоги, экскурсии, практикумы, встречи с интересными людьми. Ключевые темы дискуссий: тренды, перспективы и возможности для молодежи, история и современные геополитические процессы, народное единение и сплоченность. Всего запланировано более 130 мероприятий с участием государственных и общественных деятелей, представителей науки, культуры, искусства и спорта, успешных предпринимателей и журналистов.

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