Владимир Путин: «Если рынок освобождается, его надо занимать»

20 апреля, на заседании Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» яркие представители молодежи со всей России обратились к Президенту РФ со своими идеями и предложениями. Владимир Путин поддержал инициативу российских дизайнеров, промышленников и производителей одежды в лице резидента арт-кластера «Таврида» Инны Королевой, которая предложила укрепить позиции российских производителей фирменным знаком «Сделано в России».

Под председательством Владимира Путина состоялось третье очное заседание Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей». В нем приняли участие члены Наблюдательного совета, участники и выпускники проектов платформы со всей страны. Они поделились своим опытом, рассказали о том, как конкурсы изменили их жизнь, озвучили идеи и предложения по дальнейшему развитию творческого, интеллектуального и профессионального потенциала российской молодежи.

Инна Королёва, дизайнер одежды и резидент арт-кластера «Таврида», высказала уверенность в том, что российская модная индустрия готова заменить ушедшие западные бренды и предложить потребителю качественные и модные вещи:

– Безусловно, перед нами стоят большие вызовы: предстоит расширить ассортимент производства тканей, перезапустить систему подготовки кадров, сформировать инструменты поддержки молодых брендов. Однако я уверена, что с этими вызовами мы можем справиться и показать новое качество фирменного знака «Сделано в России». В нашей стране сейчас работают тысячи брендов одежды, охватывающие практически все сегменты: от люкса до уровня масс-маркета. И мне хотелось бы, чтобы носить российские бренды стало модно и престижно. Мой опыт создания одежды для частных лиц и крупных корпораций подтверждает, что мы можем производить востребованный продукт для покупателей. Мне бы хотелось, чтобы сейчас, в Год культурного наследия, наши дизайнеры начали выпускать коллекции, основанные на нашем наследии и на наших костюмных традициях. Мы должны стать самими собой и нести свой культурный код.

По мнению Владимира Путина, производство одежды в России точно может и должно быть успешным с точки зрения импортозамещения:

– Конечно, нужно больше внимания, времени и ресурсов со стороны государства направить на создание соответствующих материалов и оборудования. Но все-таки в основе успеха вашего вида деятельности лежат творческие начала, а они напрямую связаны с общим уровнем культуры страны. Ведь и изобразительное, и другие виды искусства напрямую связаны с одеждой. У нас для этого огромный потенциал, так как есть глубокий пласт национальной культуры, которая является важнейшей из частей мировой. Нам, конечно, нужно многое добавить с точки зрения технологий и материалов, а людей талантливых у нас достаточно. Сейчас я уверен, что дизайн одежды – это вид искусства, – сообщил Президент.

Владимир Путин также пообещал российским производителям одежды поддержку со стороны государства:

– Мы, конечно, будем это делать, будем продумывать и развивать виды поддержки малого и среднего бизнеса. Если с нашего рынка кто-то уходит, то, безусловно, свято место пусто не бывает. Мне бы очень хотелось, чтобы именно отечественные производители и дизайнеры заняли это место. Для представителей вашей отрасли сейчас открываются большие возможности: если рынок освобождается, его надо занимать, – отметил Президент.

В завершение своего выступления Инна подарила Президенту куртку, сделанную на ее производстве. «Я люблю свое дело. Вот уже 15 лет я одеваю людей в одежду, которую мы шьем из российских тканей на собственном производстве. Вручая подарок, я хотела, чтобы Владимир Владимирович смог лично оценить качество нашего продукта и труд талантливых швей, который стоит за созданием этих вещей», – рассказала она о подарке.

Инна Королёва с нуля создала бренд одежды и дизайн-бюро униформы «РФФОРМА», запустила швейное производство и линию дизайнерской одежды Inna Koroleva Lab в Екатеринбурге. «Два года назад я впервые побывала на «Тавриде», вдохновилась атмосферой и энергией арт-кластера и запустила свой бренд одежды. За год он стал прибыльным, помог нам выстоять в пандемию. Лучшая награда для любого дизайнера – видеть, что его вещи востребованы. Если в шкафу каждого россиянина появится хотя бы по одной вещи отечественного дизайнера – это будет победой для индустрии», – добавляет Инна.

Наблюдательный совет платформы «Россия – страна возможностей» прошел при участии его членов: заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой; президента, председателя правления ПАО «Сбербанк России» Германа Грефа; Первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко; генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова; заместителя Министра финансов Российской Федерации Михаила Котюкова; Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова; помощника Президента Российской Федерации Максима Орешкина; руководителя Федерального агентства по делам молодежи Ксении Разуваевой; Министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова; помощника Президента Российской Федерации Андрея Фурсенко; заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко; генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светланы Чупшевой; руководителя Образовательного фонда «Талант и успех» Елены Шмелёвой.

На встрече также присутствовали участники проектов и конкурсов платформы «Россия – страна возможностей» и ее образовательного центра – Мастерской управления «Сенеж»: «Лидеры России», «Я – профессионал», «Мастера гостеприимства», «ТопБЛОГ», «Больше, чем путешествие», «Большая перемена», «Цифровой прорыв», «Другое дело», «Моя страна – моя Россия», «Флагманы образования», «Национальная технологическая олимпиада» и других.

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