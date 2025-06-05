ELIM: «Пусть путь будет долгим, но насыщенным красками»

ELIM рассказал читателям АртМосковии о своём музыкальном пути, мотивации и о том, как необходимо двигаться дальше.

– Элим, добрый день! Расскажите немного о своем пути в музыке, как пришли к тому, чтобы писать и выпускать свой авторский материал?

– Мой музыкальный путь начался довольно давно, более двадцати лет назад, с вокальной студии, когда я еще жил в Узбекистане. После я переехал в Москву и поступил в эстрадно-джазовый колледж на Ордынке, из которого вышли такие артисты, как Полина Гагарина, Дима Билан, Алексей Воробьев (кстати, если не ошибаюсь, он был однокурсником моей супруги Султаны, она тоже училась в этом же колледже, я с ней познакомился именно там), Виктория Жук – солистка коллектива Антона Беляева, Артем Качарян (сегодня более известного под псевдонимом Артём Качер) – мы с ним однокурсники. Я поступил туда, чтобы стать профессионалом в этой области. Собственно, так все и началось. По поводу моего авторского материала: после «Голоса» были попытки и наброски. До проекта я больше занимался выступлениями в силу того, что нужно было как-то зарабатывать и выступать, тогда я организовал свою кавер-группу и менеджмент управления проектами я осваивал именно с кавер-группой, будучи продюсером и руководителем.

После «Голоса» я понял, что нужно писать свои авторские песни, причем, в голове уже выстраивался определенный жизненный опыт: было что сказать, было о чем писать. Так, я просто начал писать о жизни, благодаря этому ощутил уверенность в том, что я могу это делать, что мне это интересно. Написал две песни, три, четыре… Сначала просто складировал, начал пробовать их аранжировать сам, потом пробовал аранжировать у кого-то. Некоторые песни проходили по четыре этапа аранжировки у разных специалистов, прежде чем обретали окончательную форму, например с песней «Я сделаю женщину» — только на четвертый раз получилось реализовать мое видение материала. Таким образом, я получал определенный опыт, поэтому уже сейчас, к одиннадцатой моей песне у меня сформировано понимание того, как работать с аранжировщиками. Что-то я делаю сам, а далее доделывают специалисты, собственно, это путь, в котором укрепился навык работы с авторским материалом.

– Что вас вдохновляет на творчество и для кого ваши песни?

– На творчество меня вдохновляет жизнь. В юности больше мотивировало достигаторство, цели и их постановка. Сейчас же я нахожу баланс в созерцании, в наблюдении за окружающим миром и, собственно, трансформирую эти выводы и осознания в тексты. Отношения, эмоциональное состояние, отношения с женщиной, учитывая, что семейные ценности и ценности здоровых отношений, глубоких отношений, неповерхностных в современном обществе сейчас затираются. Где-то читал в интервью, что у пары пожилых людей спросили: «Как вам удалось прожить такую долгую совместную жизнь?», ответ был таков: «Мы из того поколения, что учились клеить разбитые вазы, а не выбрасывать сразу и покупать новые». Мне кажется, эта тенденция «сразу покупать новое» сейчас во всем, это повлияло на глубину отношений между людьми и на то, насколько люди готовы глубоко погружаться в эти отношения для того, чтобы их прорабатывать, улучшать, укреплять, а не менять сразу. Какое-то отношение, как к изделиям IKEA, когда у тебя что-то сломалось, либо тебе не нравится цвет, какая-то характеристика, качество, ты просто берешь и покупаешь новое. С одной стороны, это упрощает процессы, а с другой стороны удешевляет все то, чем мы пользуемся. И удешевляются также наши взаимоотношения с людьми. Мы стали достаточно поверхностны. Собственно, про это я и пишу. Песни-размышления.

– Вы также бизнесмен, семьянин, отец — как удается совмещать творческую деятельность и другие части своей жизни?

– После «Голоса» я на какое-то время выпал из творческого процесса, у супруги был раскол с бывшим партнером-подругой, к сожалению, та со своим новым мужем решили, если так можно выразиться, кинуть мою жену, а моя супруга является очень сильным специалистом в области развития детей с задержкой развития. Мне пришлось оставить музыкальную деятельность и помогать жене. Я взял ответственность и организовал наш собственный проект, выступил организатором и мне нужно было время переключиться на управленческую деятельность именно в области развития детей. Поэтому я отошел от музыки на пару лет. В какой-то момент, наблюдая и слушая разных предпринимателей, понял, что это вопрос делегирования, и мне, в принципе, ничего не мешает продолжать заниматься музыкой, если грамотно выстроить все процессы В прошлом году получилось организовать свой первый концерт. Это было нелегко. В этом году я двигаюсь в более легком состоянии, потихонечку делаю песни, делаю их заранее. Возможно, даже в конце года сделаю авторский концерт. Совмещать все удается благодаря тому, что грамотно использую свое время, распределяю его, отдаю что-то на откуп профессионалам и, конечно же, очень важный аспект — это умение разбираться в людях. Этот навык у меня начал формироваться с того времени, как я создал кавер-группу, так уж получилось, что мне самому приходилось нанимать музыкантов, через меня прошло большое количество людей, многие из них уже играют с медийными артистами, хотя до этого работали в кавер-группах. В общем, во время отбора музыкантов, работы с ними, наблюдений, я стал неплохо разбираться в найме и в людях, в частности.

Хочется добавить по поводу отцовской роли — график у меня достаточно свободный, нет нормированного дня. Естественно, я не забываю, что отец и стараюсь собирать семью, куда-то выехать с ними. К сожалению, отдыхаем мы где-то на юге или у моря, не так часто, как хотелось бы, но с этим я тоже работаю, хотелось бы больше, но пока так. Я сам управляю своими делами и если нужно что-то отодвинуть в сторонку или перенести, я переношу и делаю акцент, что вот сейчас я хочу собрать свою семью или детей, свозить их куда-нибудь, сажаю их в машину и мы куда-нибудь едем погулять, отдохнуть. Все по мере возможности. Считаю, что я далеко не самый плохой отец, я учусь.

– У вас недавно вышел трек «Цветок», насколько мы знаем — это обращение к особенным детям, расскажите немного о песне и как пришла мысль написать на такую тему?

– Самой идее да и песне уже полтора года, туда были вложены определенные эмоции. Трек немного грустный, это интимное, сокровенное обращение к своему особенному сыну. Использована метафора «цветок», потому что дети – это цветы жизни. Несмотря на то, что существует уже много специалистов, которые призваны помогать детям с особенностями развития, они могут злоупотреблять положением и советовать сдавать таких детей. Нам тоже предлагали сдать нашего ребенка, но мы с женой даже не думали об этом и несем ответственность, проходим этот путь. Эта песня – разговор с ребенком, история об отношениях с ним. Надеюсь, эта песня будет неким утешением, где-то, возможно, помощью. Родители особенных детей проходят тяжелый путь. Мы понимаем это не только, как родители, но и как специалисты в данной области. Мы с женой работаем и с психологическим состоянием родителей детей с ограниченными возможностями, мы знаем, что это сказывается и на семейных взаимоотношениях, как разлады мужа и жены отражаются на ребенке, мы понимаем насколько сложный процесс – воспитывать такого ребенка и в материальном, и в моральном планах.

Иногда полезно сесть, погрустить, поплакать, возможно, эта песня будет определенным стимулом, чтобы человек мог без осуждения погрустить, потому что если в какой-то момент не выдохнуть и не выплеснуть эмоции это может сказаться на здоровье. Песня-напоминание и себе, в том числе, что люди не одни в этой проблеме. Написал я ее в период эмоциональных качелей, когда опускались руки, но все равно приходилось выдыхать и идти дальше. Как раз в период выхода этой песни мы проживаем такой определенный пубертат у сына, гормональную перестройку, которая выражается в ухудшении поведения, дома достаточно сложная обстановка, которая вновь напомнила о том, насколько тяжело воспитывать ребенка с осложнениями и насколько классно, когда у тебя здоровые дети, насколько люди не радуются тому, что у них здоровые дети.

– Какой из ваших треков вы выделили бы как самый главный, флагманский трек вашей творческой истории?

– Я сторонник того, чтобы не выделать какие-то важные или не очень важные события в своей жизни, треки в том числе. Все моменты нашей жизни важны – и проблемные, и не проблемные, они составляют полотно нашей жизни и когда выделяется то или иное событие, то обесценивается какое-то иное. Нужно получать удовольствие от всего. Поэтому я бы на выделял никакую свою песню, как главную, все мои треки про что-то. Я в этом плане не совсем удобный и правильный артист, потому что в шоу-бизнесе принято выбирать для себя определенный стиль, быть одногранным, чтобы бить в одну точку и так завоевывать аудиторию, но это немного не мое, я против навешивания ярлыков и клише на артиста, против того, чтобы артисты играли какую-то роль. В жизни человека эмоций и проявлений большое количество, мы не однобоки в своих проявлениях: можем быть грустными, можем быть грубыми, можем быть нежными, настойчивыми, веселыми, я, по крайней мере, такой, во мне все эти грани проявлены. Об этом и мои песни, где-то я достигатор, иду к своей цели системно, двигаюсь — трек «Стоп-сигнал», «Колыбельная» про моего внутреннего ребенка, многие считают, что это колыбельная для детей, а, по сути, это колыбельная для взрослых – она о том, как порой взрослому человеку хочется вернуться в детство, в ощущение безопасности, беззаботности, лечь в кровать с ожиданием нового дня, когда нет никаких забот, переживаний, задач, проблем, груза ежедневного. «Я сделаю женщину» — песня-размышление о том, можно ли вообще переделать женщину под себя, изменить, размышление с точки зрения морально-психологической «ковки» женщины. Я только начал свой творческий путь и думаю, что артисту за его музыкальную жизнь по-хорошему нужно выпустить/написать до 200 песен, если позволяет здоровье, я же только в самом начале и выделять что-то из моего творчества было бы неправильно. Каждая моя песня важна, каждая с определенной мыслью и наполнением.

– Вы были полуфиналистом проекта «Голос», что вам дал этот опыт и есть ли желание снова принять участие в каком-то телепроекте?

– Проект дал мне опыт, хорошие отношения, знакомства, шанс посмотреть как устроено все это изнутри, посмотреть на себя. Любой процесс, любое достижение и обстоятельство в нашей жизни, если ты умеешь правильно наблюдать за собой, делать выводы, анализировать, приводят тебя к новому этапу. Благодаря этому процессу я увидел что такое страхи, что такое опыт, что такое профессионализм, увидел, что люди, которых ты видишь на сцене – это обычные люди, с ними можно общаться, они вполне адекватные, достаточно человечны, несмотря на то, что на экране они создают определенный образ и картинку. С одной стороны я был бы готов снова поучаствовать в каком-то проекте, а с другой нет. Почему да: это новый опыт, можно посмотреть на себя с другой стороны, показать себя людям. Почему нет: запомнился случай с участием в проекте «Ну-ка все вместе!», когда я уже дошел до этапа выступления перед сотней, буквально накануне меня развернули мотивируя тем, что режиссер передумал. Мои догадки, что это из-за конкурентности каналов и шоу, но далее я сидел и размышлял по поводу этой ситуации, пересматривал видео своего выступления, прислушивался к словам жюри, я понял, что нужно очень осторожно относиться к тому, как ты позволяешь себя оценивать, потому что из-за оценок и комментариев жюри мы сами давали друг другу оценки. Оценочным суждением мы порой обрубаем друг другу крылья, транслируем свои проблемы, свои ограничения на других людей, сознательно/бессознательно пытаясь где-то возвыситься над ними. Не хотел бы брать на себя исключительную роль, но я понимаю как работает психология, посмотрев какие мне давали комментарии, проанализировав это, я понял что эти оценки были связаны, скорее, с их внутренними проблемами, а не с моим проявлением. Конструктивную обратную связь дают очень маленькое количество людей и, в целом, далеко не все умеют это делать, в основном это все просто субъективное оценочное суждение. Исходя из этого, я стал задумываться над тем, нужно ли давать кому-то тебя оценивать, и, если позволять это делать, то кому. Кто действительно может объективно критически подойти к своей оценке? Видел какое-то шоу, где совсем молодые артисты в самом начале своего пути давали оценки Диме Билану, Дима – состоявшийся артист, который прошел огромный путь, он может нравиться или не нравиться кому-то, но когда его оценивают ребята, которые буквально год-два стали проявляться и еще не прошли проверку временем дают какие-то оценки – для меня это сомнительно. Возможно и можно пойти на какие-то проекты, но с новым пониманием, не переоценивать происходящее, а смотреть на это с философской позиции, не сильно переживая и не сильно включаясь в это.

– Поделитесь вашими творческими планами и целями.

– В планах выпускать минимум по одному треку в месяц. Цели масштабные, но обязательно в своем темпе, с получением кайфа, главное, жить, а не бежать к цели. Я поставил себе задачу выпустить около 200 треков, с пониманием конверсии, возможно, какой то из треков понравится большинству людей, но без ожиданий, лавируя между творческой деятельностью и управленческой / организаторской, жить как человек, полноценно, балансируя, не теряя своей ценности, идей, этики. Хочется пройдя свой определенный путь, смотря на свой опыт не сожалеть о чем-то, не потерять себя. Хочется разговаривать через песни с людьми, влиять на людей, разговаривать с той аудиторией, которая тебя понимает, такая аудитория есть, пусть небольшая, но уже есть, хочется являться напоминанием для общества, что созидать и строить гораздо сложнее, чем разрушать, а искусство и творчество может как разрушать ту же самую психику и людей, так и строить, созидать. Я склоняюсь к более длительному пути, пусть это не всегда выгодно и ярче захватывает внимание. Пусть путь будет долгим, но насыщенным красками, хочется, повторюсь, двигаться в своем темпе, параллельно формируя команду единомышленников и свою аудиторию.