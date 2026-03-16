«Здесь начинается стрим»: Виктор Тихонович делится замыслом спектакля «Мизантроп»

20 и 21 марта в Московском Новом драматическом театре состоится премьера комедии «Мизантроп» по пьесе Жана-Батиста Поклена (Мольера). Её представит молодой режиссёр Виктор Тихонович, выпускник мастерской Г.М. Козлова (Санкт-Петербург). Официальный релиз спектакля гласит, что зрителя ждёт современная интерпретация классической «высокой» комедии: Мольер в контексте цифровой эпохи. Подробности выясняет театровед Людмила Филатова.

– Виктор, как вы, петербургский режиссёр, оказались в московском театре? Как чувствуете себя здесь – и в этом конкретном коллективе, и в Москве вообще?

– Всё началось с сообщения в студенческой беседе. Моя бывшая однокурсница (спасибо, Ланя!) прислала информацию о конкурсе режиссёрских эскизов в Московском Новом Драматическом театре. Я решил попробовать, участвовал, и в итоге получил возможность ставить спектакль. В этом театре мне приятно находиться и работать — хотя иногда бывает и тревожно, и одиноко. А город… До приезда в Москву я был первым, кто говорил, что Москва хуже Питера. Но приехал — и полностью изменил своё отношение. Мне здесь легче дышится.

– В Питере вы ставили Ф.М. Достоевского в собственной инсценировке, спектакль назывался «Подросток. Видеоблог». Расскажите немного об этой работе.

– Я впервые прочитал «Подростка» ещё при поступлении и потом всё время к нему возвращался. Делал пробы, писал варианты инсценировок. В итоге этот материал стал основой моей дипломной работы, которая после окончания института продолжила жить. Сейчас, правда, спектакль не играется — но мы работаем над тем, чтобы это исправить. В нём я постарался воплотить всё, что мне близко в современном театре.

– И в «Подростке», и теперь в «Мизантропе» вы исследуете связь классических персонажей с сегодняшним виртуальным пространством. Это простое совпадение – или ваша «режиссёрская тема», художественная проблема, с который вы последовательно работаете?

– Это одно из направлений, которые мне интересны. В «Подростке» видео-наплывы появились сначала бессознательно, а потом уже сложились в форму видеоблога. А в «Мизантропе» я ещё при первом чтении увидел эту «нереальную реальность». У меня даже в первом конспекте пьесы есть пометка: «Здесь начинается стрим». Мне кажется важным искать точки соприкосновения классики с современностью — не только идейные, общечеловеческие, но и визуальные, контекстные, «дискурсионные», если пользоваться терминологией Н.С. Скороход.

– Что оказалось решающим аргументом в пользу выбора именно этой пьесы Мольера? Мне приходилось слышать от неподготовленных зрителей, что она скучная, затянутая, сложная для восприятия, ещё и в стихах…

– «Мизантропа» я прочитал в ковидный период — и из всех пьес Мольера она зацепила меня больше всего. Когда встал вопрос о выборе материала, я сразу о ней вспомнил. Мне она не кажется ни скучной, ни затянутой. И да, актёры будут говорить стихами. (Улыбается). Не пугайтесь.

– На какого зрителя вы в первую очередь рассчитываете?

– На молодого душой.

– Что вы считаете возможным и нужным рассказать зрителю о своём замысле до того, как он увидит спектакль? И дайте совет, как смотреть спектакли Виктора Тихоновича?

– Все персонажи пьесы живут в иллюзии или попадают в неё. Попробуйте проследить, кто в какой. А спектакли мои стоит смотреть с друзьями и близкими. Выключив предварительно звук мобильных телефонов.

